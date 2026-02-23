Bitcoin’in Son Yükselişinde Kurumsal Katılım Sınırlı Kaldı: CME Verileri Farklı Tablo Ortaya Koydu

2025’in sonlarına doğru Bitcoin’de gözlenen hızlı fiyat artışı, kurumsal yatırımcıların beklenen seviyede piyasa katılımı göstermemesine yol açtı. Chicago merkezli vadeli işlem ve türev piyasalarında izlenen güncel pozisyon verileri, fiyat hareketiyle uyumlu bir kurumsal ilgi olmadığını ortaya koyuyor.

CME Bitcoin Vadeli İşlem Verileri ile Fiyat Arasındaki Uçurum

Bitcoin, 2025 yılı sonunda 124.715 dolar seviyesine kadar ulaşırken, Chicago Ticaret Borsası’ndaki toplam Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğü 8,1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Piyasa tarihinde birbirine yakın fiyat yükselişlerinde kurumsal katılımın genellikle daha yüksek seviyeye çıktığı biliniyor. Ancak bu son yükseliş sürecinde, kurumsal yatırım hacmi fiyat artışıyla uyumlu bir şekilde artış göstermedi.

Genellikle bu tür vadeli işlem sözleşmeleri, kurumsal yatırımcıların piyasadaki aktifliğinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. CME üzerindeki hacmin sınırlı kalması ise fiyat yükselişinin daha çok bireysel katılımcılar veya kurumsal olmayan aktörler tarafından yönlendirildiği şeklinde yorumlanıyor.

Kurumsal Katılımın Azlığı ve Sürdürülebilirlik Tartışmaları

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin’in son yükseliş trendini yeterince desteklememesi, kripto piyasasında hareketin temelinin sorgulanmasına yol açtı. Piyasada genel olarak sürdürülebilir ve güçlü yükselişlerin kurumsal fon girişleriyle desteklenmesi beklenirken, son dönemde bu eğilimden sapma yaşandığı dikkat çekiyor.

Matrixport şirketi yayınladığı değerlendirmede, bu yükselişte geleneksel finans aktörlerinin gerektiği ölçüde piyasaya dahil olmadığını aktardı.

Bu dönemde Bitcoin’in hızlı şekilde önce yükselip ardından geri çekilmesi, kurumsal akışların piyasadaki kalıcılık açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle son okumada Bitcoin fiyatının 68.016 dolar seviyesinde seyrettiği ve zirveden uzak olduğu belirtiliyor.

Piyasada Büyük Satış Baskısı ve Kayıplar

Bitcoin fiyatındaki oynaklığın sürdüğü süreçte, yedi günlük ortalamada toplam 2,3 milyar dolarlık gerçekleşmiş zararın kayıtlara geçtiği bildirildi. Analistlere göre bu rakam, Bitcoin tarihinde öne çıkan satış süreçlerinden birini işaret ediyor.

Kısa zaman aralığında büyük kayıpların gerçekleşmesi, bazı piyasa oyuncularının pozisyonlarını hızlı şekilde kapattığını ve bunun da fiyatta ek bir aşağı yönlü baskı oluşturduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Bitcoin’in fiyatında yaşanan dalgalanmalar ile kurumsal katılımdaki düşük seyir, önümüzdeki döneme dair yeni soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Piyasadaki profesyonel aktörlerin pozisyonlarındaki değişim, önümüzdeki fiyatlamaların yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek.