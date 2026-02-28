ABD’de Büyük Finans Kuruluşlarından Portföylerde Bitcoin’e Resmi Tavsiye

ABD’nin önde gelen finans kuruluşları, müşterilerine portföylerinde Bitcoin’e belirli oranlarda yer vermelerini öneren resmi rehberler yayımlamaya başladı. Kurumların önerdiği yüzde aralıklarının değişiklik gösterdiği görülse de, çoğunun 1 ila 5 arasında yoğunlaştığı dikkat çekiyor.

Kurumsal Stratejilerdeki Farklılıklar

Araştırmada, Fidelity, Bank of America, Morgan Stanley, BlackRock, WisdomTree ve J.P. Morgan gibi büyük finans şirketlerinin Bitcoin tavsiyeleri kıyaslandı. Fidelity, yaklaşık 1’den başlayıp 5’e kadar uzanan geniş bir aralık önererek, sektörde dijital varlıklara en açık duran kuruluşlar arasında öne çıkıyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda Bitcoin saklama ve ETF hizmetlerini rakiplerinden önce piyasaya sunmuştu.

Bank of America’nın portföy tavsiyesi ise 1 ile 4 arasında yer alıyor. Şirketin geçmişte kripto paralara karşı mesafeli bir tutum sergilemiş olduğu, ancak son dönemde görüşlerini kademeli olarak değiştirdiği biliniyor. Morgan Stanley de 1’in biraz altından 4’e kadar olan bir oran sunuyor ve böylelikle temkinli bir yaklaşımı sürdürüyor.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ise yaklaşık yüzde 2 seviyelerine odaklanmış, daha dar ve belirgin bir oran öneriyor. BlackRock’ın daha net bir rakamla portföy dağılımına ilişkin tavsiye vermesi, şirketin araştırma raporlarının piyasa üzerindeki etkisini düşündüğümüzde dikkat çekici bir gelişme.

WisdomTree ve J.P. Morgan ise en muhafazakâr yaklaşımı benimseyen kurumlar olarak öne çıkıyor. J.P. Morgan, tavsiye ettiği oranı 1 civarında tutarak, şirketin Bitcoin’e dönük temkinli çizgisini sürdürüyor.

Rehberlerin Arkasındaki Değişim

Geleneksel finans dünyasında Bitcoin’e dair resmi portföy önerileri uzun süre mümkün görülmemişti. Birçok bankanın danışmanları ya dijital varlıklar konusunda yorum yapmaktan kaçındı ya da müşterilere kısıtlayıcı tutumlar benimsedi. ABD’de 2024 başında spot Bitcoin ETF’lerinin regüle biçimde piyasaya sürülmesiyle, kuruluşlar yasal ve uyumluluk engellerini büyük ölçüde aşabildi. Bu gelişme ile birlikte ciddi bir paradigmadan söz ediliyor.

İlgili grafik, son iki yıl içinde büyük finans kurumlarının Bitcoin’e yönelik bakışındaki değişimi ortaya koyuyor. Farklı risk profilleri ve müşteri tabanlarına sahip bu şirketlerin hemen hepsinin, portföylerde sınırlı da olsa Bitcoin’e alan açılması gerektiği konusunda benzer bir noktaya gelmeleri dikkat çekiyor. Tavsiye edilen aralıkların 0’ın üzerinde başlaması ve çoğunun 5’in üstüne geçmemesi, Bitcoin’in ana bir yatırım değil; çeşitlendirme aracı olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

Uygulamadaki Etkisi

Bu tür tavsiyelerin uygulamaya geçmesi halinde, kurumsal yatırım portföylerinde Bitcoin’e yönelen sermaye girişlerinin büyüklüğü önemli sonuçlar doğurabilir. Fidelity’nin yönetiminde trilyonlarca dolarlık varlık bulunuyor. Portföylerin yalnızca yüzde 2 ya da 3 oranında Bitcoin’e ayrılması bile, piyasa açısından dikkate değer bir talep yaratabilir.

Sonuç olarak, kurumsal rehberlerdeki oranlar küçük görünebilir; ancak arkasındaki yatırım hacmi ve altyapı, kripto paraların ana akım finans dünyasında daha fazla dikkate alınmasına neden oluyor.