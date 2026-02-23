Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitcoin İçin Yolun Sonu mu? “Öldü” Aramaları Rekor Kırdı!

Özet

  • Trump’ın vergi artışı ve madenci satışları Bitcoin'i 65.000 doların altına itti.
  • Madenciler üretim maliyetinin altındaki fiyatlar nedeniyle hazinelerini nakde çeviriyor.
  • Piyasa toparlanma için 74.000 dolar direncinin aşılmasını bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası, ABD Başkanı Trump’ın küresel gümrük vergisi oranını %10’dan %15’e çıkarma kararıyla sarsılarak Asya seansında 65.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Bu sert düşüş, yaklaşık 230 milyon dolarlık uzun pozisyonun tasfiyesiyle sonuçlanırken, madencilerin maliyet baskısı altında Bitcoin varlıklarını elden çıkarması piyasadaki türbülansı derinleştirdi. Jeopolitik gerilimlerin ve makroekonomik belirsizliklerin gölgesinde kalan dijital varlıklar, beş aydır devam eden negatif kapanış serisiyle son yılların en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor.

İçindekiler
1 Madencilik Sektöründe Likidite Çıkmazı
2 Opsiyon Piyasası ve Kurumsal Beklentiler

Madencilik Sektöründe Likidite Çıkmazı

Bitcoin fiyatının, 87.000 dolar civarında hesaplanan ortalama madencilik maliyetinin çok altında seyretmesi, sektördeki operatörleri stratejik bir değişime zorluyor. Kâr marjlarının daralmasıyla birlikte maden işletmeleri, biriktirme stratejisini terk ederek nakit akışını korumayı öncelik haline getirdi. Sektörün devlerinden Bitdeer Technologies Group’un, yapay zeka alanındaki dönüşümünü finanse etmek ve bilançosunu güçlendirmek amacıyla Bitcoin hazinesinin tamamını likidite etmesi, bu baskının en somut örneği olarak kayıtlara geçti.

Sektör genelinde gözlemlenen bu satış dalgası, madencilerin yalnızca operasyonel giderlerini karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda daha kârlı görülen yüksek teknoloji yatırımlarına yöneldiğini gösteriyor. Yatırımcılar arasında “Bitcoin öldü mü?” aramalarının FTX çöküşü dönemindeki seviyelere ulaşması ise piyasadaki karamsarlığı körüklüyor. Yine de geçmişteki agresif düşüşlere kıyasla fiyatın haberlere verdiği tepkinin daha yumuşak olması, piyasanın belirli bir direnç kazandığına dair zayıf ama umut verici bir sinyal niteliği taşıyor.

Opsiyon Piyasası ve Kurumsal Beklentiler

Türev piyasalarındaki veriler, yatırımcıların halen aşağı yönlü risklere karşı koruma satın aldığını ancak panik havasının ay ortasındaki kadar yoğun olmadığını ortaya koyuyor. Opsiyon borsalarında satım opsiyonlarına (put) yönelik eğilim devam etse de, bu dengesizliğin azalması piyasadaki pozisyonların daha temiz bir zemine oturduğunu kanıtlıyor. Elinde varlık tutan büyük oyuncular, marj baskısı altında kalmadıkları sürece mevcut seviyelerden agresif bir çıkış yapma konusunda daha temkinli davranıyor.

Kurumsal cephede ise ETF kanadından gelen 316 milyon dolarlık net çıkış, bir teslimiyetten ziyade sermaye verimliliği odaklı bir yer değiştirme olarak yorumlanıyor. Özellikle Brevan Howard gibi dev yapıların IBIT ETF pozisyonlarını azaltarak türev ürünlere geçmesi, kurumsal talebin yok olmadığını, sadece bilanço kullanımını optimize etmek için form değiştirdiğini gösteriyor. Piyasada kalıcı bir toparlanma emaresi için 74.000 dolar bölgesinin güçlü şekilde geri kazanılması kritik bir eşik olarak kabul ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

