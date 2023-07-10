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  •   Binance 32’nci Altcoin Projesini Duyurdu! 11 Temmuz, Saat 03.00’da Başlıyor!

Binance 32’nci Altcoin Projesini Duyurdu! 11 Temmuz, Saat 03.00’da Başlıyor!

Özet

  • Binance, Binance Launchpad'deki 32'nci altcoin projesi olarak Arkham'ı (ARKM) duyurdu.
  • Ön satış için kullanıcıların borsa cüzdanlarındaki BNB bakiyeleri 11 Temmuz'dan itibaren kaydedilmeye başlanacak.
  • ARKM token satışı için belirlenen toplam satış tutarı 2.5 milyon dolar ve kullanıcı başına üst sınır 15 bin dolar olarak belirlendi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:44
10 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance, Binance Launchpad’deki son altcoin projesini duyurdu. Kripto para borsasından yapılan duyuruda Binance Launchpad’deki 32’nci altcoin projesinin Arkham (ARKM) olduğu açıklandı.

Kullanıcı BNB Bakiyeleri 11 Temmuz’dan İtibaren Kaydedilmeye Başlanacak

Binance’den yapılan duyuruda 4 saat içerisinde hazırlanması beklenen ön satış sayfasını kullanıma sunulmasının ardından 11 Temmuz saat 03.00’dan itibaren kullanıcıların borsa cüzdanında tuttukları Binance Coin‘lerin (BNB) kaydı tutulmaya başlanacağı belirtildi.

Kripto para borsası, 11 Temmuz saat 03.00 ile 17 Temmuz saat 03.00 arasındaki altı gün boyunca kullanıcıların borsa cüzdanında tuttukları BNB bakiyelerinin kaydını yapmaya başlayacak. Her kullanıcının borsa cüzdanında nihai olarak tuttuğu BNB miktarı, Günlük Ortalama BNB Bakiyesi Hesaplaması yöntemi kullanılarak altı günün ortalaması alınarak belirlenecek.

Binance’in ARKM token satışı için paylaştığı detaylar şu şekilde:

  • Launchpad’de Satışı Yapılabilecek Token‘lerin Toplam Değeri: 2.5 milyon dolar
  • Kullanıcı Başına Üst Sınır: 15 bin dolar (300 bin ARKM)
  • Toplam Token Arzı: 1 milyar ARKM
  • Binance Launchpad’e Tahsis Edilen Toplam Token Sayısı: 50 milyon ARKM (toplam token arzının yüzde 5’i)
  • Halka Açık Satıştaki Token Fiyatı: 1 ARKM = 0,05 dolar (BNB cinsinden fiyat abonelikten önce belirlenecek)
  • Token Satış Formatı: Abonelik Yoluyla
  • Desteklenen Kripto Para Birimi: BNB

Launchpad Duyurusu Sonrası BNB Yükselişe Geçti

Binance’in Binance Launchpad’deki 32’nci altcoin projesinin Arkham olacağını duyurması sonrası BNB fiyatı hızla yükselişe geçti. Duyuru öncesinde 233 dolar civarında işlem gören Binance’in hizmet token’i, yönünü yukarı çevirerek 241 dolara kadar çıktı.

Altcoin‘in son 24 saatteki yükseliş oranı yüzde 2,5’i aşmış durumda.

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