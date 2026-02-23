Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin’de Kısa Vadeli Yatırımcılar Kayıplarını Sürdürüyor

Özet

  • Kısa vadeli yatırımcılar, Bitcoin piyasasında net kayıplarla karşılaşmaya devam ediyor.
  • Satış baskılarında şiddetli artış ardından zararın kısmen hafiflediği gözlendi.
  • Piyasa dinamikleri, taban oluşum sürecinin hâlâ tamamlanmadığını ortaya koyuyor.
Bitcoin piyasasında kısa vadeli yatırımcıların gerçekleştirdiği net kâr/zarar verileri, geçtiğimiz günlerde ciddi bir kayıp dalgasının ardından bir miktar toparlanma gösterdi. Kısa vadeli yatırımcı davranışlarını takip eden yedi günlük hareketli ortalama, 6 Şubat’ta günlük yaklaşık 1,24 milyar dolarlık zarara yükselmişti. Son ölçümlerde bu miktarın 480 milyon dolar civarında gerçekleştiği gözlendi.

İçindekiler
1 Kayıplarda Şiddetli Artış ve Kısmi Denge
2 Piyasa Yapısı ve Kısa Vadeli Yatırımcıların Rolü
3 Taban Oluşumu Halen Devam Ediyor

Kayıplarda Şiddetli Artış ve Kısmi Denge

Gerçekleşen bu keskin kayıp artışı, mevcut piyasa döngüsünün en sert satış baskılarından birine işaret etti. Kripto analiz firması Glassnode’un verileri, yeni yatırımcıların yoğun baskı altında pozisyonlarını kapattığı dönemlerde bu seviyede kayıpların yaşandığını gösteriyor. 1,24 milyar dolarlık günlük zararın ardından, zararda kısmi düşüş olması ise zorunlu satışların yavaşladığına işaret ediyor. Ancak rakamların halen ciddi şekilde negatif bölgede kalması, yatırımcıların kâr yerine zararı realize etmeyi sürdürdüğünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Piyasa Yapısı ve Kısa Vadeli Yatırımcıların Rolü

Kısa vadeli yatırımcılar, genellikle piyasanın en hassas ve hızlı tepki veren grubu olarak biliniyor. Toplamda ciddi zarara uğradıklarında, bunun piyasa genelinde geniş çapta bir stres ve pes etme havası yarattığı görülüyor. Mevcut durumda, kısa vadeli yatırımcıların toplamda kayıp yazdığı ve bunun şiddetinin geçici olarak azaldığı belirtiliyor.

Bu sürecin önceki piyasa döngülerinde de taban oluşumu evreleriyle örtüştüğü gözlemlenmişti. Diğer bir ifadeyle, bu büyüklükte gerçekleşen kayıp dönemleri, genellikle yayılım aşaması yerine düzeltme dönemlerinin sonlarına denk geliyor.

Taban Oluşumu Halen Devam Ediyor

Keskin satışların yavaşlamış olmasına rağmen, net kâr/zarar verisinin hâlâ negatif seyretmesi, taban oluşum sürecinin sona ermediğine işaret ediyor. Yatırımcı davranışında anlamlı bir değişim meydana gelmedikçe, piyasada iyileşme sinyalinden söz etmek mümkün görünmüyor. Tarihsel olarak, kayıplar ilk yükseldiğinde taban oluşumu bitmiş olmuyor; esas olarak satış baskısının kayda değer biçimde azalması ve zararın önemli ölçüde azalması gerekiyor.

Mevcut veriler, piyasada hâlâ baskının tamamen sonlanmadığını ve son dönemde alım yapanların zararla çıkış eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Bu dinamik, genellikle düzeltme sürecinin ileri fazlarında gözlenen bir model olarak öne çıkıyor. Ancak bu veriler şu anda piyasada bir toparlanma ivmesinin oluştuğuna dair net bir sinyal ortaya koymuyor.

Glassnode’un analizinde, “Kısa vadeli yatırımcıların toplamda kayıpları realize etmeye devam ettiği ve bunun etkisinin kademeli olarak hafiflediği” belirtiliyor.

Bu durum, fiyatların önemli ölçüde değiştiği veya büyük dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde piyasadaki davranış kalıplarının nasıl etkilediğine dair önemli bir izlenim sunuyor. Benzer satış dalgaları, genellikle volatilitenin arttığı ve yeni yatırımcıların kısa vadede pozisyonlarını terk ettiği evrelerde yoğunlaşıyor.

Sonuç olarak, Bitcoin piyasasında kısa vadeli yatırımcıların zararı realize etme eğilimi halen sürüyor. Temel göstergeler, net kâr/zarar oranında gözlenen birtakım iyileşmelere rağmen, henüz tam anlamıyla olumlu bir tabloya işaret etmiyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
