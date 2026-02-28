ABD ve İsrail’den İran’a Ortak Operasyon: Bitcoin’de Sert Düşüş

ABD ve İsrail’in erken saatlerde İran’a yönelik düzenlediği ortak askeri operasyon, bölgede tansiyonu yükseltti. Harekât sonrası İsrail hükümeti ülke genelinde olağanüstü hâl ilan etti ve potansiyel bir misilleme tehdidine karşı vatandaşlarını uyardı.

Bölgesel Gerilim Tırmanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yapılan saldırıyı “önleyici operasyon” olarak tanımladı. Açıklamada, İran’ın insansız hava araçları ve balistik füzelerle karşılık verme ihtimaline dikkat çekildi. Son haftalarda ABD ile İran arasında yaşanan karşılıklı tehditlerin ve artan gerginliğin ardından, askeri hareketlilikte ciddi bir artış kaydedildi.

ABD yönetimi, geçtiğimiz günlerde İran’ı “haksız tutuklamaları finanse eden devlet” olarak niteledi ve Tahran’ın siyasi baskı amacıyla Amerikan vatandaşlarını gözaltında tuttuğunu ileri sürdü. Operasyona ilişkin detaylar netleşmezken, ABD savunma makamlarının İsrail’le yapılan koordinasyona ve hızla artan tehdit algısına dikkat çektiği aktarıldı.

ABD’nin Bölgedeki Askeri Mevcudiyeti Güçlendi

Saldırının ardından ABD, İsrail’e gelişmiş savaş uçakları ve ek askeri unsurlar içeren yeni birlikler sevk etti. Bu adım, operasyonun daha geniş çaplı bir çatışmanın habercisi olabileceği yönündeki uluslararası değerlendirmeleri güçlendirdi. Diplomaside ise taraflar arasındaki gerilimin kısa vadede dindirilmesine dönük sinyallere rastlanmadı.

İran, petrol ticaretinin küresel merkezi niteliğiyle jeopolitik öneme sahip. Enerji piyasaları, bölgede çıkabilecek bir çatışmanın petrol akışını ve fiyatlarını etkileyebileceği endişesiyle gelişmeleri yakından izledi.

Bitcoin’de Hızlı Gerileme

Askari operasyonun duyulmasının ardından Bitcoin fiyatında hızlı bir düşüş yaşandı. Kripto para, 24 saat içinde yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 63.300 dolar seviyesine indi. Son verilere göre, bu gerileme Bitcoin’in son haftalardaki toparlanma girişimlerini geri alırken, kripto piyasasında risk iştahının zayıfladığını gösterdi.

İşlemcilerin bölgedeki çatışmaların devam edeceği beklentisiyle risk azaltmaya yöneldiği dikkat çekiyor.

Bitcoin’in son aylardaki genel zayıf görünümüne ek olarak jeopolitik risklerin tırmandığı bu dönemde, yatırımcıların belirsizliklerden kaçınma eğilimi öne çıkıyor. Özellikle ABD ve İsrail’e yönelik muhtemel bir İran misillemesinin fiyatlarda yeni oynaklıklara yol açabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Uzmanlar, jeopolitik gerilimlerin kripto varlıklar üzerindeki etkisinin kısa vadede devam edebileceğine vurgu yaparken, risk unsurlarının hem finansal piyasalarda hem enerji sektöründe tetikte beklenmesini gerektirdiği görüşünde.