MARA Holdings’in 1,71 Milyar Dolarlık Zararı Sonrası Rotası Yapay Zekâ ve Veri Merkezi Yatırımlarına Döndü

Yatırımcıların ve sektörün yakından izlediği Bitcoin madenciliği şirketlerinden MARA Holdings, 2025’in son çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı. Şirket, özellikle Bitcoin’in değer kaybının etkisiyle bu dönemde 1,71 milyar dolarlık net zarar bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde ise 528,3 milyon dolar net gelir açıklanmıştı. Söz konusu büyük fark, şirketin mevcut faaliyet modelini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Bitcoin Değerindeki Düşüş ve Finansal Sonuçlar

MARA’nın açıkladığı zararın temelinde operasyonel başarısızlıklar yerine, Bitcoin’deki hızlı ve büyük değer kaybının muhasebe kayıtlarına yansıması yer aldı. 2025’in son çeyreğinde Bitcoin’in fiyatı yaklaşık yüzde 22 gerileyerek 114.300 dolardan 88.800 dolara indi. Muhasebe standartları gereği, MARA’nın elindeki Bitcoin’lerin değeri piyasa fiyatıyla yeniden belirlendi ve bu durum net gelirde 1,5 milyar dolarlık eksi yazılmasına yol açtı.

Operasyonel açıdan bakıldığında, aynı dönemde gelirler 202,3 milyon dolara düşerken bu seviye piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı. Bir Bitcoin üretiminin maliyeti geçen yıla göre yüzde 54 artarak 48.611 doları buldu. Şirketin hashrate’i yüzde 25 artışla 66,4 EH/s seviyesine çıksa da, üretilen Bitcoin miktarı bir önceki çeyrekteki 2.144 adetten 2.011’e geriledi. Şirket, hisse başına 4,52 dolar zarar açıklarken, piyasa ise çok daha ılımlı bir kayıp bekliyordu.

Büyük Bitcoin Portföyü ve Sermaye Yönetimi

2025’in sonunda MARA’nın elinde toplam 53.822 adet Bitcoin bulunuyor ve yıl sonu fiyatlarıyla bu varlıklar yaklaşık 4,7 milyar dolar değerinde. Şirket sadece al-sat ile yetinmeyip portföyünün yaklaşık yüzde 28’ini yani 15.315 Bitcoin’i yıl boyunca kredi veya teminat olarak kullandırdı ve bu işlemlerden 32,1 milyon dolar faiz geliri elde etti.

Dikkat çeken bir başka adım ise şirketin uzun süredir uyguladığı hisse ihracı programını bu çeyrekte kullanmaması oldu. MARA, operasyonlarını finanse etmek için bu kez doğrudan elindeki Bitcoin’leri satarak hareket etti. Bunun, yönetimin sermaye dağılımı konusundaki yaklaşımında bir değişime işaret edip etmediği ise henüz net değil.

Yapay Zekâya Yöneliş ve Yeni İş Birlikleri

MARA Holdings’in yatırımcılarla paylaştığı mektupta asıl öne çıkan unsur ise Bitcoin madenciliği dışına çıkılarak yapay zekâ (AI) ve yüksek performanslı bilişim altyapısına dönük adımlar oldu. Şirket, Starwood Digital Ventures ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında 1 gigawattlık veri merkezi kapasitesi oluşturmayı ve orta vadede bu kapasiteyi 2,5 gigawatta çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Ayrıca MARA, Fransa devletine ait enerji şirketi EDF’nin bir iştiraki olan Exaion’un yüzde 64’ünü satın aldı. Exaion, kurumsal ölçekli yapay zekâ ve bulut bilişim çözümleri sunuyor. Bu satın almayla MARA, Avrupa pazarında teknik yetkinlik kazanmayı ve madencilik dışındaki gelir alanlarına açılmayı amaçlıyor.

Şirketin bu stratejik değişiminde Bitcoin fiyatındaki yüksek dalgalanmanın gelir tablosunu öngörülemeyen şekilde etkilemesi belirleyici oldu. Yapay zekâ altyapısına yatırım ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir gelir modeline geçiş hedefleniyor.

MARA Holdings, 2025’in son çeyreğini büyük bir finansal kayıpla kapatsa da, bilançosundaki önemli büyüklükteki Bitcoin varlığı ve yeni altyapı yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin Starwood ve Exaion ile girdiği iş birliklerinin sonuçları ise önümüzdeki dönemlerde netleşecek.