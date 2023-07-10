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En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatını çevreleyen belirsizlik sürerken madencilerin birim zamanda gerçekleştirebildikleri hesaplama işlemlerinin toplamını ifade eden hashrate hızla artıyor.

Bitcoin Ağının Hashrate’indeki Yükseliş

Hashrate Index’in verilerine göre, Bitcoin ağının hashrate’i 7 günde ortalama 401 EH/s’ye ve 3 günde ortalama 445 EH/s’ye ulaştı. Bitcoin madencilerin, ağın hashrate’deki artışın bir sonucu olarak üst düzey madencilik cihazlarına yönelmiş durumda. Yüksek talep Bitmain Antminer S19 XP gibi üst düzey madencilik cihazlarının fiyatını artırırken, diğer madencilik cihazlarının fiyatı düştü ya da yataya bağladı.

Öte yandan Bitcoin fiyatı ise son otuz günde yüzde 14 oranında arttı. Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in (CMC) sağladığı verilere göre en büyük kripto paranın fiyatı son 24 saatte yüzde kaydettiği yüzde 0,60 düşüşle 30 bin 114 dolardan işlem görüyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları BTC için 30 bin doların önemli bir eşik olduğunun altını çizerek fiyatın bu eşiğin üzerinde kalmasının önemine vurgu yapıyorlar.

Bitcoin Hashrate’i Nedir?

Bitcoin ağının hashrate’i diğer bir deyişle hash hızı, Bitcoin madencilerinin birim zamanda gerçekleştirebildikleri hesaplama işlemlerinin toplamını ifade etmektedir. Hashrate, bilgisayar gücüyle ölçülür ve genellikle terahash (TH/s), petahash (PH/s) veya exahash (EH/s) gibi birimlerle ifade edilir.

Bitcoin madencileri, ağın güvenliğini sağlamak ve yeni bloklar oluşturmak için karmaşık matematiksel problemleri çözerler. Bu problemleri çözmek için büyük miktarda hesaplama gücü gerekir. Hashrate, madencilerin bu hesaplama gücünü ölçer ve ağın toplam güvenliğini ve verimliliğini gösterir.

Bitcoin ağının hashrate’i, ağda yapılan madencilik faaliyetlerinin yoğunluğuna ve madencilik ekipmanlarının performansına bağlı olarak sürekli olarak değişir. Yüksek bir hashrate, ağın daha güvenli olduğu anlamına gelirken, yeni blokların daha hızlı keşfedilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, hashrate arttıkça madencilik zorluğu da artar. Bu madencilik ödüllerini dengeleyen bir mekanizmadır.

Bitcoin’in hashrate’i kripto para piyasasında genellikle Bitcoin ağının gücünü ve büyüklüğünü ölçmek için kullanılan önemli bir metriktir. Yüksek hashrate, ağın güvenliği ve güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstererek pozitif bir sinyal olarak kabul edilirken, düşük hashrate ağın potansiyel saldırılara karşı daha savunmasız olabileceğini göstererek negatif bir sinyal olarak kabul edilir.