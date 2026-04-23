Kuantum hesaplama endişesiyle 1,7 milyon BTC için kritik uyarı

Kuantum teknolojilerindeki son gelişmeler, Bitcoin’in geleceğine dair uzun süredir süren güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle kriptografi açısından yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın, Bitcoin’in mevcut imza algoritmasını kırma ihtimali, sektörün önde gelen analistlerinden James Check tarafından detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Kuantum tehdidi ve Satoshi dönemine ait BTC’ler

Mevcut durumda Bitcoin’in güvenliği, eliptik eğri imzalarına dayanıyor. Ancak kuantuma uygun bir bilgisayar, ilk yıllarda oluşturulmuş ve halen taşındığı cüzdanlarda açıkça görülebilen anahtarlara sahip yaklaşık 1,7 milyon BTC’yi riskli hâle getirebilir. Bu miktar bugünkü fiyatlarla yaklaşık 145 milyar dolara karşılık geliyor. İlk bakışta bu rakam piyasada yıkıcı bir satış baskısı oluşturacak gibi dursa da analizler bunun beklenenden daha yönetilebilir olacağına işaret ediyor.

James Check,

“Kuantum hesaplama ile ilgili asıl risk, erken dönem Bitcoin adreslerindeki toplam arzın görünenden çok daha hızlı piyasaya sürülebileceği korkusu.”

değerlendirmesini paylaşıyor. Özellikle 2009–2011 yılları arasında Satoshi Nakamoto ve diğer erken katılımcılara ait olan bu cüzdanlar uzun süredir hareketsiz durumda.

Piyasa likiditesi ve tarihsel satışlar

Kritik uyarılara rağmen, Bitcoin’in mevcut piyasa derinliği ve işlem hacmi dikkate alındığında, böylesi bir arz şoku varsayımı bağlamında rakamlar daha net görünüyor. Boğa sezonlarında uzun vadeli yatırımcılar genellikle günlük 10.000 ila 30.000 BTC arasında satış yapıyor. Bu hız korunursa, Satoshi dönemine ait toplam arzın tamamı iki-üç ay içerisinde piyasada eritilebilir. Ayrıca kısa süre önce yaşanan bir ayı piyasasında yalnızca bir çeyrekte 2,3 milyon BTC el değiştirdi ve sistemsel bir çöküş yaşanmadı.

Bunun yanında kripto borsalarına ayda yaklaşık 850.000 BTC transferi gerçekleşiyor. Türev piyasalarında ise, birkaç günde Satoshi’ye ait BTC miktarı kadar hacim oluşuyor. Tek başına bakıldığında devasa görünen bu arz, Bitcoin’in genel likiditesi ve sirkülasyonuna oranla alışılmış ölçülerde değerlendiriliyor.

Anlık satış baskısı ve olası senaryolar

Uzmanlara göre, böyle bir risk gerçekleşirse ani ve yoğun bir satış dalgası fiyatlarda sert dalgalanmalara yol açabilir. Ancak Check, “Ekonomik açıdan mantıklı bir aktör, böylesi bir serveti bir kerede boşaltıp fiyatı düşürmeyi tercih etmeyebilir. Getirilerini en üst düzeye çıkarmak için kademeli satış veya türev araçlarla koruma yapması çok daha olası.” şeklinde vurguluyor.

Bitcoin piyasası, bu büyüklükte arz hareketlerini geçmişte de sindirebildi ve dönüşüm süresi genellikle aylar ile ifade ediliyor.

Bu senaryoda asıl tehlikenin satış baskısından çok yönetişim konusunda ortaya çıkabileceği düşünülüyor. Bitcoin protokolünde Satoshi dönemine ait bu varlıkların dondurulmasını sağlayacak BIP-361 adlı bir teklifin hayata geçirilmesi tartışma konusu olmuş durumda. Nihai çözüm ise topluluk ve teknik geliştirmeler ışığında şekillenecek.