Binance, Yaptırım Uyumunda İlerleme Sağladığını ve İran İddialarını Reddettiğini Açıkladı

Dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsalarından Binance, yaptırım uygulanan ülkelere ve yüksek riskli bölgelere olan maruziyetini önemli ölçüde azalttığını duyurdu. Şirketin bu açıklamasında, başta İran olmak üzere riskli bölgelerle bağlantılı faaliyetlerin minimum düzeye çekildiği vurgulandı.

Binance’ın Yaptırımlar Konusundaki Son Pozisyonu

Binance, 2024’ten bu yana yaptırımlarla bağlantılı işlem hacmini yaklaşık yüzde 97 oranında düşürdüklerini bildirdi. Bununla birlikte, söz konusu işlemlerin borsa üzerindeki payı günümüzde toplam hacmin yüzde 0,009’una kadar geriledi. Şirket, bu kapsamda sektör ortalamasının üzerinde adımlar attığını ve ilgili makamlarla koordinasyon içinde hareket ettiğini belirtti.

İran ve Çalışan İddiaları Gündemde

Şubat ayında bir medya organının anonim kaynaklara dayandırdığı haberde, bazı Binance çalışanlarının İran’a yönelik olası yaptırım ihlallerine işaret ettiği ve ardından işten çıkarıldığı öne sürüldü. Binance ise bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu savundu. Şirketin açıklamasında, herhangi bir personelin sadece yaptırım konularında uyarıda bulunduğu için işten çıkarılmadığı ifade edildi.

Borsadan yapılan yeni bilgilendirmeye göre, Ocak 2024 ile Ocak 2026 arasında İran merkezli dört büyük borsayla olan doğrudan işlem akışı yüzde 97’den fazla azaldı. Şirket, bu dönemde ilgili plartformlardan gelen işlem hacminin 4,19 milyon dolardan yaklaşık 110 bin dolara düştüğünü aktardı.

Binance, ayrıca medyada yer alan bazı haberlerin iç denetim süreçlerinin tüm boyutunu yansıtmadığını ve eksik bilgiler içerdiğini savundu. Şirket, bazı uyum departmanı çalışanlarının görevden alınmasının veri gizliliği ve şirket politikalarının ihlaliyle ilgili bir soruşturmanın ardından gerçekleştiğini, bu ayrılıkların yaptırım ihlali iddialarıyla doğrudan bağlantılı olmadığını açıkladı.

Uyum Alanında Artan Yatırım ve Denetim

Binance, son yıllarda başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok bölgede artan düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kaldı. Buna karşılık şirket, küresel iş gücünün yaklaşık dörtte birini uyum birimlerine kaydırdı ve yüz milyonlarca dolarlık bir bütçeyi gözetim sistemlerine, işlem izleme altyapısına ve soruşturma birimlerine ayırdığını bildirdi.

Geçmişte benzer suçlamalarla gündeme gelen Binance, 2022’de yayınlanan bir haberde İranlı kullanıcıların platformu kullanmaya devam ettiğine ilişkin tespitlerle karşı karşıya kalmış, bazı önlemler aldıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Şirketin son dönemde aktardığı güncel veriler ve personel dağılımı, küresel risklere ve düzenleyici baskılara yanıt olarak uyum süreçlerinde önemli adımlar atıldığını gösteriyor.

Binance, resmi açıklamasında yaptırımlar konusundaki uyum adımlarının kapsamlı olduğunu ve işlemlerde ciddi bir azalma yaşandığını vurguladı.