İran Krizi, 7,8 Milyar Dolarlık Kripto Gölge Ekonomisini Gündeme Taşıdı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son askeri saldırıları, ülkenin yıllardır yaptırımları aşmak için geliştirdiği kripto para tabanlı paralel finans sistemini yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı. Bitcoin madenciliği ve hızla büyüyen stablecoin kullanımı, Coindesk’de yayınlanan bir makaleye göre İran ekonomisinin resmi bankacılık sisteminin dışında işleyen kritik bir finansal altyapı haline gelmiş durumda.

İran’ın Kripto Tabanlı Paralel Ekonomisi

İran hükümeti, 2019 yılında kripto para madenciliğini yasallaştırarak lisanslı işletmelerin sübvansiyonlu elektrik kullanmasına izin verdi. Bu modelde madenciler ürettikleri Bitcoin’i doğrudan İran Merkez Bankası’na satıyor. Elde edilen BTC ise uluslararası ticarette dolara alternatif bir ödeme aracı olarak kullanılıyor.

Son yıllarda yapılan tahminlere göre İran’ın küresel Bitcoin madencilik gücündeki payı yüzde 2 ile yüzde 5 arasında değişiyor. Ancak faaliyetlerin önemli kısmının kamuya açık olmayan yapılarda gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis verilerine göre İran’ın kripto ekosisteminin büyüklüğü 2025 yılında 7,78 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Maldivler veya Lihtenştayn gibi bazı küçük ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasıyla benzer seviyede.

IRGC’nin Artan Rolü

Rapora göre İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ülkenin kripto ekonomisinde giderek daha merkezi bir rol üstleniyor. 2025’in son çeyreğinde İran kaynaklı toplam kripto girişlerinin yüzde 50’den fazlasının IRGC bağlantılı adreslerle ilişkili olduğu tahmin ediliyor.

Yalnızca 2025 yılı içinde bu adreslere aktarılan toplam değerin 3 milyar doları aştığı belirtiliyor. Uzmanlar, yalnızca yaptırım listelerinde yer alan cüzdanların ölçülebildiğini ve gerçek hacmin çok daha büyük olabileceğini ifade ediyor.

Stablecoinler ve USDT Kullanımı

Bitcoin madenciliğinin yanında stablecoinler de İran’ın finansal stratejisinde önemli bir yer tutuyor. Elliptic tarafından yapılan ayrı bir analiz, İran Merkez Bankası’nın 2025 yılında en az 507 milyon dolar değerinde USDT biriktirdiğini ortaya koydu.

Bu adımın amacı İran Riyali’ni desteklemek ve uluslararası ticareti finanse etmek olsa da para birimi dolar karşısında değerinin yüzde 96’dan fazlasını kaybetmiş durumda.

Stablecoinler, fiyat oynaklığının düşük olması ve hızlı transfer imkânı nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya olan ekonomilerde standart ödeme araçlarından biri haline geliyor.

Halk İçin Finansal Can Simidi

Kripto paralar yalnızca devlet için değil, İran vatandaşları için de kritik bir finansal araç haline geldi. Son protestolar ve internet kesintileri sırasında yerel kripto borsalarından kişisel cüzdanlara yapılan transferlerde belirgin artış gözlendi.

Ekonomik belirsizlik ve yüksek enflasyon ortamında birçok İranlı tasarruflarını korumak için Bitcoin’e yöneliyor.

Enerji Altyapısı Kritik Risk Unsuru

İran’ın kripto ekonomisinin sürdürülebilirliği büyük ölçüde elektrik altyapısına bağlı. Enerji yoğun Bitcoin madenciliği operasyonlarının devamı için istikrarlı elektrik arzı gerekiyor.

Son askeri saldırıların enerji şebekesine zarar vermesi halinde kısa vadede madencilik üretiminin düşebileceği değerlendiriliyor. İran devletinin Bitcoin’i yaklaşık 1.300 dolar maliyetle üretebildiği ve piyasa fiyatlarından satarak önemli gelir elde ettiği öne sürülüyor.

Yaptırımları Aşan Finansal Mekanizma

İşleyiş modeli oldukça basit:

Lisanslı madenciler Bitcoin üretir.

Üretilen BTC merkez bankasına aktarılır.

Merkez bankası bu varlıkları yurtdışındaki ticari partnerlere göndererek makine, yakıt veya tüketim malları ödemelerini gerçekleştirir.

İşlemler blockchain üzerinde gerçekleşse de karşı tarafların kimliği çoğu zaman gizli kalabiliyor.

Küresel Tartışmalar ve Binance İddiaları

Kripto işlemlerinin tamamen gizlenmesi ise her zaman mümkün değil. Son dönemde Binance, İran bağlantılı fon hareketlerine ilişkin uyarılarda bulunan bazı araştırmacıların işten çıkarıldığı iddiaları nedeniyle tartışmaların merkezine oturdu. ABD Senatosu’ndan dokuz Demokrat senatör, konunun Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından incelenmesini talep etti.

Jeopolitik Gerilimler Kripto Aktivitesini Etkiliyor

Chainalysis verileri, İran’daki kripto hareketliliğinin askeri gerilimler ve iç siyasi olaylarla güçlü korelasyon gösterdiğini ortaya koyuyor. Çatışma veya protesto dönemlerinde kullanıcıların varlıklarını borsalardan çekerek kişisel cüzdanlara taşıdığı görülüyor.

Uzmanlara göre uzun süreli bir çatışma İran’daki madencilik kapasitesini azaltabilir. Ancak Bitcoin ağının küresel yapısı nedeniyle hash gücü zamanla diğer ülkelerdeki madenciler tarafından dengelenebilir.

Sonuç olarak, İran’ın kripto para altyapısı yalnızca yaptırımları aşmak için kullanılan alternatif bir finans sistemi değil; aynı zamanda ekonomik kriz ortamında hem devlet hem de vatandaşlar için paralel bir finansal yaşam hattı haline gelmiş durumda. Ancak artan jeopolitik riskler, bu kırılgan ekosistemin geleceğini belirsizleştiriyor.