JPMorgan’a Göre Bitcoin’de Sıkışıklığı Bitirecek Kıvılcım Bu Olabilir

Kripto para piyasaları son haftalarda yön bulmakta zorlanırken, ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan’a göre beklenen düzenleyici adımlar piyasada yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilir. Banka analistleri, ABD’de gündemde bulunan Clarity Act adlı piyasa yapısı düzenlemesinin kabul edilmesi halinde kurumsal yatırımcı katılımının hızlanabileceğini ve kripto varlıklarda güçlü bir toparlanma görülebileceğini belirtiyor.

Bitcoin Yatay Seyirde, Piyasa Hacimleri Zayıf

Kripto para piyasasında son dönemde belirgin bir ivme eksikliği dikkat çekiyor. Bitcoin fiyatı yaklaşık 60 bin dolar bandında yatay hareket ederken, Ethereum ise 2.000 dolar civarında işlem görüyor. Büyük borsalardaki işlem hacimlerinin azalması da yatırımcı ilgisinin zayıfladığını ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları, fiyatları mevcut durgunluktan çıkarabilecek güçlü bir katalizör arayışını sürdürürken JPMorgan analistleri bu katalizörün ABD’deki kripto piyasa yapısı yasası olabileceğini düşünüyor.

JPMorgan analisti Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip tarafından yayımlanan raporda, düzenlemenin yıl ortasına kadar onaylanması durumunda yılın ikinci yarısında kripto piyasaları için olumlu bir ortam oluşabileceği ifade edildi.

Düzenleyici Belirsizlik Kurumsal Sermayeyi Frenliyor

Analistlere göre hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı tarafında görülen temkinli yaklaşımın en önemli nedenlerinden biri düzenleyici belirsizlik. Net kuralların olmaması, büyük fonların ve şirketlerin yeni sermaye tahsisinde çekimser kalmasına yol açıyor.

JPMorgan, kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin: Token sınıflandırmalarını netleştireceğini, borsaların yükümlülüklerini belirleyeceğini, hukuki belirsizliği azaltacağını ve böylece büyük varlık yöneticileri, emeklilik fonları ve kurumsal hazinelerin kripto varlıklara daha rahat yatırım yapabileceğini vurguluyor.

Bu tür bir kurumsal girişin ise piyasa likiditesini artırarak volatiliteyi azaltabileceği ve yeni finansal ürünlerin geliştirilmesini hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Clarity Act Ne Getiriyor?

ABD’de tartışılan Clarity Act tasarısının temel amacı, kripto varlık denetimini iki ana düzenleyici kurum arasında net biçimde paylaşmak:

SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu)

CFTC (Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu)

Tasarı kapsamında token’lar dijital emtia veya menkul kıymet olarak sınıflandırılacak. JPMorgan analistleri, büyük token’ların CFTC gözetimine alınmasının uyum maliyetlerini azaltarak sektördeki hukuki riskleri düşürebileceğini belirtiyor.

Ayrıca tasarıda yer alan bir “geçiş maddesi”, 1 Ocak 2026’dan önce spot ETF bağlantısı bulunan bazı kripto varlıkların emtia statüsünde değerlendirilmesine imkan tanıyabilir. XRP, Solana, Litecoin, Hedera, Dogecoin ve Chainlink bu kapsama girebilecek varlıklar arasında gösteriliyor.

Yeni projeler için ise tam SEC kaydı olmadan yıllık 75 milyon dolara kadar sermaye toplama imkanı sunulması planlanıyor. Bu düzenlemenin ABD dışına kayan girişim sermayesi faaliyetlerini yeniden ülke içine çekebileceği ifade ediliyor.

Senato Süreci Tıkandı, Sektörde Görüş Ayrılıkları Var

Ancak yasa tasarısı şu anda ABD Senatosu’nda beklemede. Aylar süren görüşmelere rağmen kritik maddeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması süreci yavaşlatmış durumda.

2026 başında Senato Bankacılık Komitesi’nde yapılması planlanan oturum, ABD’nin en büyük kripto borsalarından Coinbase’in tasarıya verdiği desteği geri çekmesinin ardından ertelendi. Şirket, mevcut metnin inovasyonu sınırlayabileceği ve rekabeti zayıflatabileceği görüşünü dile getirdi.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong ise gecikmelerden büyük ölçüde bankacılık sektöründeki lobi gruplarını sorumlu tuttu.

Piyasa İçin Kritik Dönemeç

JPMorgan’a göre kripto piyasaları hâlâ büyük ölçüde yatırımcı duyarlılığı ve sermaye akışlarına bağlı hareket ediyor. Bu nedenle ABD’de net bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması yalnızca fiyat istikrarı sağlamakla kalmayabilir, aynı zamanda piyasada güçlü bir yükseliş trendini de tetikleyebilir.

Analistler, düzenleyici belirsizliğin ortadan kalkmasının kripto piyasaları için uzun süredir beklenen “yapısal katalizör” olabileceğine dikkat çekiyor.