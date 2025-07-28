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Bitcoin Durdu, Altcoin’ler Atağa Geçti: 4 Milyar Dolarlık Girdi Kripto Paralarda Heyecanı Katladı

Özet

  • Spot Ethereum ETF’leri 21‑25 Temmuz’da 1.85 milyar dolar net girişle ikinci en yüksek haftalık performansını yakaladı.
  • Aynı haftada spot Bitcoin ETF’lerine girişler 72 milyon dolara geriledi.
  • Analist Nick Ruck, Bitcoin'deki düşük oynaklığın altcoin'lere alan açtığını ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’de işlem gören spot Ethereum $3,872.48 ETF‘leri 21‑25 Temmuz haftasında 1.85 milyar dolar net girişle lansmanlarından bu yana en yüksek ikinci haftalık girişi gördü. Bir önceki hafta ETF’lere 2.18 milyar dolar giriş olmuştu. Beş günlük dönemde toplam işlem hacmi 10.39 milyar dolara gerilerken, önceki haftadaki 10.57 milyar dolarlık seviyeye göre hafif düşüş oldu. Spot Bitcoin $118,760.78 ETF’leri aynı süreçte yalnızca 72 milyon dolar giriş gördü.

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Spot Ethereum ETF’lerinde İkinci En Yüksek Haftalık GirişBitcoin ETF’lerinde Dikkat Çeken Yavaşlama

Spot Ethereum ETF’lerinde İkinci En Yüksek Haftalık Giriş

Veri sağlayıcısı SoSoValue’nun sunduğu rakamlara göre 21‑25 Temmuz arasındaki net girişler Ethereum tabanlı ETF’lerin piyasaya sürüldüğü günden bu yana görülen en büyük ikinci haftalık girişi getirdi. Böylece fon girişleri iki hafta üst üste toplam 4 milyar doların üzerinde sermaye getirdi. Bu ivme ETH’ye yönelik kurumsal ilginin sürdüğünü gösterdi.

Spot Ethereum ETF’leri

Hafta boyunca ETF’lerin toplam işlem hacmi 10.39 milyar dolara ulaştı. Hacimdeki hafif düşüş likidite koşullarının normalleştiğini işaret etse de talep güçlü kaldı ve spot Ethereum ETF’leri piyasaya derinlik kazandırarak fiyat oynaklığını sınırladı. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

ETF’lere yönelen yoğun girişin etkisiyle ETH coin aynı dönemde yüzde 3,4 yükselerek 3 bin 900 dolar eşiğini aştı. Böylece fiyat hareketi ETF’lere akışlarla paralel bir görünüm sergiledi.

Bitcoin ETF’lerinde Dikkat Çeken Yavaşlama

Spot Bitcoin ETF’leri önceki haftadaki 2.39 milyar dolarlık giriş sonrası 21‑25 Temmuz’da yalnızca 72 milyon dolar giriş çekebildi. Bitcoin’in fiyatı buna karşın günün ilk saatlerinde 119 bin 77 dolara çıkarak son 24 saatte yüzde 0,8 yükseldi.

Piyasa uzmanı Nick Ruck, Bitcoin’in sakin sayılabilecek bir evreye girdiğini belirterek en büyük kripto paradaki bu sakinliğin altcoin‘lere alan açtığını vurguladı. Nitekim haftanın ilk gününde önde gelen altcoin’lerden XRP yüzde 2,5, BNB yüzde 6,6 ve Solana yüzde 3,3 yükseldi. Ruck’a göre bazı büyük yatırımcılar kar alımı yaparken yeni kurumsal yatırımcılar dokuz haneli tutarlarla Bitcoin ve altcoin’leri rezervlerine eklemeyi sürdürüyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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