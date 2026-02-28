CLARITY Yasası’nda Stablecoin Faizi Anlaşmazlığı ABD Senatosu’nda Süreci Tıkıyor

ABD’de dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleme getirmeyi hedefleyen CLARITY Act, Temsilciler Meclisi’nden çift partili destekle geçtikten sonra Senato Bankacılık Komitesi’nde takıldı. Yasanın özellikle stablecoin getirileriyle ilgili maddeleri, bankacılık lobisi ile kripto şirketleri arasında yoğun tartışmalara yol açıyor.

Stablecoin Anlaşmazlığı Süreci Nasıl Kilitledi?

CLARITY Act, dijital varlıkların hangi koşullarda SEC denetimine tabi olacağını ve ne zaman CFTC’nin yetki alanına gireceğini tanımlamayı amaçlıyor. Ayrıca, borsalar ve saklama hizmetleri gibi piyasa katılımcıları için lisans yükümlülüklerini de netleştiriyor. Temmuz 2025’te Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarı, Senato’ya taşındıktan sonra yeni tartışmaların odağı haline geldi.

Senato’daki müzakereler özellikle stablecoin getirileri konusuna yoğunlaşmış durumda. Bankalar, stablecoin üzerinde faiz veya ödül verilmesinin, lisanssız banka mevduatı gibi bir işleyiş yaratmasından endişe ediyor. Bu nedenle tasarıya getirilen ve stablecoin getirilerinin sınırlandırılmasını öngören eklemeleri destekliyorlar.

Kripto Sektörü ve Bankalar Arasındaki Farklı Yaklaşımlar

Kripto para sektörünün önde gelen temsilcileri ise stablecoin getirilerinin yasaklanmasının inovasyonu engelleyeceği görüşünde. Örneğin Coinbase CEO’su Brian Armstrong, stablecoin ödüllerinin sorumlu şekilde yönetilebileceğini vurgulayarak, bu tür teşviklerin yasaklanmasının sektöre zarar vereceğini ifade etti.

Brian Armstrong, stablecoin getirilerinin yasaklanmasının sektörde yenilikçiliği baltalayacağını ve Amerikan pazarının küresel ölçekte geri kalacağına inandığını dile getirdi.

İki taraf arasındaki temel ayrışma nedeniyle Senato Bankacılık Komitesi’nde hala resmi bir oylama planlanmadı. Tasarının mevcut haliyle komiteden çıkıp genel kurul gündemine gelmesi yakın vadede beklenmiyor.

Beyaz Saray’ın Rolü ve Yasanın Geleceği

Beyaz Saray son dönemde hem bankacılık hem de kripto tarafı ile görüşme trafiğini artırdı. Özellikle stablecoin getiri metnine ilişkin bir uzlaşının, mart ayı bitmeden sağlanması hedeflenmişti. Ancak taraflar arasındaki temel farklar hâlâ aşılamadı.

Amerikan Bankacılar Birliği ve Bağımsız Topluluk Bankaları Birliği gibi kuruluşlar, müzakerelerin hala sürdüğünü ve çözüme yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulasa da, metinde kesin bir mutabakat bulunmuyor.

Çözülemeyen Temel Konular

Senato’daki süreci tıkayan dört ana başlık şunlar:

Stablecoin ödüllerinin hangi durumlarda yasaklanan faiz kapsamına gireceği,

Borsaların kullanıcıya sunduğu teşviklerin nasıl sınırlanacağı,

SEC ile CFTC arasındaki yetki çizgisinin kesinleştirilmesi,

DeFi geliştiricilerine yönelik yükümlülüklerin tanımlanması.

Stablecoin getirilerine ilişkin tartışmalar çözümlenmedikçe, daha geniş kapsamlı dijital varlık düzenlemelerinin ilerlemesinin önünde engel olarak duruyor.

Senato’da Sonraki Adım Belirsizliğini Koruyor

Önümüzdeki dönemde kritik aşama, tasarının Senato Bankacılık Komitesi’nde resmen görüşülmesi olacak. Şu an için oylama tarihi belirlenmiş değil. Mart ayında tarafların uzlaşması halinde komiteden geçebileceği öngörülse de, görüşmelerin seçim yılı gündemine takılması riski devam ediyor.