XRP’de Şok Eden Hareketlilik: Yatırımcısını Yüzde 366.941’le Salladı

XRP, son 24 saatte yüzde 2,5’in üzerindeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Ancak saatlik grafikte kripto para türev platformlarında long pozisyon sahiplerine ağır kayıplar getiren sıra dışı tasfiyeler söz konusu. CoinGlass verilerine göre XRP’de yalnızca son 1 saatte toplam 803 bin dolarlık tasfiye oldu ve bunun neredeyse tamamı long pozisyonlarda gerçekleşti. Yüzde 366 bin 941’lik bu dengesizlik short yönlü yatırımcıların 219 dolar gibi sembolik bir tasfiyeyle kurtulduğunu gösteriyor. Fiyatın 3,10 dolardan 3,20 dolara toparlanması tasfiyeleri tetiklerken, günlük işlem hacmi yüzde 62,7 artışla 6.6 milyar dolara çıktı.

Saatlik Tasfiyeler XRP’yi Sarstı

XRP’deki tasfiyelerin büyük bölümü 3,10 dolar seviyesinden gelen alımlarla eş zamanlı gerçekleşti. Altcoin‘de long pozisyon almayı tercih eden yatırımcılar kaldıraç etkisiyle dakikalar içinde 803 bin 170 dolar kaybetti. Short yönlü işlemlerdeki zarar ise yalnızca 218 dolar oldu. Bu çarpıcı fark fiyat geri kazanımı sırasında oluşan tasfiye sıkışmasından kaynaklandı ve piyasada dengesiz bir risk dağılımı ortaya koydu.

Söz konusu saatlik satış dalgasına rağmen XRP, CoinMarketCap’in verilerine göre haberin hazırlandığı sırada 3,26 dolardan işlem görüyor. Artan hacim bazı yatırımcıların geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. Analistler düşük zaman dilimlerinde görülen agresif tasfiyelerin kesin yön tayini için tek başına yeterli olmadığını ancak kaldıraçlı işlemlerde temkinli kalınması gerektiğini vurguluyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Balina İşlemleri Fiyat Yükselişini Destekliyor

XRP’deki fiyat yükselişine paralel olarak Blockchain içi veriler balina seviyesi büyük cüzdanların yeniden aktifleştiğini ortaya koyuyor. Verilere göre gizemli bir balina Hyperliquid borsasında 5 milyon 175 bin 112 adetlik XRP pozisyonu açtı. 3,20 dolar ortalama maliyetle 16.62 milyon dolarlık alım yapan yatırımcı 2× izole kaldıraç kullandı.

Bu hamleden önce Whale Alert, Coinbase’e taşınan 53.4 milyon dolar değerindeki transferi bildirdi. Popüler analist Ali Martinez, aynı dönemde balinaların düşüş sırasında 130 milyon XRP daha topladığını belirtti. Birikim eğiliminin sürmesiyle fiyatta kısa vadeli satış baskısına rağmen orta vadede yükseliş beklentisi güçleniyor. Ne var ki yatırımcıların bugün olduğu gibi bir hızlı tasfiye riskini göz ardı etmemesi gerekiyor.