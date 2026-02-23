Alchemy Pay, Kendi Layer-1 Blockchain Ağının Testnetini Başlattı

Kripto para ödeme altyapısı sağlayan Alchemy Pay, stablecoin transferlerine odaklanan yeni bir Layer-1 blockchain ağı olan Alchemy Chain’in halka açık testnetini kullanıma sundu. Şirket, geliştirdiği bu yeni ağ ile kripto paraların geleneksel finans sistemine entegrasyonunu daha hızlı, düşük maliyetli ve öngörülebilir şekilde sağlamayı amaçlıyor.

Stablecoin İşlemlerine Özel Mimari

Alchemy Chain, genel amaçlı akıllı sözleşme uygulamaları yerine, doğrudan ödeme işlemlerine odaklanan bir blockchain olarak tanıtıldı. Şirket, ağda neredeyse anında işlem kesinliği, düşük transfer masrafları ve öngörülebilir ücret yapısı sağlanmasını, stablecoin’lerin gerçek dünyada daha yaygın kullanılmasına katkı sunacak temel unsurlar olarak gösteriyor.

Yeni Konsensüs Mekanizması ve Ücret Kontrolü

Testnet aşamasında Proof-of-Authority konsensüs modeli tercih edildi. Bu yaklaşım, ağ üzerinde onay sürelerini kısaltırken, kontrollü işlem ücreti sistemiyle kullanıcıların farklı zaman dilimlerinde değişen işlem ücretleriyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Şirket, yeni blockchain mimarisinin stablecoin transferleri için optimize edildiğini ve mevcut fiat geçiş platformlarıyla doğrudan entegre çalıştığını belirtti. Şu anda birçok ülkede düzenlenmiş ödeme hizmetleri sunan şirket, kullanıcıların geleneksel para birimleri ile dijital varlıklar arasında kolay geçiş yapabilmesine imkân tanıyor.

Ekosistem ve Geliştiricilere Sağlanan Altyapı

Testnet ile birlikte, geliştiriciler ve ekosistem ortakları için teknik dokümantasyon, dağıtım yönergeleri, faucet servisleri ve blokzincir gezginleri erişime açıldı. Ağın esas olarak ödeme yükleri üzerinden denenmesi için validatörlerin ve iş ortaklarının süreçlere katılması çağrısında bulunuldu. Ana ağın ilerleyen dönemde devreye alınması planlanıyor.

Ağın yerel token’i ACH, bu yeni altyapıda işlem ücretlerinin ödenmesinde kullanılacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, güncellenen yapının ACH’nin ekosistemdeki rolünü daha da genişletmek üzere tasarlandığı aktarıldı.

“ACH token’ı, Alchemy Chain’in işlem ücretlerinde ve ağın işleyişinde temel işlev görecek. Bu gelişme, token’ın ekosistemdeki rolünü genişletmeyi hedefliyor.”

Şirket, başlatılan yeni ağa ek olarak, 2025 yılında global ödeme ağını güçlendirdiğini, daha fazla regülasyon izni aldığını ve özellikle ABD Nebraska eyaletinde Money Transmitter License lisansı ile Amerika pazarında yasal hareket alanını genişlettiğini açıkladı. Böylece stablecoin tabanlı finansal altyapı stratejisini daha sağlam temellere oturtmayı sürdürüyor.

Alchemy Pay’in son adımı, kuruluşun kripto ödeme portalı pozisyonundan kendi finansal ağını kurma yolunda kaydettiği stratejik ilerlemeye işaret ediyor. Şirket, stablecoin işlemlerinin küresel ölçekte daha erişilebilir, hızlı ve şeffaf hale gelmesini hedefliyor.