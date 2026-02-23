Bitdeer, Sekiz Haftada Tüm Bitcoin Rezervlerini Sattı ve Sıfır Düzeyine İndi

Singapur merkezli kripto para madencilik şirketi Bitdeer, 20 Şubat itibarıyla elindeki tüm bitcoin rezervlerini satarak bilançosunda sıfır BTC bulundurduğunu açıkladı. Şirket, yıl sonunda yaklaşık 2.000 BTC ile başladığı sekiz haftalık sürecin sonunda bu varlıklarını kademeli olarak azaltarak sıfırlamış oldu.

Madencilik Sektöründe Strateji Değişikliği

Bitdeer, bu adımla geleneksel olarak madencilerin uyguladığı BTC biriktirme politikasının dışına çıktı. Şirketin son haftalık üretim raporuna göre, son dönemde ürettiği 189,8 adet BTC’nin tamamı satılırken, rezervdeki 943,1 BTC de tek seferde elden çıkarıldı. Böylece bilançosunda elde tuttuğu tüm bitcoinler tasfiye edilmiş oldu.

Madencilik Ekonomisinde Baskılar Arttı

Kararın arka planında madencilik alanındaki artan ekonomik baskılar etkili oldu. Bitcoin ağ zorluğu son dönemde yüzde 14,7 artarken, hashprice göstergesi de önemli ölçüde geriledi. Şirketin brüt kâr marjı, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 4,7’ye kadar düştü. Bu durumun, blok ödül yarılanması sonrası rekabetin sertleşmesinden ve operasyonel maliyetlerin artmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Bitdeer, sadece madencilikle sınırlı kalmayıp veri merkezi yatırımlarını ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ile yapay zekâ bulut hizmetlerini geliştirmeye odaklanıyor. Buna paralel olarak şirket, toplam 325 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ve 43,5 milyon dolarlık hisse ihracıyla yeni sermaye topladı. Bu fonların öncelikle yeni veri merkezleri kurulumunda ve ASIC cihaz geliştirmede kullanılacağı aktarıldı.

Şirketten Satış Kararı Hakkında Açıklama

Bitdeer, bitcoin satışının piyasada yanlış bir algıya yol açmaması gerektiğinin altını çizdi. Yapılan sosyal medya açıklamasında, alınan kararın uzun vadeli bitcoin beklentileriyle ilgili olmadığı, likidite yönetimi ve altyapı geliştirme hedefiyle bağlantılı bir adım olduğu vurgulandı.

Şirketin açıklamasında, “Bitcoin satma kararımızın genel piyasa açısından endişe yaratacak bir durum olmadığını düşünüyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Şirketin üretim kapasitesinde son dönemde belirgin bir artış yaşandığı da ortaya kondu. Bitdeer, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 430 artışla 668 BTC üretti ve self-mining hashrate değerini 63,2 EH/s seviyesine yükseltti. Ancak üretilen bitcoinler elde tutulmak yerine nakde çevrilmeye başlandı.

Bitdeer’in hazinede bitcoin tutmayan ilk büyük halka açık madenci olması, sektördeki diğer büyük oyunculardan ayrışmasına yol açtı. MARA Holdings yaklaşık 53.250 BTC tutarken, Riot Platforms’un rezervlerinde 18.000 BTC bulunuyor. MicroStrategy’nin yeniden markalaşarak “Strategy” adını almasının ardından da bilançosunda 717.000’in üzerinde BTC yer alıyor.

Madencilik sektöründe, AI ve HPC altyapısına yöneliş dikkat çekiyor. Bitdeer, Malezya’da NVIDIA GB200 NVL72 sistemleriyle yeni AI bulut projelerine başladı. ABD ve Avrupa’daki bazı madencilik tesisleri ise yapay zekâ veri merkezlerine dönüştürülüyor.

Şirketin yeniden bitcoin biriktirip biriktirmeyeceğine ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı.

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı süreçte bitcoin fiyatı da önemli bir gerileme gösterdi. 17 Mart’ta fiyat, kısa sürede yüzde 5’ten fazla düşerek 65.000 doların altına sarktı. Haftalık bazda üst üste altıncı kez negatif kapanış yapılırken, fiyat grafiği 100 haftalık hareketli ortalamanın altında kaldı. Şu anda bitcoin 66.000 doların biraz üzerinde işlem görüyor.