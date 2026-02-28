Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

MARA Holdings’in 1,71 Milyar Dolarlık Zararı Sonrası Rotası Yapay Zekâ ve Veri Merkezi Yatırımlarına Döndü

Özet

  • Bitcoin madencisi MARA Holdings, 2025 son çeyreğinde ciddi bir finansal kayıp açıkladı.
  • Şirket, portföy yönetiminde değişikliğe giderken yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarına ağırlık verdi.
  • Yeni iş birlikleriyle MARA, gelir yapısını çeşitlendirmeye ve istikrar sağlamaya çalışıyor.
COINTURK
COINTURK

Yatırımcıların ve sektörün yakından izlediği Bitcoin madenciliği şirketlerinden MARA Holdings, 2025’in son çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı. Şirket, özellikle Bitcoin’in değer kaybının etkisiyle bu dönemde 1,71 milyar dolarlık net zarar bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde ise 528,3 milyon dolar net gelir açıklanmıştı. Söz konusu büyük fark, şirketin mevcut faaliyet modelini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

İçindekiler
1 Bitcoin Değerindeki Düşüş ve Finansal Sonuçlar
2 Büyük Bitcoin Portföyü ve Sermaye Yönetimi
3 Yapay Zekâya Yöneliş ve Yeni İş Birlikleri

Bitcoin Değerindeki Düşüş ve Finansal Sonuçlar

MARA’nın açıkladığı zararın temelinde operasyonel başarısızlıklar yerine, Bitcoin’deki hızlı ve büyük değer kaybının muhasebe kayıtlarına yansıması yer aldı. 2025’in son çeyreğinde Bitcoin’in fiyatı yaklaşık yüzde 22 gerileyerek 114.300 dolardan 88.800 dolara indi. Muhasebe standartları gereği, MARA’nın elindeki Bitcoin’lerin değeri piyasa fiyatıyla yeniden belirlendi ve bu durum net gelirde 1,5 milyar dolarlık eksi yazılmasına yol açtı.

Operasyonel açıdan bakıldığında, aynı dönemde gelirler 202,3 milyon dolara düşerken bu seviye piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı. Bir Bitcoin üretiminin maliyeti geçen yıla göre yüzde 54 artarak 48.611 doları buldu. Şirketin hashrate’i yüzde 25 artışla 66,4 EH/s seviyesine çıksa da, üretilen Bitcoin miktarı bir önceki çeyrekteki 2.144 adetten 2.011’e geriledi. Şirket, hisse başına 4,52 dolar zarar açıklarken, piyasa ise çok daha ılımlı bir kayıp bekliyordu.

Büyük Bitcoin Portföyü ve Sermaye Yönetimi

2025’in sonunda MARA’nın elinde toplam 53.822 adet Bitcoin bulunuyor ve yıl sonu fiyatlarıyla bu varlıklar yaklaşık 4,7 milyar dolar değerinde. Şirket sadece al-sat ile yetinmeyip portföyünün yaklaşık yüzde 28’ini yani 15.315 Bitcoin’i yıl boyunca kredi veya teminat olarak kullandırdı ve bu işlemlerden 32,1 milyon dolar faiz geliri elde etti.

Dikkat çeken bir başka adım ise şirketin uzun süredir uyguladığı hisse ihracı programını bu çeyrekte kullanmaması oldu. MARA, operasyonlarını finanse etmek için bu kez doğrudan elindeki Bitcoin’leri satarak hareket etti. Bunun, yönetimin sermaye dağılımı konusundaki yaklaşımında bir değişime işaret edip etmediği ise henüz net değil.

Yapay Zekâya Yöneliş ve Yeni İş Birlikleri

MARA Holdings’in yatırımcılarla paylaştığı mektupta asıl öne çıkan unsur ise Bitcoin madenciliği dışına çıkılarak yapay zekâ (AI) ve yüksek performanslı bilişim altyapısına dönük adımlar oldu. Şirket, Starwood Digital Ventures ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında 1 gigawattlık veri merkezi kapasitesi oluşturmayı ve orta vadede bu kapasiteyi 2,5 gigawatta çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Ayrıca MARA, Fransa devletine ait enerji şirketi EDF’nin bir iştiraki olan Exaion’un yüzde 64’ünü satın aldı. Exaion, kurumsal ölçekli yapay zekâ ve bulut bilişim çözümleri sunuyor. Bu satın almayla MARA, Avrupa pazarında teknik yetkinlik kazanmayı ve madencilik dışındaki gelir alanlarına açılmayı amaçlıyor.

Şirketin bu stratejik değişiminde Bitcoin fiyatındaki yüksek dalgalanmanın gelir tablosunu öngörülemeyen şekilde etkilemesi belirleyici oldu. Yapay zekâ altyapısına yatırım ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir gelir modeline geçiş hedefleniyor.

MARA Holdings, 2025’in son çeyreğini büyük bir finansal kayıpla kapatsa da, bilançosundaki önemli büyüklükteki Bitcoin varlığı ve yeni altyapı yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin Starwood ve Exaion ile girdiği iş birliklerinin sonuçları ise önümüzdeki dönemlerde netleşecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Polymarket’te İçeriden Bilgi Şüphesi: Axiom Soruşturması Sonrası Büyük Kazançlar Gündemde

ZKsync Lite, 2026 Mayıs’ta Kapanıyor: Geçiş ve Varlık Güvenliği Planı Açıklandı

Paxful’a 4 Milyon Dolarlık Ceza: Kripto Sektörü İçin Önemli Uyarılar

Bitcoin Kritik Trend Desteğinde: Piyasa Belirleyici Seviyeleri Test Ediyor

Minnesota’da Kripto Para Kiosklarına Yönelik Tam Yasak Gündemde

Blockchain İzleriyle Çözülen Incognito Market Operasyonunda 30 Yıl Hapis Cezası

Cihazınızı Toplayın ve Gidin! Minnesota’dan Kripto Para Devlerine Şok Karar

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin, Küba ve Orta Doğu’daki Siyasi Gerilimle Sert Düşüş Yaşadı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin, Küba ve Orta Doğu’daki Siyasi Gerilimle Sert Düşüş Yaşadı
BITCOIN (BTC)
ABD’li Senatörlerden Binance ve Trump Bağlantılı Yaptırım İhlali İddialarına Soruşturma Talebi
BINANCE BITCOIN (BTC)
Bitcoin Fiyatı Fırladığında İlk Sizin Haberiniz Olsun: En Hızlı Uyarı Sistemi
BITCOIN Haberleri
ZeroLend’in Kapanışı Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Kredi Ekonomisini Gözler Önüne Serdi
DEFI
Polymarket’te İçeriden Bilgi Şüphesi: Axiom Soruşturması Sonrası Büyük Kazançlar Gündemde
Kripto Para
Lost your password?