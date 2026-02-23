Brezilya Merkez Bankası’ndan Kurumsal Kripto Varlık Hizmetlerine Düzenleme Hamlesi

Brezilya Merkez Bankası 2027 yılına kadar kurumsal düzeyde faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarını resmi gözetim altına almayı hedefleyen kademeli bir düzenleme yol haritası açıkladı. Bu plan, özellikle altyapı sunan ve kurumsal müşterilere yönelik hizmet veren platformları kapsayacak.

Kurumsal Hizmetlere Yeni Çerçeve

Açıklanan düzenleme kapsamında Ripple ve Fireblocks gibi dijital varlık altyapısı sağlayan kurumlar ile benzeri B2B odaklı şirketlere yönelik yeni bir denetim sistemi devreye girecek. Bankanın Düzenleme Departmanı başkan yardımcısı Antônio Marcos Guimarães’in verdiği bilgilere göre, bu adım hem hukuki netlik sağlanmasına hem de geleneksel aracı yapıların dışında faaliyet gösteren şirketlerin kapsama alınmasına odaklanıyor. Brezilya’da geçtiğimiz dönemlerde perakende işlemler için başlatılan lisanslama uygulamaları, bu yeni yol haritası ile kurumlar düzeyine taşınıyor.

Stabilcoin Transferlerinde Yeni Politikalar

Kurumsal düzenleme adımlarına paralel olarak yetkili kurumlar, stablecoin’lerin yurtdışına para transferlerinde “dolar ikamesi” olarak kullanılmasını sınırlandırmayı amaçlıyor. Ulusal vergi kurumu, stablecoin işlemlerine yüzde 3,5 oranında vergi getirilmesini önerdi. Ayrıca, Merkez Bankası yakın zamanda stablecoin transferlerini resmi döviz işlemleri çerçevesine dahil etti. Artık kripto hizmet sağlayıcılarının yurtdışı transferleri bildirmesi ve kullanıcı cüzdanlarını tanımlaması gerekiyor.

Dijital Varlık Ekosisteminde Genişleme ve Yenilikler

2027 hedefi, Brezilya’nın Ulusal Finansal Sistemini dijital varlıklara uyumlu hale getirmek için başlatılan uzun vadeli bir dönüşüm sürecinin son aşamasını oluşturuyor. Ülke Latin Amerika’daki en büyük kripto para piyasasına sahip. 2024 yılında açıklanan verilere göre, ülkedeki dijital varlık işlemleri 318,8 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştı.

Brezilya Merkez Bankası’nın dijital dönüşüme yaklaşımı, geçtiğimiz dönemde lansmanı yapılan Pix hızlı ödeme sistemi ve geliştirme aşamasındaki merkez bankası dijital parası Drex ile dikkat çekiyor. Drex, bankalar arası ödemelerde blokzincir tabanlı altyapı kullanıyor. Bu tabanlı projeler ülkenin finansal teknolojiler konusunda bölgesel liderliğini pekiştiriyor.

Diğer yandan, uluslararası kripto borsası KuCoin, Brezilya’nın Pix ödeme ağını kendi KuCoin Pay hizmetiyle entegre ettiğini duyurdu. Bu, Brezilyalı kullanıcılara anlık kripto ödemeleri gerçekleştirmenin ve dijital varlıkları günlük yaşantıda kullanmanın yeni yollarını açmayı hedefliyor.

KuCoin Pay’in yöneticisi Raymond Ngai, bu entegrasyonun ülkedeki dijital finansal katmanı büyüteceğini belirtti. Ngai yaptığı açıklamada, KuCoin’in temel misyonunun kriptoyu günlük yaşama entegre etmek olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Brezilya finansal otoritelerinin kripto varlık ekosistemini düzenlemeye yönelik attığı adımlar; şeffaflık, yasal denetim ve finansal teknolojinin yaygınlaşması açısından yeni bir döneme işaret ediyor. Kurumsal hizmetlere yönelik getirilecek düzenlemeler, ülke kripto piyasasının küresel standartlara ayak uydurmasına katkı sağlıyor.