Xrp’de 1,44 dolar denemesi başarısız oldu, fiyat yeniden geriledi

XRP, hafta ortasında kısa süreli bir yükselişle dikkat çekti. Fakat, Asya seansında Bitcoin’in neredeyse 80.000 dolara tırmandıktan sonra kar realizasyonu baskısına girmesiyle, bu hareketin sürdürülebilir olmadığı görüldü. Satıcılar, XRP’de direnç seviyesine yakın bir noktada devreye girerek fiyatı tekrar aşağıya çekti. Kripto piyasası genelinde görülen kar satışı eğilimi, XRP’de de hızlı bir geri çekilmenin önünü açtı.

GraniteShares’in ETF hamlesi ertelendi

Amerikalı varlık yönetim şirketi GraniteShares, kripto piyasasında dikkatleri üzerine çeken 3 kat kaldıraçlı ETF’lerinin çıkış tarihini 7 Mayıs’a ötelediğini açıkladı. Bu ETF ürünleri arasında XRP tabanlı seçenekler de yer alıyor. Erteleme kararı, son dönemde XRP’ye yönelik spekülatif ilgiyi tetiklemesi beklenen bir katalizörü, en azından kısa vadede devre dışı bırakmış oldu.

Planlanan bu ürünler, hem yukarı hem de aşağı yönlü pozisyonlar sunacak. Gün içi fiyat hareketlerini büyüterek özellikle bireysel yatırımcılar arasında volatilitenin artışına neden olabileceği ifade ediliyor.

Dirençten dönüş: Kritik seviyeler öne çıkıyor

XRP, hafta içi işlemlerde 1,44 doları test ederek öne çıktı; fakat bu seviyeden hızlıca geri dönerek 1,42 dolara yaklaştı. Kritik direnç noktasını aşma denemesi başarısız olunca, satış baskısı seans sonunda hız kazandı. Şu anda XRP fiyatı, kırılış gerçekleşmeden önce bulunduğu bant aralığına doğru gevşiyor.

Yükseliş hareketinde hacmin artmasına rağmen, beklenen devam alımları gelmedi ve yeni bir trend için kesin sinyal oluşmadı. Böyle başarısız bir kırılım genellikle ya yatay seyrin devamına ya da daha derin bir düşüş düzeltmesine yol açabiliyor.

1,44 dolar XRP için önemli bir direnç olmayı sürdürüyor. Mevcut fiyat yapısının önce bu seviyeden güçlü bir geçiş görmesi şart. Aşağıda ise 1,40 dolar ana destek noktası olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviye de korunamazsa, XRP’nin daha düşük fiyat aralıklarına çekilmesi riski artacak.

Kısa vadede tablo

Genel eğilim, net bir yön kırılımı oluşmadığı için yatay aralıkta devam ediyor. Piyasada halen ikna edici bir alıcı ilgisi gözlenmiyor. Özellikle Bitcoin’in son yükselişi sonrası piyasada öne çıkan kar satışları, diğer altcoin’lerde de zayıflık getirdi.

Piyasa yapıcılarının ve bireysel yatırımcıların yeni katalizörleri beklediği bir ortamda, ardışık kısa vadeli hareketler devam edebilir. Son fiyatlamalar, dirençten gelen hızlı tepkinin ardından yatırımcıların temkinli kaldığını gösteriyor.