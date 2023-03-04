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Piyasa Gurusu Bitcoin İçin Küresel Benimsenme Sonrasını İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…

Kantitatif kripto para analisti PlanB, Bitcoin'in (BTC) küresel benimsenme hızındaki hızlı bir artışın en büyük kripto parayı şaşırtıcı yeni zirvelere taşıyabileceğini belirterek, BTC'nin 10 milyon dolara kadar yükselebileceğini söyledi.
23:45
4 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kantitatif kripto para analisti PlanB, Bitcoin’in (BTC) küresel benimsenme hızındaki hızlı bir artışın en büyük kripto parayı şaşırtıcı yeni zirvelere taşıyabileceğini belirterek, BTC’nin 10 milyon dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

Bitcoin’de 10 Milyon Dolar İçin Tarih Verdi

Kantitatif kripto para analisti PlanB, attığı bir dizi tweet’te Bitcoin‘in benimsenme eğrisinin en güçlü kısmının eli kulağında olduğunu söyledi. Analistin kullandığı benimsenme S-eğrisi genellikle insanların çığır açan teknolojileri benimsedikleri kümülatif oranı izlemek için kullanılır.

PlanB’ye göre BTC’nin benimsenme hızı 2028 yılına kadar fiyatı 10 milyon dolara kadar taşıyabilecek benzeri görülmemiş bir hızlanma seviyesinden geçmek üzere:

Bitcoin’in benimsenme oranı şu anda yüzde 1-5 ise, önümüzdeki birkaç yıl içinde S-eğrisinin dikey kısmına geçeceğiz. Log ölçeğinde (solda) bu sadece yüzde 50 benimsenmeye kadar daha fazla üstel büyüme anlamına geliyor. Doğrusal düşünenler için (sağda) her şey değişecek. Bitcoin büyük ölçüde değerinin altında olabilir. Son 10+ yılda Bitcoin’in benimsenmesinden (özellikle yatırım getirilerinden) keyif almış olsam da, bir sonraki yarılanma döneminde (2024 – 2028) S-eğrisinin dikey kısmında olacakları dört gözle bekliyorum.

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Plan B, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için bir varlığın toplam arzını piyasaya giren yeni arza bölen Stoktan Akış Modeli‘ni Bitcoin’e (BTC) uygulamasıyla tanınan ve yaptığı öngörüleri yakından takip edilen bir isim.

Analist, bu modele dayanarak BTC’de bir sonraki tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) 2025 civarında kaydedileceğini ve fiyatın 100 bin dolar ila 1 milyon dolar arasında bir noktada olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Güncel fiyatlarla Bitcoin, 10 Kasım 2021 tarihinde 68 bin 789 dolarla kaydettiği ATH’ının yüzde 67,55 altında işlem görüyor. Bu, PlanB’nin işaret ettiği seviyelere gelebilmesi için Bitcoin’in önünde kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu anlamına geliyor.

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