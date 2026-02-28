Mt. Gox’un Eski CEO’sundan 1Feex Adresindeki 79.956 Bitcoin’in Geri Alınmasına Yönelik Tartışmalı Teklif

Mt. Gox borsasının eski CEO’su Mark Karpelès, 2011 yılında siber saldırıyla çalınıp 15 yıldır dokunulmayan ve güncel değeri 5,2 milyar doları aşan 79.956 Bitcoin’in geri alınması için yeni bir teknik öneri hazırladı. Karpelès’in önerisi, Bitcoin ekosisteminde temel ilkelerden biri olarak görülen değiştirilemezlik (immutability) konusundaki tartışmaları tekrar alevlendirdi.

Geri Alma Teklifinin Detayları

Öneri, Bitcoin topluluğunda yıllardır bilinen ve 1Feex ile başlayan adreste bulunan bu BTC’lerin geleneksel yollarla taşınamaması nedeniyle yeni bir yol açmayı hedefliyor. Kaybedilen özel anahtarlar nedeniyle bu fonlara erişilemiyor ancak Karpelès’in hazırladığı öneri, Bitcoin protokolüne yeni bir mutabakat kuralı eklenmesini içeriyor. Buna göre, ilgili adresin harcanmamış bakiyesi, mahkeme gözetiminde açıkça belirlenmiş yeni bir kurtarma adresine aktarılabilecek.

Planlanan teknik çözüm ile kurtarılan Bitcoin’lerin, Japonya’da sürdürülen sivil rehabilitasyon sürecine entegre edilmesi ve Mt. Gox alacaklılarına ek ödeme sağlanması amaçlanıyor. Buradaki varlıkların, halihazırda Nobuaki Kobayashi yönetiminde taksim edilen yakl. 200.000 Bitcoin’den tamamen bağımsız olduğu belirtiliyor. Karpelès, yürürlükteki ödeme takviminin değiştirilmesini önermiyor; mevcut süreç dışında kalan bu fonlara özel ayrı bir mekanizmanın uygulanabileceğini ifade ediyor.

Bitcoin Topluluğunda Büyüyen Ayrışma

Teklife geliştirici camiasının ve node operatörlerinin büyük bölümünden olumsuz tepki geldi. Tepkilerin temelinde, Bitcoin ağında onaylanmış işlemlerin geri alınamazlığı ilkesi ve defterin herhangi bir otoritenin yetkisiyle değiştirilemez kabul edilmesi yatıyor. Bu bakış açısı, işlem sahibinin özel anahtar sahibi olmadığı durumda dahi ağda zorla transfer yapılmasını ilkesel olarak reddediyor.

Diğer yandan, öneriyi destekleyenler net bir hırsızlık vakası ve açık bir mağduriyet olduğuna dikkat çekiyor. Bu görüşe göre, mağdurların on beş yıl gibi uzun bir süre boyunca tazminat beklemesinin ve ilgili adresin tespit edilmiş olmasının, bir defaya mahsus bir müdahaleyi farklı kıldığı savunuluyor.

Mark Karpelès, önerisinin amacı olarak, “tröst ile topluluk arasında oluşan çıkmazı aşmak için somut bir teknik yol sunmak” olduğunu açıklıyor.

Her iki tarafın da savunuları kendi içinde tutarlı olduğu için, toplulukta fikir birliği oluşması son derece güç görünüyor.

Teknik ve Hukuki Riskler

Bu tür bir transferin uygulanması, tüm Bitcoin ağının yeni mutabakat kurallarıyla güncellenmesini gerektiriyor. Yani ağda bir hard fork (zorunlu çatallanma) yaşanabilir. Ağın anlamlı bir kısmı güncellemeyi kabul etmezse, zincir ikiye bölünebilir ve hem topluluk hem fiyat hem de meşruiyet konuları tartışmaya açılır.

Bitcoin tarihinde bu tür zincir ayrılıklarının daha önce yaşandığı biliniyor. Geçmişte Mt. Gox tröstü, topluluk mutabakatının sağlanamaması riskinden dolayı zincir üstü geri alma yaklaşımlarından uzak durdu. Benzer bir çekincenin, öneriye yönelik mevcut temkinli yaklaşımda da rol oynadığı düşünülüyor.

Güncel Durum

Şubat 2026 sonu itibarıyla Karpelès’in önerisi yalnızca tartışma taslağı niteliğinde ve resmi bir kabul süreci başlatılmadı. Bitcoin Core geliştiricilerinden gelen ilk geri dönüşler, önerinin güçlü bir muhalefetle karşılaştığını gösteriyor. 1Feex adresindeki 79.956 Bitcoin ise hâlen hareket ettirilmedi. Bu fonların geleceği ve nasıl bir çözüm bulunacağı konusu belirsizliğini koruyor.