Bitcoin’de Hızlı Düşüş: Yatırımcı Korkusu ve Büyük Tasfiyeler Piyasayı Sarstı

22 Şubat 2026 akşamında Bitcoin’in fiyatı kısa sürede 65.000 doların altına indi. Bu hareket, hafta sonu boyunca elde edilen tüm kazançların aniden silinmesine yol açtı ve yalnızca bir saat içinde uzun pozisyonlarda büyük çaplı tasfiyeler gerçekleşti. Fiyatlardaki bu gerilemenin arkasında jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik dalgalanmalar yer aldı.

Piyasa Koşulları ve Likidasyon Dalgası

Bitcoin’in 67.600 dolardan 64.700 dolara kadar hızla değer kaybetmesi, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiledi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi tekrar aşırı korku bölgesine geçti. Bu durum, piyasanın kaldıraçlı işlemlerden arınma sürecinde yaşanan kırılganlığa işaret etti. Özellikle, likidasyonlara eşlik eden fiyat hareketleri, mevcut belirsizliklerle birleşerek kripto para piyasasının genelinde geniş çaplı satışlara neden oldu.

Madenci Satışları ve ETF Eğilimleri

Birleşik kripto madenciliği şirketlerinden biri olan Bitdeer Technologies, elindeki tüm Bitcoin varlıklarını, toplamda 943,1 BTC’yi, yapay zekâ veri merkezi dönüşümünü finanse etmek için sattı. Nasdaq’ta işlem gören Bitdeer’in bu adımı, büyük ölçekte kendi madenciliğini yapan şirketler arasında bilançoda hiç Bitcoin kalmayan ilk örnek oldu. Bitdeer’in bu hamlesi, zaten üst üste beş haftadır devam eden spot Bitcoin ETF’lerinden çıkan para akımlarının getirdiği satış baskısına ek bir etki yarattı.

Bu dalgalanmadan diğer büyük kripto varlıkları da etkilendi. Ethereum yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 1.900 doların altına indi, Solana ise sekiz yüzdeyi aşan bir düşüşle 77 dolar seviyelerine geriledi. 20 Şubat’ta spot ETF’lere BlackRock’ın IBIT öncülüğünde 88 milyon dolarlık giriş yaşansa da genel gidişat negatif. Piyasada, özellikle 62.800 dolar seviyesinin altında gerçekleşebilecek olası bir gerilemenin, Bitcoin fiyatını 55.000 dolar aralığına yaklaştırabileceğini belirten değerlendirmeler öne çıktı.

Piyasa Yapısı ve Tarihsel Trendler

2026’nın ilk aylarında, Bitcoin piyasasında daha temkinli ve dengeli bir kaldıraç azaltma süreci ilerledi. 5 Şubat’ta, FTX krizinden bu yana en sert günlük kayıp yaşanırken bazı endeksler aşırı korku sinyali verdi. Takip eden haftalarda bir miktar denge sağlansa da, 71.000 dolarlık direnç bölgesinin aşılamaması fiyat hareketlerinde kırılganlık yarattı. Kaldıraçlı türev işlemler nedeniyle oluşan ani düşüşler, yatırımcılar için yeni endişelerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Öte yandan, Metaplanet Inc. yıl başında başlattığı agresif satın alma stratejisiyle toplam 35.102 Bitcoin’e ulaştı. Şirket, 2025 için belirlediği 30.000 birimlik hedefi aşarak Japonya’nın en büyük halka açık Bitcoin sahibi ve globalde de ilk dört arasında yer aldı. Metaplanet’in bu hamlesi, kurumsal finansman seçeneklerinde çeşitlilik sağlamak amacıyla yürütülen sermaye artırımıyla gerçekleşti.

Genel olarak, Bitcoin ve geniş kripto piyasası son haftalarda artan satış baskısı, büyük madenci şirketlerinin stratejik pozisyon değişiklikleri ve makro ortamda yaşanan kırılganlıklarla karşı karşıya kaldı. Spot ETF hareketleri ve büyük şirketlerin alım-satım hamleleri yatırımcı güveninin yönünü belirlerken, piyasa yapısında temkinli ve hızlı değişimler dikkat çekiyor.