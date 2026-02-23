Son Dakika: Trump’ın 23 Şubat Açıklamaları (Tarifeler, Çin ve Mahkeme)

Cuma günü uzun süredir beklenen Yüksek Mahkeme tarife kararı açıklandı ve tahmin edildiği gibi oldu. Trump’ın yetkisini aştığına hükmeden mahkeme tarifeleri iptal etti. Ancak Trump farklı maddelere dayanarak tarifeleri büyük ölçüde devam ettirmenin yolunu bulduklarını ve 170 milyar dolarlık vergi iadesini gönüllü olarak yapmayacaklarını söyledi. Dileyenlere mahkeme yolunu gösterdi. Şimdi Trump tekrar sahnede.

Trump Son Dakika

Bitcoin fiyatı gümrük tarifelerinin ardından gecikmeli düşüş yaşadı ve 64.290 dolara kadar geriledi. Altcoinlerde kayıplar yüzde 5’i aştı. Donald Trump ise Yüksek Mahkemenin istemeden başkana daha fazla yetki verdiğini ve kararın aptalca olduğunu söylüyor. Çin, gümrük tarifeleri ve mahkeme hakkında yaptığı son açıklama şöyle;

“Amerika Birleşik Devletleri yüksek mahkemesi (tamamen saygısızlık olması için bir süre küçük harflerle yazılacaktır!), benim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, onların saçma, aptalca ve uluslararası alanda büyük bölünmelere yol açan kararından önce sahip olduğumdan çok daha fazla yetki ve güç verdi. Birincisi, lisansları kullanarak yabancı ülkelere, özellikle de onlarca yıldır BİZİ SOYAN ülkelere, kesinlikle “korkunç” şeyler yapabilirim, ancak anlaşılmaz bir şekilde, karara göre, onlara lisans ücreti talep edemem – AMA TÜM LİSANSLAR ÜCRET ALIR, neden Amerika Birleşik Devletleri bunu yapamıyor? Lisans alıp ücret alırsınız! Karar bunu açıklamıyor, ama ben cevabı biliyorum! Mahkeme, çok sayıda olan diğer tüm tarifeleri de onayladı ve bunlar, başlangıçta kullanılan tarifelerden çok daha güçlü ve rahatsız edici bir şekilde, yasal kesinlik ile kullanılabilir.”

Küresel tarifeyi %10 olarak açıklayan Trump bunu birkaç saat sonra %15’e çıkarmıştı ve Yüksek Mahkemeye nefretinden dolayı ülkeleri tekrar tarife pazarlığına itebilir. Avrupa Birliği, Çin ve İngiltere’nin bu mahkeme kararının geçen yılkı anlaşmaları ortadan kaldırmak için nasıl kullanacağı merak konusu. Eğer bu olursa 2025 yılındaki gerilimi yüksek günlere geri dönebiliriz.