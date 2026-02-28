Paradigm, Kripto Odaklı Yatırım Stratejisini Yapay Zeka ve Robotik Alanına Genişletiyor

San Francisco merkezli yatırım şirketi Paradigm, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yeni bir fon hazırlığı içinde bulunuyor. Şirket, bu fonla öncelikli olarak yapay zeka, robotik ve benzeri yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayı hedefliyor. Bugüne kadar blokzincir ve kripto girişimlerine sağladığı destekle tanınan Paradigm’in bu adımı, faaliyet alanını çeşitlendirme açısından dikkate değer bulunuyor.

Paradigm’in Genişleyen Yatırım Portföyü

Paradigm, portföyünü yalnızca kripto ekosistemiyle sınırlı tutmanın, yükselen teknoloji trendlerini kaçırma riski barındırdığı görüşüne ağırlık veriyor. Şirketin mevcut yatırım ekibi, blokzincir dışındaki potansiyel alanlarda da fırsatları değerlendirmek amacıyla konumlanıyor. Paradigm’in yönetimi altında yaklaşık 12,7 milyar dolarlık bir varlık bulunuyor.

Yapay Zeka ve Kripto Arasındaki Keskin Sınırlar Siliniyor

Paradigm yöneticileri, yapay zeka ve kripto teknolojileri arasındaki sınırların giderek daha da belirsizleştiğini ifade ediyor. Son yıllarda öne çıkan otonom ödeme sistemleri, merkeziyetsiz finans altyapısında güvenlik gibi konular, her iki alanın ortaklaştığı başlıca başlıklar arasında yer alıyor. Şirketin, mevcut teknik yatırım kadrosuyla blokzincir odağının ötesine geçmesi planlanıyor.

Paradigm, geçmişte kripto alanında büyük ölçekli fonlar başlatmasıyla öne çıktı. Kasım 2021’de kurulan 2,5 milyar dolarlık bir fonla dönemin en büyük kripto yatırım girişimlerinden birine imza atan şirket, 2024 yılında da erken aşama blokzincir projelerine yönelik 850 milyon dolarlık bir fon başlattı.

Şirketin kripto dışındaki teknolojilere güçlü bir şekilde yönelmesi, genişleyen teknolojik dönüşüm eğilimlerine uyum sağlamak amacı taşıyor. Özellikle yapay zekanın finans ve yazılımda giderek daha etkin bir rol oynaması, teknolojinin sınırlarını yeniden çiziyor.

Paradigm’in kurucu ortağı ve yöneticisi Matt Huang, şirketin kripto varlıklara ilgisini yitirmediğini, ancak yapay zeka gelişmelerinin de göz ardı edilmeyecek kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Matt Huang, şirketin internet sitesinde yapılan güncellemelerin kriptodan uzaklaşıldığı algısına yol açmasına rağmen, yapılan araştırmalar, yeni yatırımlar ve politika çalışmalarıyla sektöre olan ilgilerinin devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, kripto ve yapay zeka dünyaları arasında keskin bir rekabetten ziyade ciddi bir örtüşme olduğunu düşündüğünü aktarıyor.

Paradigm’in yapay zekayla bağlantılı son girişimlerinden biri, merkeziyetsiz finans alanında güvenliği artırmaya odaklanıyor. Şirket, kısa süre önce OpenAI ile iş birliğine giderek, akıllı sözleşmelerdeki güvenlik açıklarını yapay zeka tabanlı araçlarla tespit etmeye yönelik EVMbench adlı ölçüt sistemini geliştirdiği duyuruldu.

Venture capital sektörü genelinde ise yapay zeka girişimlerine yönelen kaynaklar dikkat çekiyor. OECD verilerine göre, 2025 yılında yapay zeka şirketleri toplam risk sermayesi yatırımlarının önemli bir kısmını çekti. Özellikle ABD merkezli girişimler, bu süreçte öne çıkıyor. Yine aynı dönemde, Andreessen Horowitz’in toplamda 15 milyar doların üzerinde fon toplayarak ABD’de risk sermayesinin en etkin oyuncularından biri haline geldiği aktarıldı. Firma; altyapı, sağlık, uygulama ve stratejik büyüme alanlarında fonlarını çeşitlendiriyor.