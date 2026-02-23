Winvest — Bitcoin investment
Ekonomi

Sıcak Gelişme: Fed’den Waller ve Mart Ayı Faiz Kararı

Özet

  • Fed'den Waller: İşgücü piyasası, zayıf geçen 2025 yılının ardından daha sağlam bir temele oturtulmuş olabilir.
  • Fed'den Waller: Ocak ayı istihdam verilerinin çoğunlukla “gürültü” olması da mümkündür ve Şubat ayı istihdam verileri zayıf çıkarsa, Mart ayında faiz indirimi yapılmasını savunmaya devam edebilirim.
  • Waller: Mart faiz kararım Şubat ayı istihdam raporunu gördüğümde belli olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Fed Ocak ayında faiz indirimlerine ara verildiğini açıkladı ve bunun normal şartlarda en az 2 toplantı daha devam etmesi bekleniyor. Haziran toplantısına kadar görev süresi dolacak olan Powell yapışkan enflasyon ve toparlanan istihdam kombinasyonu nedeniyle görev süresi sona ererken indirimlerden kaçınıyor. Peki Waller ne diyor?

Fed Mart Faiz Kararı

Fed üyelerinin güncel görünüme dair yaptığı yorumlar oldukça önemli. Waller indirimleri destekleyen üyelerden ve son raporların ardından güvercin duruşun devam etmesi önemliydi. Bugünkü açıklamalarında Ocak ayı istihdam verilerinin yanıltıcı olabileceğinden bahsetti. Bu durum Mart faiz indirimi için umut verici. Ancak sevinmek için erken.

“İşgücü piyasası, zayıf geçen 2025 yılının ardından daha sağlam bir temele oturtulmuş olabilir.

Ocak ayı istihdam verilerinin çoğunlukla “gürültü” olması da mümkündür ve Şubat ayı istihdam verileri zayıf çıkarsa, Mart ayında faiz indirimi yapılmasını savunmaya devam edeceğim.

Ocak ayı istihdam verileri olumlu bir sürpriz oldu. Şubat ayında da bu eğilim devam ederse, faiz oranlarını sabit tutmak uygun olabilir.

Gümrük vergilerinin etkisini hariç tutarsak, temel enflasyonun %2’ye yakın olduğunu düşünüyorum. 2025’teki zayıf istihdam artışını göz ardı etmemekle birlikte, ekonomik faaliyetin beklenenden daha güçlü olduğu da bir gerçek.

Firmaların yüksek mahkemenin gümrük vergisi kararına nasıl tepki vereceklerinden emin değilim, ancak bunun uygun para politikası hakkındaki görüşleri etkileyeceğini düşünmüyorum. Mart ayında faiz indirimi veya sabit tutma konusundaki desteğimi, Şubat ayı istihdam verilerine büyük ölçüde bağlı olacak “yazı tura” olarak görüyorum.”

Yani Şubat ayına dair istihdam verileri geldiğinde Waller ve diğer güvercin üyelerin kararı da netleşmiş olacak. Önümüzdeki ay toplantıdan önce gelecek Şubat istihdam raporunun önemi daha da arttı.

Fatih Uçar
Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
