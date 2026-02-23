Winvest — Bitcoin investment
Ekonomi

Son Dakika: Trump’ın 23 Şubat Açıklamaları (Tarifeler, Çin ve Mahkeme)

Özet

  • Trump gümrük vergileri hakkında: ABD Yüksek Mahkemesi ‘kazara ve farkında olmadan’ başkana eskisinden ‘çok daha fazla yetki ve güç’ verdi.
  • Trump 2025 yılında imzaladığı anlaşmaları kaybedebilir ve gerginliği artırırken Çin, AB gibi ortaklarını anlaşmaya nasıl ikna edeceği belirsiz.
  • Bitcoin İran gerilimi ve gümrük tarifesi kararı nedeniyle 64 bin dolar seviyelerine geriledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Cuma günü uzun süredir beklenen Yüksek Mahkeme tarife kararı açıklandı ve tahmin edildiği gibi oldu. Trump’ın yetkisini aştığına hükmeden mahkeme tarifeleri iptal etti. Ancak Trump farklı maddelere dayanarak tarifeleri büyük ölçüde devam ettirmenin yolunu bulduklarını ve 170 milyar dolarlık vergi iadesini gönüllü olarak yapmayacaklarını söyledi. Dileyenlere mahkeme yolunu gösterdi. Şimdi Trump tekrar sahnede.

Trump Son Dakika

Bitcoin fiyatı gümrük tarifelerinin ardından gecikmeli düşüş yaşadı ve 64.290 dolara kadar geriledi. Altcoinlerde kayıplar yüzde 5’i aştı. Donald Trump ise Yüksek Mahkemenin istemeden başkana daha fazla yetki verdiğini ve kararın aptalca olduğunu söylüyor. Çin, gümrük tarifeleri ve mahkeme hakkında yaptığı son açıklama şöyle;

“Amerika Birleşik Devletleri yüksek mahkemesi (tamamen saygısızlık olması için bir süre küçük harflerle yazılacaktır!), benim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, onların saçma, aptalca ve uluslararası alanda büyük bölünmelere yol açan kararından önce sahip olduğumdan çok daha fazla yetki ve güç verdi.

Birincisi, lisansları kullanarak yabancı ülkelere, özellikle de onlarca yıldır BİZİ SOYAN ülkelere, kesinlikle “korkunç” şeyler yapabilirim, ancak anlaşılmaz bir şekilde, karara göre, onlara lisans ücreti talep edemem – AMA TÜM LİSANSLAR ÜCRET ALIR, neden Amerika Birleşik Devletleri bunu yapamıyor? Lisans alıp ücret alırsınız! Karar bunu açıklamıyor, ama ben cevabı biliyorum! Mahkeme, çok sayıda olan diğer tüm tarifeleri de onayladı ve bunlar, başlangıçta kullanılan tarifelerden çok daha güçlü ve rahatsız edici bir şekilde, yasal kesinlik ile kullanılabilir.”

Küresel tarifeyi %10 olarak açıklayan Trump bunu birkaç saat sonra %15’e çıkarmıştı ve Yüksek Mahkemeye nefretinden dolayı ülkeleri tekrar tarife pazarlığına itebilir. Avrupa Birliği, Çin ve İngiltere’nin bu mahkeme kararının geçen yılkı anlaşmaları ortadan kaldırmak için nasıl kullanacağı merak konusu. Eğer bu olursa 2025 yılındaki gerilimi yüksek günlere geri dönebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
