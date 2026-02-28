Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para Piyasasında Jeopolitik Gerilim: İsrail’in İran’a Saldırısı Büyük Dalgaya Yol Açtı

Özet

  • Kripto para piyasası, İsrail’in İran’a yönelik saldırı iddiasıyla kısa sürede değer kaybetti.
  • Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere birçok büyük kripto varlıkta sert düşüşler yaşandı.
  • Piyasa tepkisinde, kaldıraçlı pozisyonların toplu tasfiyesi belirleyici rol oynadı.
Kripto para piyasası, 28 Şubat sabahının erken saatlerinde gelen jeopolitik haberlerle sarsıldı. İsrail’in İran’a yönelik askeri harekâtına ilişkin çıkan ilk bilgiler, kısa sürede dijital varlıklarda sert bir satış dalgasına yol açtı. Piyasalarda anlık riskten kaçış eğilimi belirginleşirken, dakikalar içinde 100 milyon doların üzerinde long pozisyon tasfiye edildi ve Bitcoin fiyatı 63.644 dolar seviyesine geriledi.

İçindekiler
1 Kripto Piyasalarda Sert ve Yaygın Düşüş
2 Jeopolitik Tetikleyici ve Piyasa Mekanizması

Kripto Piyasalarda Sert ve Yaygın Düşüş

Piyasalardaki geri çekilme hızlı ve kapsamlı oldu. Bitcoin, bir saatlik zaman diliminde yüzde 2,84 değer kaybı yaşayarak 63.644 dolardan işlem gördü. Bu süreçte, daha önce iki gün boyunca korunan 65.000 dolar desteği de aşağı yönlü kırılmış oldu.

Ethereum’da ise düşüş yüzde 3,01 ile daha belirgin gerçekleşti ve fiyat 1.857 dolar seviyesine indi. Solana, aynı periyotta yüzde 2,45 düşerek 78,78 dolar, XRP ise yüzde 2,29 gerileyerek 1,31 dolar seviyesinde işlem gördü. Dogecoin ve Cardano fiyatlarında da yüzde 2,38’lik kayıplar yaşandı.

BNB ise yüzde 2,14 düşüşle 598,49 dolara gerilerken, CoinMarketCap 20 Endeksi saatlik bazda yüzde 2,34’lük kayıp ile 131,80 dolar seviyesine indi. Piyasa değerine göre ilk on kripto para arasında, yalnızca stabilcoin Tether ve USDC fiyatı değişmedi; her ikisinde de 1 dolar seviyesi korundu. Bu dönemde yatırımcıların güvenli liman arayışı öne çıktı.

TRON ise diğerlerinden ayrışarak sadece yüzde 0,14 düşüşle 0,2820 dolardan işlem gördü. Analistlere göre, TRON’un bu hareketi, geçmişte de gözlenen düşük piyasaya hassasiyetini yansıtıyor.

Jeopolitik Tetikleyici ve Piyasa Mekanizması

İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyon iddiası, zaten temkinli bir görünüm sergileyen kripto piyasalarında ciddi bir belirsizlik ortamı oluşturdu. Kripto para piyasası, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere ve çatışma ortamına karşı hassaslığıyla biliniyor. Benzer olaylarda, riskli varlıklar ve Bitcoin başta olmak üzere geniş piyasa, ilk dakikalarda sert fiyat hareketlerine sahne oluyor. Bu hareketlerde kaldıraçlı pozisyonların ani tasfiye süreçleri belirleyici rol oynuyor.

İlk on beş dakikalık sürede 100 milyon dolarlık long pozisyonun tasfiye olması, piyasa dinamiğinin hızlı reaksiyonunu net şekilde gösterdi. Zorunlu satışların hız kazanması fiyat düşüşünü artırırken, yeni tasfiyelerle birlikte kısa sürede 65.500 dolardan 64.000 dolar altına inilmesi, piyasanın zincirleme bir tasfiye sürecine girdiğini ortaya koyuyor.

Söz konusu düşüşlerin büyük ölçüde ani haber akışına bağlı olduğu, piyasada yönlü uzun vadeli bir satış hareketinden çok, otomatik tasfiyelerin etkili olduğu gözlemlendi.

İlk haber akışının ardından Bitcoin dahil olmak üzere likit piyasalarda fiyat hareketleri hızla değişti. Riskli varlıklardan çıkış ön plandayken, stabilcoin’lere olan talebin anlık olarak yükseldiği tespit edildi.

