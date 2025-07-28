Ünlü Yazar Kiyosaki Bitcoin, Altın ve Gümüş Dedi ve Ekledi: Büyük Buhran’ı Unutturacak

Finansal eğitim uzmanı Robert Kiyosaki, X hesabından yaptığı son paylaşımda küresel piyasalar için tarihi ölçekte bir çöküş uyarısı yaptı. “Rich Dad Poor Dad” kitabının yazarı yaklaşan dalganın 1929 Büyük Buhranı’nı bile geride bırakabileceğini iddia etti. Kiyosaki, yatırımcıların emeklilik portföylerinde hisse senedi ağırlığının risk yarattığını belirterek altın, gümüş ve Bitcoin $118,760.78’e yöneldiğini vurguladı.

Kiyosaki’den 1929’a Benzeyen Ancak Çok Büyük Çöküş Uyarısı

Paylaşımında Kiyosaki, ABD ekonomisinin borç sarmalı ve sınırsız para basımı nedeniyle sürdürülemez hale geldiğini, bunun da geniş bir çöküşü tetikleyebileceğini söyledi. 401k planları olarak adlandırılan emeklilik fonlarının hisse senedi yoğunluklu olmasının milyonlarca tasarruf sahibini savunmasız bıraktığını dile getirdi. Ona göre artan ulusal borç, 1929’daki zincirleme likidite krizine benzer ancak daha derin bir şok yaratacak.

Uyarısını güçlendirmek için Warren Buffett ile Jim Rogers’ı örnek gösteren yazar, iki efsane yatırımcının artık hisse senedi ya da tahvil taşımadığını, varlıklarını nakit ve gümüşe yönlendirdiğini hatırlattı. Bu tercihin riskten kaçma sinyalini pekiştirdiğini belirten Kiyosaki, “Ben altın, gümüş ve Bitcoin ile pozisyonumu koruyorum” diyerek stratejisini netleştirdi. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Güvenli Liman İçin Altın, Gümüş ve Bitcoin

Kiyosaki, parasal gevşemenin doları zayıflattığını ve küresel güven krizini derinleştirdiği görüşünde. Ona göre değerli metaller ve Bitcoin, kısıtlı arz sayesinde gelecekteki enflasyon baskısına karşı doğal koruma sunacak. Piyasa değerine göre en yüksek kripto para, uyarıdan kısa süre önce 119 bin dolar seviyesini kaybedip geçen haftaki fiyat bandına çekilse de yazar uzun vadeli potansiyeline dikkat çekti.

Nitekim analistler de jeopolitik belirsizler ve yüksek faiz nedeniyle yatırımcıların arzı sınırlı varlıklara yöneldiğini bildiriyor. Kiyosaki, ABD’de borç tavanı zorlandıkça para basımının süreceğini bunun da altın, gümüş ve Bitcoin’in değerini hızla artıracağına inanıyor.