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  •   Binance’den Bu Kripto Para İle İlgili Korkutan Açıklama: Varlıklar Güvende mi?

Binance’den Bu Kripto Para İle İlgili Korkutan Açıklama: Varlıklar Güvende mi?

Özet

  • Binance US üzerinde özellikle Bitcoin Cash (BCH) alım satımı yapmak isteyen kullanıcıların başı belada.
  • Borsa, geçici bir kısıtlama uygulacağını vurguladı.
  • Bu durumun günlerdir devam etmesi ise tepki çekti.
  • Piyasaya etkisi: nötr
13:09
10 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumundaki Binance, üst üste birden çok sorun ile gündeme geliyor. Binance’e karşı açılan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davası sonrası bu sorunlar nispeten arttı. Şimdiki sorun ise tamamen likidite ile ilgili.

Binance’de Bitcoin Cash Sorunu

Binance.US yani Binance’in ABD iştirakini kullanan kullanıcıların başı, dertten kurtulmuyor gibi. Aylar önce başlayan likidite sorunları şimdi zirve yapmış gibi gözüküyor. Özellikle Bitcoin Cash (BCH) alım satımı yapmak isteyen kullanıcıların başı ise belada. Binance tarafından yayınlanan uyarı mesajında, Bitcoin Cash özelindeki soruna dikkat çekildi. Binance tarafından paylaşılan gönderide, “geçici bir kısıtlama” olduğu belirtilen BCH için para çekme işlemlerinin aksadığı vurgulandı.

Binance ekibinin yayınladığı gönderide, BCH varlıklarının yeniden dengeleneceği belirtilirken şu an borsanın yeterince BCH’e sahip olmadığı ifade edildi. Bu durumu paylaşan Twitter kullanıcısı ise durumun üç günden beri devam ettiğini belirtirken bunun ne denli büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti. Kullanıcı, normalde borsa müşterilerinni yatırdığı BCH fonlarının 1:1 oranında rezervlerde tutulması gerektiğini vurgularken yaşanan bu kıtlığın hiçbir manasının olmadığını ifade etti.

Binance US aslında sadece bu sorun ile gündemde değil. Borsanın birçok kripto para için ciddi likidite sorunları çektiği, emir defterinden anlaşılabiliyor. Paylaşılan son verilere göre BTC fiyatının Binance US üzerinde yaklaşık 3.000 dolar daha ucuz olduğu görülüyor. Böyle sert fiyat hareketleri genellikle likidite sorunları yaşandığında görülüyor.

Binance Sorunu Bitecek mi?

Binance US aslında Binance iştiraki olmasına rağmen devam eden dava yüzünden Binance’in borsaya hiçbir şekilde erişimi yok. Bu da daha önceki dönemlerde likidite konusunda Binance’in destek olmuş olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Şu an bu desteğe hiçbir şekilde ulaşamayan Binance US’in likidite sorunlarını çözüp çözemeyeceği ise merak konusu. Şu an sadece BCH özelinde yaşanan bu “kısıtlama” ve sorun, ilerleyen günlerde başka kripto paralara yayılırsa durum daha ciddi bir hal alabilir gibi gözüküyor.

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