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Binance’den Türk Lirası ve USDC Açılımı: Hedefte Bu 6 Altcoin Var

Özet

  • Binance, 29 Temmuz 2025'te BANANAS31/TRY, CVX/USDC, FUN/USDC ve LISTA/USDC spot paritelerini listeleyecek.
  • Aynı anda dört paritede Spot Algo Orders, BCH/USDC ve SPK/USDC paritelerinde ise Spot Grid ile DCA botları aktif olacak.
  • Listeleme ve bot desteği önemli işlem seçeneklerini artırmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para borsası Binance, 29 Temmuz 2025 tarihinde dört yeni spot işlem paritesi ile ek otomatik işlem hizmetleri sunacağını açıkladı. Artık BANANAS31, CVX, FUN ve LISTA altcoin‘leri artık Türk lirası ya da USDC karşısında doğrudan alınıp satılabilecek. Eşzamanlı olarak söz konusu paritelerde Spot Algo Orders, ayrıca BCH/USDC ile SPK/USDC paritelerinde Spot Grid ve DCA botları etkinleştirilecek. Duyuru, Binance Team imzasıyla 28 Temmuz 2025 tarihinde yayımlandı.

Alt Başlıklar
Açıklanan Yeni Pariteler ve İşlem TakvimiTrading Bots Hizmetiyle Seçenekler Genişleyecek

Açıklanan Yeni Pariteler ve İşlem Takvimi

Binance’den yapılan duyuruya göre BANANAS31/TRY, CVX/USDC, FUN/USDC ve LISTA/USDC pariteleri işlemlere açılacak. Söz konusu paritelerde işlemler 29 Temmuz sabahı TSİ 11.00’da başlayacak.

Binance Yeni Altcoin Pariteleri

Listelemeler, Binance Spot’ta kullanıcıların erişebildiği işlem seçeneklerini daha da artırıyor. Borsa listeleme tarihini duyuruda net bir şekilde 29 Temmuz 2025 TSİ 11.00 olarak belirtti. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Binance, yeni paritelerin eklenmesiyle birlikte işlem yelpazesinin genişlediğini ve bunun da genel kullanıcı deneyimini iyileştirme hedefiyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Trading Bots Hizmetiyle Seçenekler Genişleyecek

Binance aynı tarihte Trading Bots kategorisini de genişletecek. Buna göre BANANAS31/TRY, CVX/USDC, FUN/USDC ve LISTA/USDC paritelerinde Spot Algo Orders desteği sunulmaya başlanacak.

BCH/USDC ve SPK/USDC pariteleri için ise Spot Grid ile Spot DCA botları kullanıma sunulacak. Bu hizmetlerin tamamı eşzamanlı olarak 29 Temmuz 2025 tarihinde TSİ 11.00 itibarıyla devreye girecek ve borsa tarafından kullanıcıların işlem deneyimini geliştirme amacıyla sunulacak.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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