Ethereum (ETH)

ETH fiyatı 2.332 dolarda sıkıştı, küçük yatırımcı çıkışa yöneldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Küçük yatırımcı ETH’de satışa geçti, fiyat 2.332 dolar direncini aşamadı.
  • Büyük yatırımcılar birikime devam ederken bireysel yatırımcılar Binance üzerinden çıkışı hızlandırdı.
  • 📉 $ETH’nin piyasada yatay ilerlemesinde DeFi güven kaybı ve satış baskısı belirleyici oldu.
  • ⚠️ En kritik nokta: Balina alımları kısa vadede fiyatı yukarı çekmeye yetmedi.
COINTURK
COINTURK

Ethereum, son dönemde büyük yatırımcıların birikimiyle belli bir dengede seyretse de, küçük yatırımcıların satış baskısı nedeniyle güçlü bir yön bulmakta zorlanıyor. Özellikle Binance borsasına artan para transferleri ve bu platformdan yapılan satışlar, fiyatın 2.330 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı şekilde yükselememesine yol açtı.

İçindekiler
1 Küçük yatırımcı satışları yükselişi baskılıyor
2 Spot piyasada direnç ve satış duvarı
3 Bitcoin’den kopan seyir ve türev piyasadaki gelişmeler

Küçük yatırımcı satışları yükselişi baskılıyor

Piyasa verileri, bireysel yatırımcıların Ethereum varlıklarını ellerinden çıkarma eğiliminde olduklarını gösteriyor. Kripto dünyasında balina olarak nitelendirilen büyük yatırımcılar ile Bitmine gibi şirketler birikime devam ederken, perakende yatırımcılar satışta ısrar ediyor. Bu durum, fiyat hareketinin yatayda kalmasına neden oluyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Ethereum’un fiyatı 2.332,55 dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde duygu analizinde endişe ve açgözlülük endeksi 61 puana çıktı ancak bu seviye, yön tayini açısından belirgin bir sinyal vermedi.

ETH fiyatı ortalama gerçekleşen maliyet seviyesine çok yakın seyrederken, büyük yatırımcıların alım yapma veya varlıklarını koruma eğiliminde olduğu; buna karşılık küçük yatırımcının satışa sıçrama eğilimi sergilediği öne çıkıyor.

Piyasanın dar bir bantta ilerlemesinin başlıca nedeni olarak son haftalarda yaşanan DeFi platform saldırıları ve piyasadaki güven eksikliği gösteriliyor. Özellikle Kelp DAO saldırısının ardından, merkeziyetsiz finans tarafındaki istikrarsızlık, bireysel yatırımcının endişelerini artırdı.

Spot piyasada direnç ve satış duvarı

Ethereum’un spot piyasada 2.330 doların üzerinde ciddi bir satış duvarıyla karşılaştığı, bu seviyede yaklaşık 3.500 ETH’lik satış beklediği belirtildi. Bu satış baskısı, alış emirleri 2.320 dolar çevresinde yoğunlaşsa da fiyatın sıçrama yapmasını engelliyor.

Diğer taraftan, balinalar son dönemde zararlarını realize etmek yerine, ellerindeki varlıkları tutmaya yönelmiş durumda. Fakat perakende yatırımcılar, kısa süreli yükselişlerde borsaya ETH göndererek kârını almak istiyor. Son haftada sıklaşan bu hareketler, fiyatın dar bir aralıkta kalmasına neden oluyor.

Binance’e yapılan para transferlerinde dikkat çekici bir artış var. Piyasa uzmanları, bu hareketliliğin fiyatlar üzerinde balina alımlarından daha fazla etki oluşturduğu görüşünde.

Bitcoin’den kopan seyir ve türev piyasadaki gelişmeler

Ethereum, teknik açıdan olumlu zincir üstü göstergelere sahip olsa da, son dönemde Bitcoin’in hareketlerinden tamamen ayrıştı. Temmuz ayı başından bu yana ETH fiyatı daha çekingen seyrediyor.

Türev piyasada ise Ethereum’a ait açık pozisyon büyüklüğü 12,47 milyar dolara kadar geriledi. Bu tutar, yakın dönemde görülen 14 milyar dolarlık zirvenin altında kaldı. Ayrıca, özellikle 2.427 dolar seviyesinde ETH’nin yoğun olarak kısa pozisyona maruz kaldığı, buna karşın yükseliş yönlü pozisyonların sınırlı olduğu dikkat çekiyor. Uzmanlar, kısa pozisyonların fazlalığına rağmen, büyük bir sıçrama için yeterli tetikleyici bulunmadığını belirtiyor.

Piyasa değeri bakımından Ethereum’un hakimiyeti yüzde 10,1’e çekildi. Bitcoin’in piyasa payı ise yüzde 58’e yükseldi. Teknik göstergelerden RSI puanı ETH tarafında 49 seviyesinde olurken, Bitcoin tarafında bu değer 53’e ulaşmış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
