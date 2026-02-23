Winvest — Bitcoin investment
Kripto ParaKripto Para Hukuku

Brezilya Merkez Bankası’ndan Kurumsal Kripto Varlık Hizmetlerine Düzenleme Hamlesi

Özet

  • Brezilya Merkez Bankası, kurumsal kripto hizmet sağlayıcılarını düzenlemeye hazırlanıyor.
  • Stablecoin transferlerinde yeni vergi ve bildirim zorunlulukları yürürlüğe giriyor.
  • Ülkenin dijital varlık ekosistemi uluslararası şirketlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
COINTURK
COINTURK

Brezilya Merkez Bankası 2027 yılına kadar kurumsal düzeyde faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarını resmi gözetim altına almayı hedefleyen kademeli bir düzenleme yol haritası açıkladı. Bu plan, özellikle altyapı sunan ve kurumsal müşterilere yönelik hizmet veren platformları kapsayacak.

İçindekiler
1 Kurumsal Hizmetlere Yeni Çerçeve
2 Stabilcoin Transferlerinde Yeni Politikalar
3 Dijital Varlık Ekosisteminde Genişleme ve Yenilikler

Kurumsal Hizmetlere Yeni Çerçeve

Açıklanan düzenleme kapsamında Ripple ve Fireblocks gibi dijital varlık altyapısı sağlayan kurumlar ile benzeri B2B odaklı şirketlere yönelik yeni bir denetim sistemi devreye girecek. Bankanın Düzenleme Departmanı başkan yardımcısı Antônio Marcos Guimarães’in verdiği bilgilere göre, bu adım hem hukuki netlik sağlanmasına hem de geleneksel aracı yapıların dışında faaliyet gösteren şirketlerin kapsama alınmasına odaklanıyor. Brezilya’da geçtiğimiz dönemlerde perakende işlemler için başlatılan lisanslama uygulamaları, bu yeni yol haritası ile kurumlar düzeyine taşınıyor.

Stabilcoin Transferlerinde Yeni Politikalar

Kurumsal düzenleme adımlarına paralel olarak yetkili kurumlar, stablecoin’lerin yurtdışına para transferlerinde “dolar ikamesi” olarak kullanılmasını sınırlandırmayı amaçlıyor. Ulusal vergi kurumu, stablecoin işlemlerine yüzde 3,5 oranında vergi getirilmesini önerdi. Ayrıca, Merkez Bankası yakın zamanda stablecoin transferlerini resmi döviz işlemleri çerçevesine dahil etti. Artık kripto hizmet sağlayıcılarının yurtdışı transferleri bildirmesi ve kullanıcı cüzdanlarını tanımlaması gerekiyor.

Dijital Varlık Ekosisteminde Genişleme ve Yenilikler

2027 hedefi, Brezilya’nın Ulusal Finansal Sistemini dijital varlıklara uyumlu hale getirmek için başlatılan uzun vadeli bir dönüşüm sürecinin son aşamasını oluşturuyor. Ülke Latin Amerika’daki en büyük kripto para piyasasına sahip. 2024 yılında açıklanan verilere göre, ülkedeki dijital varlık işlemleri 318,8 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştı.

Brezilya Merkez Bankası’nın dijital dönüşüme yaklaşımı, geçtiğimiz dönemde lansmanı yapılan Pix hızlı ödeme sistemi ve geliştirme aşamasındaki merkez bankası dijital parası Drex ile dikkat çekiyor. Drex, bankalar arası ödemelerde blokzincir tabanlı altyapı kullanıyor. Bu tabanlı projeler ülkenin finansal teknolojiler konusunda bölgesel liderliğini pekiştiriyor.

Diğer yandan, uluslararası kripto borsası KuCoin, Brezilya’nın Pix ödeme ağını kendi KuCoin Pay hizmetiyle entegre ettiğini duyurdu. Bu, Brezilyalı kullanıcılara anlık kripto ödemeleri gerçekleştirmenin ve dijital varlıkları günlük yaşantıda kullanmanın yeni yollarını açmayı hedefliyor.

KuCoin Pay’in yöneticisi Raymond Ngai, bu entegrasyonun ülkedeki dijital finansal katmanı büyüteceğini belirtti. Ngai yaptığı açıklamada, KuCoin’in temel misyonunun kriptoyu günlük yaşama entegre etmek olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Brezilya finansal otoritelerinin kripto varlık ekosistemini düzenlemeye yönelik attığı adımlar; şeffaflık, yasal denetim ve finansal teknolojinin yaygınlaşması açısından yeni bir döneme işaret ediyor. Kurumsal hizmetlere yönelik getirilecek düzenlemeler, ülke kripto piyasasının küresel standartlara ayak uydurmasına katkı sağlıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Kısa Vadeli Yatırımcılar Kayıplarını Sürdürüyor

Binance, Yaptırım Uyumunda İlerleme Sağladığını ve İran İddialarını Reddettiğini Açıkladı

Bitcoin, Trump’ın Yeni Gümrük Vergileriyle 65.000 Dolar Altını Gördü

Bitcoin ve Kripto Paralarda Gözler Bu 4 Gelişmede: Bakmadan Geçme!

Kripto Para Piyasasında Kara Pazartesi: İşte Düşüşü Tetikleyen O Olay

Bitcoin Borsalarındaki Akışlarda Profesyonel ve Orta Ölçekli Yatırımcı Davranışında Değişim Dikkat Çekiyor

Binance’te Bitcoin Rezervleri Yılın Zirvesine Yaklaşıyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Trump’ın 23 Şubat Açıklamaları (Tarifeler, Çin ve Mahkeme)
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Trump’ın 23 Şubat Açıklamaları (Tarifeler, Çin ve Mahkeme)
Ekonomi
Alchemy Pay, Kendi Layer-1 Blockchain Ağının Testnetini Başlattı
STABILCOIN
Bitdeer, Sekiz Haftada Tüm Bitcoin Rezervlerini Sattı ve Sıfır Düzeyine İndi
BITCOIN (BTC)
Bitcoin İçin Yolun Sonu mu? “Öldü” Aramaları Rekor Kırdı!
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de Kısa Vadeli Yatırımcılar Kayıplarını Sürdürüyor
Kripto Para
Lost your password?