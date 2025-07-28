Kripto Para

Ethereum, XRP, Solana ve Bu 3 Coin’in Peşindeler: Kurumsallar Bitcoin’den Yüz Çevirip Altcoin’lere Yöneldi

Özet

  • Temmuzda kripto para tabanlı yatırım ürünlerine 11.2 milyar dolar rekor giriş oldu.
  • Ethereum tabanlı ürünler geçen haftayı 1.59 milyar dolarla lider olarak kapatırken, Bitcoin ürünlerinden 175 milyon dolar çıkış oldu.
  • Altcoin'lere ilgi artsa da fon akışları birkaç büyük altcoin'e odaklı seyrediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para tabanlı yatırım ürünlerine geçen hafta net 1.9 milyar dolar giriş oldu. Böylece art arda 15’inci pozitif hafta kaydedildi. Ayın başından bu yana girişler 11.2 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırarken, girişlerin büyük bölümü 1.59 milyar dolarla Ethereum $3,872.48‘a (ETH) oldu. Bitcoin (BTC) $118,760.78 tarafında 175 milyon dolar seviyesinde hafif çıkış olurken, Solana (SOL) ve XRP tabanlı yatırım ürünlerine sırasıyla 311 milyon ve 189 milyon dolar fon girişi oldu. Bölgesel olarak fon girişlerine ABD (2 milyar dolar) ve Almanya (70 milyon dolar) güçlü katkı sunarken, Brezilya, Kanada ve Hong Kong’dan toplam 267 milyon dolar çıkış oldu.

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Ethereum Girişlerinde Tarihi İkinci ZirveBitcoin’den Yüz Çeviren Yatırımcı Altcoin’lere Yöneldi

Ethereum Girişlerinde Tarihi İkinci Zirve

CoinShares’in haftalık olarak yatımladığı son raporuna göre yatırımcılar son on beş haftadır kripto para piyasasına kesintisiz sermaye akıtıyor. Geçen haftaki 1.9 milyar dolarlık giriş Temmuz ayının başından bu yana piyasaya olan fon akışı toplamını 11.2 milyar dolara taşıdı ve böylece tüm zamanların en yüksek aylık akışına ulaşıldı. Özellikle ABD merkezli yatırım ürünleri tek başlarına 2 milyar dolarlık pay alarak piyasadaki eğilimi belirledi. Almanya da 70 milyon dolarlık katkı sağladı. Buna karşın Brezilya’dan 23.2 milyon dolar, Kanada’dan 84.3 milyon dolar ve Hong Kong’dan 160 milyon dolar çıkış oldu.

Yatırımcı güveninin ABD Başkanlık seçimi sonrasında bile eşi benzeri görülmeyen bir hızla arttığı görülüyor. Kripto para tabanlı yatırım ürünlerine olan istikrarlı fon girişleri bu taraftaki ürünlerin kurumsal benimsenmesine yönelik olumlu beklentileri de güçlendiriyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Bitcoin’den Yüz Çeviren Yatırımcı Altcoin’lere Yöneldi

Ethereum 1.59 milyar dolarlık haftalık hacimle tarihindeki ikinci en güçlü fon akışını yakaladı ve yılın başından bu yana çektiği 7.79 milyar dolarla 2024’deki toplam fon akışı geride bıraktı. Solana ile XRP de sırasıyla 311 milyon dolar ve 189 milyon dolar fon girişiyle dikkat çekti. SUI’ye yönelen 8 milyon dolar ise altcoin‘lere ilginin sınırlı kaldığını gösterdi. Cardano $0.825808 (ADA) ve Chainlik‘e (LINK) ise sırasıyla 1.3 milyon dolar ve 500 bin dolarlık fon girişi oldu. Buna karşılık Litecoin $113.38’den (LTC) 1.2 milyon dolar, Bitcoin Cash $587.35’ten (BCH) ise 660 bin dolar çıkış oldu.

Bitcoin ve Altcoin‘lere Olan Fon Akışları

Bitcoin tarafındaki 175 milyon dolarlık net çıkış yatırımcıların ABD’den gelecek potansiyel altcoin ETF onaylarını önden fiyatlayarak portföylerini yeniden dengelediğine işaret ediyor. Geniş kapsamlı bir altcoin sezonu için şartlar henüz olgunlaşmamış olsa da sermayenin büyük bölümü Ethereum ve önde gelen birkaç altcoin’e yöneldiği görülüyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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