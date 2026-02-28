Bitcoin Türev Piyasasında Sert Satış: Yüksek Ayı Baskısına 1,8 Milyar Dolarlık Satış Eklendi

Bitcoin’in türev piyasalarındaki baskı endeksi, CryptoQuant verilerine göre, yüksek ayı eğilimi seviyesine geriledi. Bu tabloya, yalnızca bir saat içinde gerçekleşen 1,8 milyar dolarlık agresif satış hacmi eşlik etti. Özellikle ABD ve İran arasındaki artan siyasi gerilimlerin fiyat dalgalanmasına yol açtığı bu dönemde, Şubat ayının sonuna yaklaşırken panik satışlarının ivme kazandığı gözlemlendi.

Türev Piyasa Endeksinde Son Durum

CryptoQuant’ın izlediği Bitcoin Türev Piyasa Baskı Endeksi; hem fiyat hem de türev pozisyonlarındaki yönsel yoğunluğu bir arada gösteriyor. 30 Ocak ile 28 Şubat arasındaki veriler, endekste kalıcı bir zayıflamanın yaşandığını ve bu sabah itibarıyla kritik eşiğe ulaşıldığını ortaya koyuyor. Endeks, ocak sonundan bu yana nötr çizginin üzerinde seyrederken şubat başında fiyatla beraber hızla düşüşe geçti. 11-13 Şubat aralığında kısa süreli bir toparlanma görülse de bu çıkış kalıcı olamadı. Ay ortasından itibaren, fiyat dalgalanırken baskı endeksi sürekli olarak aşağı yönlü hareket etti. 28 Şubat’ta hem fiyat hem de baskı endeksi, tablonun en alt kısmındaki yüksek ayı baskısı bölgesine ulaştı. Bu seviye, önceki fiyat düşüşlerinden bu yana ilk kez görülüyor ve hem fiyatın hem de endeksin aynı anda dip seviyeleri test etmesi, mevcut tablonun önemini artırıyor.

1,8 Milyar Dolarlık Satışın Etkisi

Günün erken saatlerinde açıklanan türev verileri, endeksteki bozulmanın nedenini de netleştiriyor. ABD’nin İran’a yönelik saldırı iddialarının küresel piyasalara yayılması ile birlikte, tek bir saatte 1,8 milyar dolarlık agresif satış gerçekleşti. Bu tutar sıradan bir işlem hacmi olarak değerlendirilmiyor. Yalnızca bir saatlik bu satış, büyük ölçekli yatırım yönetim sistemlerinin aynı anda risk azaltmaya gitmesiyle ortaya çıkıyor. Yani piyasadaki bu satış dalgası, küçük yatırımcıların bireysel işlemlerinden ziyade kurumsal ve otomatik sistemlerin ciddi şekilde risk azaltmasına işaret ediyor. CryptoQuant grafiğinin en sağındaki kısa histogram çubukları da bu hareketin görsel temsilini sunuyor ve alışılmışın dışında, belirli bir jeopolitik gelişmenin ardından hızla yükselen satış baskısına işaret ediyor.

Ayı Duyarlılığı ve Piyasa Zeminleri

Grafikteki yüksek ayı baskısı çizgisi, türev piyasalarda yukarı yönlü tarihi kötümserliğin gösterge noktası olarak öne çıkıyor. Şubat döneminde endeks bu seviyeye yaklaştığında ya fiyat dip yaptı ya da mevcut düşüş hızlandı. Örneğin, 5-6 Şubat tarihinde fiyat yaklaşık 60.000 dolara kadar gerilerken endeks de taban yaptı ve sonrasında hızlı bir toparlanma yaşandı. Fiyat 70.000 doları, baskı endeksi ise 32 puan seviyesini gördü, ardından yeniden gerileme başladı. Şu anki baskının ise nasıl sonuçlanacağı, jeopolitik sürecin yanı sıra 1 Mart’taki Clarity Act süreci gibi yeni başlıkların nasıl etki edeceğine bağlı.

Bitcoin, şubat başındaki düşüşten bu yana en düşük seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Türev baskı endeksi yüksek ayı bölgelerinde, sabah saatlerinde ise tek seferde 1,8 milyar dolarlık agresif satış gerçekleşti. Bu üç etken, şubatın son günlerinde ve makro ekonomik belirsizliklerle dolu hafta sonunda, piyasaların ciddi bir stres altında olduğunu gösteriyor.