Eski Mt. Gox CEO’su, Tarihi Bitcoin Kayıpları İçin Ağda Hard Fork Teklifi Getirdi

Eski Mt. Gox CEO’su Mark Karpelès, kripto para tarihinde büyük ses getiren bir hack sonucu hareket etmeyen yaklaşık 80.000 Bitcoin’in (BTC) kurtarılması amacıyla Bitcoin ağında bir hard fork (zorunlu protokol güncellemesi) yapılması yönünde çağrıda bulundu. Bu öneri, Bitcoin topluluğunda tartışmalara yol açtı.

Hack Sonrası Donan Fonlar ve Teklifin Detayları

Mt. Gox, 2010-2014 yılları arasında küresel Bitcoin işlem hacminin büyük bölümünü yönlendirmişti. Şirket 2014’teki hack saldırısı sonucu 750.000’den fazla müşteri Bitcoin’ini kaybetmiş ve Tokyo’da iflas başvurusunda bulunmuştu. Söz konusu olay, hala kripto sektörünün en büyük kayıplarından biri olarak anılıyor. 2011’de yaşanan saldırı sonucu çalınan yaklaşık 80.000 BTC, o tarihten bu yana tek bir cüzdanda hareketsiz şekilde duruyor ve günümüzde 5 milyar doların üzerinde bir değere karşılık geliyor.

Mark Karpelès, GitHub üzerinde paylaştığı teknik teklifte, söz konusu Bitcoin’lerin asıl özel anahtarı olmadan belirlenen bir kurtarma adresine aktarılabilmesini sağlayacak bir protokol değişikliği önerdi. Bu değişikliğin uygulanabilmesi için Bitcoin ağının sert bir güncellemeden geçmesi; yani hard fork yapılması gerekecek.

Topluluk Tepkisi ve Tartışmalar

Bu öneriyle ilgili olarak hem Bitcoin forumlarında hem de topluluk içi platformlarda yoğun eleştiriler yükseldi. Birçok kullanıcı, Bitcoin’in değiştirilemezlik ilkesinin zedelenebileceği ve gelecekte benzer olaylarda yeniden kural değişikliği taleplerinin doğabileceği endişesini dile getiriyor. Eleştirmenler, ağın temelinin toplumsal veya yasal kararlara göre esnetilemeyeceğini vurguluyor.

Karşıt görüşlerin yanı sıra, bazı kredi alacaklıları ve Mt. Gox mağdurları ise öneriye destek verebileceklerini ifade ediyor. Fonların kurtarılması halinde var olan iflas çerçevesinde alacaklılara ek ödeme imkanı doğabileceği belirtiliyor.

Karpelès ve Alacaklıların Görüşleri

Mark Karpelès, Mt. Gox hack’inden kaynaklanan durumun benzersiz olduğu görüşünde. Karpelès’e göre hem kolluk kuvvetleri hem de topluluğun büyük kısmı, çalınan Bitcoin’lerin kaynağının net biçimde tespit edilebildiği bu vakada, genel ağ kuralları dışında özel bir müdahale yapılabileceğini savunuyor.

Bu fonlar 15 yıldan uzun süredir taşınmadı. Durumun çözümü için güvenilir ve net bir plan bulunmadığı sürece, iflas sürecindeki yetkililer zincir üstü kurtarma işlemlerine sıcak bakmıyor.

Karpelès ayrıca, çoğu iflas alacaklısının onayı olmadan önemli bir adım atmanın mümkün olmadığını ve bu öneriyle birlikte topluluk bazlı tartışmanın önünü açmayı hedeflediğini aktarıyor.

Geçtiğimiz yıl ise Vivek Ramaswamy’nin yürüttüğü Strive adlı fon, Mt. Gox’ın iflas alacaklarından büyük miktarda Bitcoin edinme stratejisi belirledi. Strateji kapsamında, borsadan kaynaklı indirimli alımlarla BTC portföyünü genişletmeyi planladıklarını açıkladılar. Strive’ın hedefi, iflas alacaklılarından toplu Bitcoin alımı sağlamak.

Mt. Gox davası üzerinden Bitcoin ekosisteminde köklü değişiklik talepleri gündeme gelirken, hard fork önerisine dair toplumsal ve teknik tartışmalar sürüyor.