Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin’de Hızlı Düşüş: Yatırımcı Korkusu ve Büyük Tasfiyeler Piyasayı Sarstı

Özet

  • Bitcoin’deki hızlı düşüş, büyük tasfiyeler ve yatırımcı korkusu yarattı.
  • Madenci satışları ve spot ETF hareketleri piyasada baskı oluşturdu.
  • Kurumsal hamleler ve fiyatlardaki oynaklık sektörün önde gelen gündemi oldu.
COINTURK
COINTURK

22 Şubat 2026 akşamında Bitcoin’in fiyatı kısa sürede 65.000 doların altına indi. Bu hareket, hafta sonu boyunca elde edilen tüm kazançların aniden silinmesine yol açtı ve yalnızca bir saat içinde uzun pozisyonlarda büyük çaplı tasfiyeler gerçekleşti. Fiyatlardaki bu gerilemenin arkasında jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik dalgalanmalar yer aldı.

İçindekiler
1 Piyasa Koşulları ve Likidasyon Dalgası
2 Madenci Satışları ve ETF Eğilimleri
3 Piyasa Yapısı ve Tarihsel Trendler

Piyasa Koşulları ve Likidasyon Dalgası

Bitcoin’in 67.600 dolardan 64.700 dolara kadar hızla değer kaybetmesi, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiledi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi tekrar aşırı korku bölgesine geçti. Bu durum, piyasanın kaldıraçlı işlemlerden arınma sürecinde yaşanan kırılganlığa işaret etti. Özellikle, likidasyonlara eşlik eden fiyat hareketleri, mevcut belirsizliklerle birleşerek kripto para piyasasının genelinde geniş çaplı satışlara neden oldu.

Madenci Satışları ve ETF Eğilimleri

Birleşik kripto madenciliği şirketlerinden biri olan Bitdeer Technologies, elindeki tüm Bitcoin varlıklarını, toplamda 943,1 BTC’yi, yapay zekâ veri merkezi dönüşümünü finanse etmek için sattı. Nasdaq’ta işlem gören Bitdeer’in bu adımı, büyük ölçekte kendi madenciliğini yapan şirketler arasında bilançoda hiç Bitcoin kalmayan ilk örnek oldu. Bitdeer’in bu hamlesi, zaten üst üste beş haftadır devam eden spot Bitcoin ETF’lerinden çıkan para akımlarının getirdiği satış baskısına ek bir etki yarattı.

Bu dalgalanmadan diğer büyük kripto varlıkları da etkilendi. Ethereum yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 1.900 doların altına indi, Solana ise sekiz yüzdeyi aşan bir düşüşle 77 dolar seviyelerine geriledi. 20 Şubat’ta spot ETF’lere BlackRock’ın IBIT öncülüğünde 88 milyon dolarlık giriş yaşansa da genel gidişat negatif. Piyasada, özellikle 62.800 dolar seviyesinin altında gerçekleşebilecek olası bir gerilemenin, Bitcoin fiyatını 55.000 dolar aralığına yaklaştırabileceğini belirten değerlendirmeler öne çıktı.

Piyasa Yapısı ve Tarihsel Trendler

2026’nın ilk aylarında, Bitcoin piyasasında daha temkinli ve dengeli bir kaldıraç azaltma süreci ilerledi. 5 Şubat’ta, FTX krizinden bu yana en sert günlük kayıp yaşanırken bazı endeksler aşırı korku sinyali verdi. Takip eden haftalarda bir miktar denge sağlansa da, 71.000 dolarlık direnç bölgesinin aşılamaması fiyat hareketlerinde kırılganlık yarattı. Kaldıraçlı türev işlemler nedeniyle oluşan ani düşüşler, yatırımcılar için yeni endişelerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Öte yandan, Metaplanet Inc. yıl başında başlattığı agresif satın alma stratejisiyle toplam 35.102 Bitcoin’e ulaştı. Şirket, 2025 için belirlediği 30.000 birimlik hedefi aşarak Japonya’nın en büyük halka açık Bitcoin sahibi ve globalde de ilk dört arasında yer aldı. Metaplanet’in bu hamlesi, kurumsal finansman seçeneklerinde çeşitlilik sağlamak amacıyla yürütülen sermaye artırımıyla gerçekleşti.

Genel olarak, Bitcoin ve geniş kripto piyasası son haftalarda artan satış baskısı, büyük madenci şirketlerinin stratejik pozisyon değişiklikleri ve makro ortamda yaşanan kırılganlıklarla karşı karşıya kaldı. Spot ETF hareketleri ve büyük şirketlerin alım-satım hamleleri yatırımcı güveninin yönünü belirlerken, piyasa yapısında temkinli ve hızlı değişimler dikkat çekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Michael Saylor’ın Strateji Şirketi 100. Bitcoin Alımına Yaklaşıyor

Brezilya Merkez Bankası’ndan Kurumsal Kripto Varlık Hizmetlerine Düzenleme Hamlesi

Bitcoin’de Kısa Vadeli Yatırımcılar Kayıplarını Sürdürüyor

Binance, Yaptırım Uyumunda İlerleme Sağladığını ve İran İddialarını Reddettiğini Açıkladı

Bitcoin, Trump’ın Yeni Gümrük Vergileriyle 65.000 Dolar Altını Gördü

Bitcoin ve Kripto Paralarda Gözler Bu 4 Gelişmede: Bakmadan Geçme!

Kripto Para Piyasasında Kara Pazartesi: İşte Düşüşü Tetikleyen O Olay

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Brezilya Merkez Bankası’ndan Kurumsal Kripto Varlık Hizmetlerine Düzenleme Hamlesi
Bir Sonraki Yazı Michael Saylor’ın Strateji Şirketi 100. Bitcoin Alımına Yaklaşıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Piyasası Yükselişi Öncesi Satın Alınabileceği İddia Edilen 3 Altcoin
Kripto Para Hukuku
Sıcak Gelişme: Fed’den Waller ve Mart Ayı Faiz Kararı
Ekonomi
Bitcoin’in Son Yükselişinde Kurumsal Katılım Sınırlı Kaldı: CME Verileri Farklı Tablo Ortaya Koydu
BITCOIN (BTC)
Michael Saylor’ın Strateji Şirketi 100. Bitcoin Alımına Yaklaşıyor
Kripto Para
Brezilya Merkez Bankası’ndan Kurumsal Kripto Varlık Hizmetlerine Düzenleme Hamlesi
Kripto Para Kripto Para Hukuku
Lost your password?