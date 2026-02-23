Michael Saylor’ın Strateji Şirketi 100. Bitcoin Alımına Yaklaşıyor

Michael Saylor’ın başkanlığını yürüttüğü Strateji, yaklaşık altı yıl önce başlattığı rezerv stratejisiyle 100. Bitcoin alımı için hazırlık yapıyor. Şirket, bu hamleyle kurumsal kripto yatırımları açısından sembolik bir aşamaya gelmiş durumda. Saylor, sosyal medya hesabı üzerinden “Turuncu Yüzyıl” başlıklı bir grafik paylaşarak şirketin yeni bir dönemece hazırlandığı mesajını verdi.

Dev Bitcoin Portföyü ve Satın Alma Sürecinin Gelişimi

Strateji, bugüne kadar 99 ayrı işlemle Bitcoin biriktirdi. Şirketin toplam portföyü 717.131 BTC’ye ulaşırken, bu varlıklar ortalama 76.027 dolar maliyetle toplandı. Böylece 21 milyon birimlik arzın yaklaşık yüzde 3,4’ü Saylor’ın elinde bulunuyor. Bu alış stratejisi, Kasım 2024’ten itibaren her ay yeni Bitcoin yatırımlarıyla sürdü. Yatırımlar, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından sermaye çıkışları yaşanan dönemde de hız kesmeden devam etti.

Stratejide Yenilikçi Finansman Yolları ve Hissedar Baskısı

Şirketin agresif alım politikası, finansman tarafında yeni yöntemler geliştirilmesini gerektirdi. Özellikle 2025 yılı içinde ihraç edilen 7 milyar dolarlık imtiyazlı hisse, gelecekte hem hisse seyrelmesi hem de yüksek temettü yükümlülükleri doğurdu. Bu yaklaşım, Bitcoin başına düşen hisse oranında azalmaya yol açabileceği yönünde analizlerde dile getirildi. Ek olarak Strateji, 2028’e kadar vadesi dolacak 6 milyar dolarlık borcunu hisseye dönüştürerek yapılandırmayı planlıyor.

Şirket, bilançosunda oluşan bu baskılara rağmen birikim politikasına sadık kalıyor. Bitcoin fiyatı 67.000 doların altında seyrederken yüksek tutardaki gerçeklenmemiş zararlar oluşsa da, yeni alımlar için sermaye piyasalarından kaynak yaratılmaya devam edilmekte.

Kurumsal Hazineler ve Piyasa Etkisi

Strateji’nin izlediği yol, pek çok kurumun kripto para yatırımı kararı almasına örnek oluyor. Consensys ve Sharplink gibi şirketlerin küçük ölçekli Ether portföyleriyle benzer yönelimler sergiledikleri görülüyor. Ancak Strateji’nin Bitcoin birikim düzeyine şu an başka bir halka açık şirket ulaşmış değil.

Kurumsal alıcıların büyük kısmının kısa vadeli çıkışlar yaptığı bir ortamda Saylor, daha uzun vadeli ve güçlü bir portföy yönetim modeliyle öne çıkıyor. Şirket, gelişen piyasa koşulları ve artan borç yükü nedeniyle hem yatırımcıların hem de sektörün dikkatini çekmeye devam ediyor.

Strateji, başlamasından bu yana uyguladığı düzenli Bitcoin alım stratejisini 100. alım işlemiyle taçlandırmaya hazırlanıyor. Yıl boyunca oluşan fiyat dalgalanmalarına rağmen şirketin istikrarlı tutumu, şirket hazinesini Bitcoin bağlamında öncü konumda tutuyor.

Saylor’ın paylaşımlarında şirketin uzun vadeli hedeflere bağlılığını vurguladığı da göze çarpıyor.

Michael Saylor, son paylaşımında “Sıfıra gitmiyorsa, bir milyona gider” ifadesine yer verdi.

Şirketin yeni alımını duyuracak resmi başvurunun önümüzdeki günlerde yapılabileceği bekleniyor. Kripto para piyasası, Strateji’nin yaklaşan hamlesini yakından izlemeyi sürdürüyor.