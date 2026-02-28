Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

ABD ve İsrail’den İran’a Ortak Operasyon: Bitcoin’de Sert Düşüş

Özet

  • ABD ve İsrail, İran’a karşı koordineli askeri operasyon başlattı.
  • Bölgedeki artan çatışma Bitcoin piyasasında ciddi dalgalanmaya yol açtı.
  • Yatırımcılar jeopolitik belirsizlik nedeniyle piyasalarda riskten kaçınmaya yöneldi.
COINTURK
COINTURK

ABD ve İsrail’in erken saatlerde İran’a yönelik düzenlediği ortak askeri operasyon, bölgede tansiyonu yükseltti. Harekât sonrası İsrail hükümeti ülke genelinde olağanüstü hâl ilan etti ve potansiyel bir misilleme tehdidine karşı vatandaşlarını uyardı.

İçindekiler
1 Bölgesel Gerilim Tırmanıyor
2 ABD’nin Bölgedeki Askeri Mevcudiyeti Güçlendi
3 Bitcoin’de Hızlı Gerileme

Bölgesel Gerilim Tırmanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yapılan saldırıyı “önleyici operasyon” olarak tanımladı. Açıklamada, İran’ın insansız hava araçları ve balistik füzelerle karşılık verme ihtimaline dikkat çekildi. Son haftalarda ABD ile İran arasında yaşanan karşılıklı tehditlerin ve artan gerginliğin ardından, askeri hareketlilikte ciddi bir artış kaydedildi.

ABD yönetimi, geçtiğimiz günlerde İran’ı “haksız tutuklamaları finanse eden devlet” olarak niteledi ve Tahran’ın siyasi baskı amacıyla Amerikan vatandaşlarını gözaltında tuttuğunu ileri sürdü. Operasyona ilişkin detaylar netleşmezken, ABD savunma makamlarının İsrail’le yapılan koordinasyona ve hızla artan tehdit algısına dikkat çektiği aktarıldı.

ABD’nin Bölgedeki Askeri Mevcudiyeti Güçlendi

Saldırının ardından ABD, İsrail’e gelişmiş savaş uçakları ve ek askeri unsurlar içeren yeni birlikler sevk etti. Bu adım, operasyonun daha geniş çaplı bir çatışmanın habercisi olabileceği yönündeki uluslararası değerlendirmeleri güçlendirdi. Diplomaside ise taraflar arasındaki gerilimin kısa vadede dindirilmesine dönük sinyallere rastlanmadı.

İran, petrol ticaretinin küresel merkezi niteliğiyle jeopolitik öneme sahip. Enerji piyasaları, bölgede çıkabilecek bir çatışmanın petrol akışını ve fiyatlarını etkileyebileceği endişesiyle gelişmeleri yakından izledi.

Bitcoin’de Hızlı Gerileme

Askari operasyonun duyulmasının ardından Bitcoin fiyatında hızlı bir düşüş yaşandı. Kripto para, 24 saat içinde yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 63.300 dolar seviyesine indi. Son verilere göre, bu gerileme Bitcoin’in son haftalardaki toparlanma girişimlerini geri alırken, kripto piyasasında risk iştahının zayıfladığını gösterdi.

İşlemcilerin bölgedeki çatışmaların devam edeceği beklentisiyle risk azaltmaya yöneldiği dikkat çekiyor.

Bitcoin’in son aylardaki genel zayıf görünümüne ek olarak jeopolitik risklerin tırmandığı bu dönemde, yatırımcıların belirsizliklerden kaçınma eğilimi öne çıkıyor. Özellikle ABD ve İsrail’e yönelik muhtemel bir İran misillemesinin fiyatlarda yeni oynaklıklara yol açabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Uzmanlar, jeopolitik gerilimlerin kripto varlıklar üzerindeki etkisinin kısa vadede devam edebileceğine vurgu yaparken, risk unsurlarının hem finansal piyasalarda hem enerji sektöründe tetikte beklenmesini gerektirdiği görüşünde.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin, Küba ve Orta Doğu’daki Siyasi Gerilimle Sert Düşüş Yaşadı

ABD’li Senatörlerden Binance ve Trump Bağlantılı Yaptırım İhlali İddialarına Soruşturma Talebi

ABD Hükümeti, Güneydoğu Asya Merkezli Kripto Dolandırıcılıkla Bağlantılı 580 Milyon Doların Üzerinde Kripto Paranının Kontrolünü Ele Aldı

Bitcoin Satış Baskısı Azalıyor, Piyasa Konsolidasyona Giriyor

Altcoin Piyasasında 209 Milyar Dolarlık Çıkış: Yatırımcılar Bitcoin ve Stabilcoinlere Yöneliyor

Kripto Piyasaları Clarity Act Beklentisiyle Balina Hareketlerini Yakından Takip Ediyor

Bitcoin’de 100 ve Üzeri BTC Tutan Cüzdanlar, Yeni Bir Eşiğe Yaklaşıyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Piyasasında Jeopolitik Gerilim: İsrail’in İran’a Saldırısı Büyük Dalgaya Yol Açtı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Piyasasında Jeopolitik Gerilim: İsrail’in İran’a Saldırısı Büyük Dalgaya Yol Açtı
Kripto Para
CLARITY Yasası’nda Stablecoin Faizi Anlaşmazlığı ABD Senatosu’nda Süreci Tıkıyor
Kripto Para Hukuku
MARA Holdings’in 1,71 Milyar Dolarlık Zararı Sonrası Rotası Yapay Zekâ ve Veri Merkezi Yatırımlarına Döndü
Kripto Para
Bitcoin, Küba ve Orta Doğu’daki Siyasi Gerilimle Sert Düşüş Yaşadı
BITCOIN (BTC)
ABD’li Senatörlerden Binance ve Trump Bağlantılı Yaptırım İhlali İddialarına Soruşturma Talebi
BINANCE BITCOIN (BTC)
Lost your password?