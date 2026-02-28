Morgan Stanley, Kripto Para Saklama Hizmetleri İçin Milli Banka Lisansı Başvurusu Yaptı

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, dijital varlık alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla ulusal düzeyde bir trust banka lisansı için başvuru yaptı. Bu adım, kurumun ABD’deki müşteriler için kripto para saklamanın yanında ticaret ve staking gibi hizmetler sunmasının önünü açabilir.

Morgan Stanley Dijital Varlık Sektöründe Yeni Birim Kuruyor

Morgan Stanley, başvurusunu Şubat ayında Amerika Para Denetleme Ofisi’ne iletti. Başvuruda, “Morgan Stanley Digital Trust, National Association” adıyla sıfırdan bir banka yapılanması öngörülüyor. Bu lisans, bankanın emanet, saklama ve güven hizmetleri sunmasına izin veriyor. Planlanan yeni birim, seçili dijital varlıklar için saklama sağlayacak ve müşterilere alım-satım, takas ve transfer imkanları sunacak.

Sektörde Regülasyon ve Altyapı Arayışı Artıyor

Son dönemde geleneksel finans kuruluşlarının dijital varlık alanındaki girişimlerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu trendin ana nedeni olarak, son yıllarda yaşanan piyasa dalgalanmaları ve büyük kripto borsa iflaslarının ardından kurumsal yatırımcıların regüle altyapı arayışlarının büyümesi gösteriliyor. Morgan Stanley, geçtiğimiz aylarda da dijital varlık bölümünün başına Amy Oldenburg’u getirdi ve kripto stratejileri ile ürün pozisyonlarında yeni uzmanlar istihdam etmeye başladı.

Bankanın dijital varlık vizyonu sadece saklama ve ticaretle sınırlı kalmıyor. Kısa süre önce spot Bitcoin ve Solana borsa yatırım fonları (ETF) başvuruları ile birlikte stake edilmiş Ether ETF’i için de süreç başlatıldı. Bu başvurular, dijital varlıkların banka tarafından yönetilen klasik varlık hizmetlerine entegre edilmesine yönelik daha geniş bir stratejinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Morgan Stanley tarafından yapılan açıklamalarda, “Diğer sektör oyuncularının öne geçtiği dijital varlık saklama ve hizmetlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi, kurum için öncelikli bir hedef olarak öne çıkıyor,” ifadesi yer aldı.

Onay gelirse, Morgan Stanley müşterilerinin dijital varlıklarını doğrudan kurum bünyesinde muhafaza edebilecek. Böylece banka, üçüncü taraf saklama şirketlerine ihtiyaç duymadan, bu alanda entegre hizmet sunan sayılı kurumlardan biri olmayı hedefliyor.

ABD’de trust bankaları, tam kapsamlı bankalara kıyasla daha dar bir faaliyet alanına sahip. Genellikle mevduat kabulü ya da kredi verme işlemleri gerçekleştiremiyorlar. Ancak bu model, özellikle stabilcoin ihraç edenler ve ödeme altyapısı sağlayıcıları için güvenli saklama ve mutabakat hizmetleri sunma potansiyeli taşıyor.

Amerika Para Denetleme Ofisi tarafından kısa süre önce BitGo, Fidelity Digital Assets, Circle, Ripple ve Paxos gibi çeşitli kripto şirketlerine ulusal trust bankası lisansı verilmişti. Bu gelişme, geleneksel finans kurumları ile kripto şirketleri arasındaki sınırların daha da esnemesine yol açtı.

Morgan Stanley’nin başvurusunun yanı sıra, Stripe’ın bünyesindeki Bridge ve Crypto.com gibi farklı finans platformları da benzer lisans başvuruları yaptı. Bu süreç, kripto hizmetlerinde yasal zemin kazanmak isteyen kurumlar arasında rekabeti artırıyor.