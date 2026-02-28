Winvest — Bitcoin investment
Bitcoin’de 33 Haftalık EMA Deseni: Tarihsel Döngü Devam Ediyor mu?

Özet

  • Bitcoin’in 33 haftalık EMA altında ortalama süresi henüz tamamlanmadı.
  • Analistler, yükselişin sağlam temelle ya da hızlı tepkiyle başlayabileceğine işaret ediyor.
  • 200.000–250.000 dolar hedefi, döngü formasyonunun şekline bağlı olarak gündeme gelebilir.
Kripto para analisti EGRAG CRYPTO, Bitcoin’in dört ana piyasa döngüsünde gözlemlenen önemli bir teknik yapıyı yeniden gündeme getirdi. Uzun vadeli piyasa hareketlerini temel alan bu yaklaşıma göre, Bitcoin’in 33 haftalık üssel hareketli ortalama (EMA) ile ilişkisi, fiyatlama üzerinde belirleyici rol oynuyor.

İçindekiler
1 33 Haftalık EMA ve Yıllara Yayılan Döngüler
2 Mevcut Döngüde Hangi Evre?
3 İki Olası Senaryo
4 Bitcoin’de Son Durum ve Görünüm

33 Haftalık EMA ve Yıllara Yayılan Döngüler

EGRAG CRYPTO’nun analizine göre, Bitcoin’in 33 haftalık EMA seviyesiyle olan ilişkisin önemli bir işaret kabul ediliyor. Bitcoin, her döngüde bu ortalamanın altına geriliyor, belirli bir süre boyunca bu seviyenin altında konsolide oluyor ve ardından taban oluşturup EMA’yı yeniden kazanıyor. Bu taban oluşturma ve yeniden yükseliş süreci, dört ana piyasa döngüsünde de tekrarlanmış durumda.

Geçmiş verilere bakıldığında, Bitcoin’in 33 haftalık EMA altında geçirdiği süre 120 ile 180 gün arasında değişti. Ortalama olarak yaklaşık beş ay taban oluşturma dönemi yaşanıyor. Bu periyot sonunda seviyenin yeniden aşılması, geçmişte büyük fiyat artışı dönemlerinin habercisi olmuştu.

Mevcut Döngüde Hangi Evre?

Analiste göre, Bitcoin mevcut piyasa döngüsünde 33 haftalık EMA’nın altına yeniden girdi. Fakat bugüne kadar yalnızca bu ilk adım gerçekleşti. EGRAG CRYPTO, tarihsel olarak izlenen taban oluşturma ve zaman bileşeninin şu anda tamamlanmadığını ifade ediyor. Yani, Bitcoin’in bu ortalamanın altında ortalama bazda geçirdiği süre halen dolmadı.

Bu nedenle kripto para piyasasında şu anda beklenti, taban sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Eğer geçmiş döngülerde olduğu gibi zamansal bileşen de tamamlanırsa, yukarı yönlü sert hareketlerin gelmesi muhtemel görülüyor.

İki Olası Senaryo

EGRAG CRYPTO, mevcut tablonun iki temel ihtimal barındırdığını aktarıyor. İlki; tarihsel sürecin aynen işlemesi, yani 33 haftalık EMA altında yeterince bekleyip sağlam bir taban oturduktan sonra güçlü bir yükselişin başlaması. Bu senaryoda, geçmişte olduğu gibi fiyatın 200.000 ila 250.000 dolar arasında bir hedefe ulaşması söz konusu olabiliyor.

İkinci olasılık ise, tipik taban sürecini yaşamadan ani ve keskin bir yükselişle EMA seviyesinin geri alınması. Bu durumda, önceki dört döngüde gözlenen kalıp bozulmuş olacak. Ancak, bu tür bir “V” formasyonunda bile genel yükseliş eğiliminin sürebileceği öngörülüyor. Fakat taban oluşturma sürecinin atlanması, ilerleyen dönemler için belirsizlik riskini de artırıyor.

Bitcoin’de Son Durum ve Görünüm

Mevcut tabloya bakıldığında, Bitcoin’in şu anda EMA seviyesi altında olması, sürecin erken ve belirsiz aşamasında bulunduğuna işaret ediyor. Bu nedenle hem sabırlı taban oluşturma hem de kısa vadeli yükseliş olasılıkları masada yer alıyor.

