Bitcoin/Altın Oranı 14 Aylık Döngü Eşiğine Ulaştı

Kripto piyasalarında Bitcoin’in performansını altına göre ölçen oran, yeni bir dönüm noktasına geldi. Kripto analisti Crypto Tice’ın değerlendirmelerine göre, Bitcoin/Altın oranı son dört majör döngüde olduğu gibi yine yaklaşık 14 ay süren zayıf seyrin sonunda benzer bir döneme giriyor. Kripto dünyasında sıkça başvurulan bu karşılaştırma, yatırımcıların riskten kaçış ve güvenli liman arayışındaki hareketlerini gözlemlemek için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Bitcoin/Altın Oranındaki Tarihsel Döngüler

Bitcoin ve altının fiyat hareketleri arasındaki bu oran, geçmişte özellikle 2014, 2018 ve 2022 dönemlerinde döngüsel olarak dibe ulaştı ve bu noktalar önemli piyasa dönüşlerinin öncesine denk geldi. Mevcut piyasa döngüsünde de benzer şekilde, oran zirvesinden yaklaşık 14 ay sonra taban seviyelere geriledi. Crypto Tice’ın analizine göre, bu aynı süre zarfı, önceki üç döngüyle birebir örtüşüyor ve tarihsel döngüsel ritmin devam ettiğine işaret ediyor.

Orandaki Dönüş Ne Anlama Geliyor?

Bitcoin/Altın oranının düşmesi, Bitcoin’in geleneksel güvenli liman olarak görülen altına göre zayıf kaldığı dönemleri gösteriyor. Analistler, bu tür dönemlerin yatırımcıların riskten kaçındığı, sermayenin koruma amaçlı varlıklara kaydığı ve spekülatif pozisyonların tasfiye edildiği zamanlara denk geldiğini belirtiyor. Oranın yeniden yükselmesi ise piyasalarda risk iştahının arttığını, Bitcoin’e yönelen ilgide artış yaşandığını gösteriyor.

Zamanlama Yeterli mi, Ek Onay Sinyalleri Gerekli

Crypto Tice yalnızca zamansal uyumun piyasa dönüşü için tek başına yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Analize göre, güçlü bir dönüşün teyidi için üç ek sinyalin görülmesi gerekiyor. Bunlardan ilki momentuma dair ayrışma; yani fiyat hareketlerinde aşağı yönlü baskının yerini alıcı ilgisinin alıyor olması. İkinci kriter, yükseliş sırasında işlem hacminin artması ve Bitcoin’in artan hacimle birlikte gelişme göstermesi. Üçüncü gösterge ise grafiksel olarak daha yüksek dip seviyelerin oluşması. Bu yapısal sinyaller gerçekleşmeden, 14 aylık zaman dilimi tek başına dönüş ihtimalini doğrulamış olmuyor.

Crypto Tice, zamanlamanın doğru noktaya işaret ettiğini ancak istenen yapısal onayların henüz oluşmadığını vurguluyor. Zaman faktörü yatırımcılara dönüm noktası için bir referans sunarken, nihai teyidin piyasa yapısındaki değişimlerle gelmesi bekleniyor.

Mevcut durumda, dört ana piyasa döngüsünde aynı zaman aralığında benzer zayıflamanın yaşanması dikkat çekici bulundu. Bu istikrar, tarihin mekanik biçimde tekerrür ettiği anlamına gelmese de, zamanlama ile piyasadaki yapısal değişimlerin bağlantılı olup olmadığının yakından izlenmesini gerektiriyor.

Bitcoin/Altın Analizinin Yatırımcılar İçin Önemi

Bitcoin/Altın oranı, Bitcoin’in sadece Amerikan doları karşısındaki değerine odaklanan geleneksel teknik analiz yöntemlerinden ayrışıyor. Bu yaklaşım, Bitcoin’in performansını piyasanın başlıca riskten kaçış aracı olan altına göre kıyaslayarak, piyasa duyarlılığı ve sermaye akışları hakkında ilave ipuçları sunuyor.

Bugün, önceki üç döngüde olduğu gibi, yaklaşık 14 ay süren zayıf seyrin ardından oran yine gözle görülür bir geçiş noktasında. Yapısal işaretler tamamlanırsa, bu eşik, Bitcoin piyasası için yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkabilir. Son gelişmeler, yatırımcıların önümüzdeki günlerde bu kritik orandaki yapısal değişimi yakından izlemesini gerektiriyor.