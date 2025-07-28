Kripto Para Fonlarında “Gelir” Filtreli Seçim Dönemi: Bu Altcoin’lere Kaçış Başladı

Asymmetric Capital’in yılın başından bu yana yüzde 78 değer kaybeden Liquid Alpha Fonu kapandı ve bu gelişme hareketli piyasada dahi likiditeye odaklı kripto para fonlarının neden geride kaldığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bitcoin $118,760.78 aynı dönemde yüzde 28 değer kazanırken, çok sayıda fon altcoin sepetiyle zararda kaldı. Fon kurucusu Joe McCann, yüksek oynaklık için tasarlanan stratejinin artık yatırımcılara hizmet etmediğini bildirdi. Piyasa uzmanları hatalı varlık seçimi, kaldıraç kullanımı ve yetersiz risk yönetimini ortak gerekçeler arasında gösteriyor.

Likit Kripto Para Fonlarında Performans Uçurumu Derinleşiyor

Galaxy Digital’in VisionTrack endeksine göre temel odaklı fonlar Haziran sonu itibarıyla yüzde 13,7 ekside. Bileşik endeks ise yüzde 6,3 düştü. Piyasa nötr ve kantitatif stratejiler hafif artıda kalsa da, altcoin piyasasında yılın ilk yarısında ortalama yüzde 40 gerileme görüldü. Pantera’dan Cosmo Jiang birçok fonun sözleşmeleri gereği Bitcoin tutamadığını, bu yüzden geride kalan altcoin’lerle karşılaştırılmasının sağlıksız olduğunu vurguladı. Maven 11’den Balder Romans ise Nisan’da yaşanan sert altcoin çöküşüne zamanında tepki veremeyen yöneticilerin Mayıs toparlanmasıyla Temmuz rallisini kaçırdığını belirtti.

Arthur Cheong’a göre Asymmetric’in kaldıraçlı, memecoin ağırlıklı pozisyonları ve opsiyon stratejisi zararı büyüttü. Ryan Watkins kimi fonların düşüşte satış yapıp dönüşü geç yakaladığını, kalanların ise yanlış coin’lere yöneldiğini söyledi. Generative Ventures’den Lex Sokolin, kurumsal ilginin Bitcoin ve Ethereum $3,872.48 fiyatlarını desteklerken Blockchain içi aktivitenin benzer hızda artmamasının küçük piyasa değerli coin’lerde ivme yaratmadığını ekledi. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Temeli Güçlü Coin’lere Kaçış Planı

Framework Ventures’tan Rajiv Patel‑O’Connor, spekülatif memecoin akımından temel odaklı yatırım anlayışına geçişin fonları hazırlıksız yakaladığını, gelir üretmeyen coin’lerin elde kaldığını ifade etti. Dragonfly’dan Rob Hadick, borsalarda geniş dağılıma sahip düşük kaliteli coin’lerin kısa vadeli yükseliş yaşasa da temeli güçlü projelerle uzun vadede ayrışacağını öngörüyor.

Patel‑O’Connor “Coin’ler para kazanmalı” derken Strobe Ventures’tan Thomas Klocanas, ücret anahtarı açan veya geri alım gönderen protokollere ilginin arttığını kaydetti. Bomans, hızlı refleks, disiplinli pozisyon boyutlaması ile güçlü likidite ve risk yönetiminin artık yatırım başarısında analitik içgörü kadar belirleyici olduğunun altını çizdi.