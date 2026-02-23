Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu, 5 Haftadır Satışlar Sürüyor

Almanya yeni gümrük tarifeleriyle ilgili endişelerini açıkladı ve İngiltere bu konuda ABD ile görüşmeler yürütüyor. 2025 yılına adeta geri döndük çünkü tarifelerin iptaliyle birlikte Trump farklı maddelerin ona tanıdığı yetkilerle ticaret ortaklarına yeni vergiler üretiyor. Peki kurumsal tarafta ilgi ne durumda?

Kurumsal Kripto Raporu

ETF kanalında çıkışlar uzun süredir devam ediyor. BTC fiyatının 60 bin doları zorlamasının temel sebeplerinden biri de ETF yatırımcılarının bireysel ilgi zayıflarken satışlara katkı sunmasıdır. Kripto para yatırım ürünleri 288 milyon dolarlık çıkış beşinci haftasında da kırmızıya boyandı.

5 haftalık çıkışların toplam boyutu 4 milyar doları aştı. Geçen yılın aynı döneminde 6 milyar dolarlık çıkış görmüştük. Ancak Bitcoin neredeyse 4 aydır aynı hızda düştüğü ve ETF’lerde çıkışa neden olduğu için bu karşılaştırma yanıltıcı olabilir. Birkaç hafta boyunca rekor ETP işlem hacimleri görüldükten sonra, faaliyetler 17 milyar dolara kadar keskin biçimde geriledi.

Hacim Temmuz 2025 tarihinden bugüne en düşük seviyelerde. Kurumsal ilgisizliği yansıtan hacim zayıflığı spot fiyatın kırılganlığını artırıyor. Bireysel yatırımcılar belirsizlik nedeniyle ürkek ve dört yıllık döngü hikayesinden beslendikleri için 4 aydır satış yapıyorlar. Kurumsal segment yatırımcılar profesyonel kripto ürünlerine ilgi göstermiyor ve tüm bunlar 60 bin doların altını hedefleyen Bitcoin’in güncel durumunu normalleştiriyor.

Satışların merkezinde ABD yatırımcıları var ve 347 milyon dolarlık çıkışla liderler. Şaşırtıcı olan Avrupa bölgesinde başlayan girişler. İsviçre, Kanada ve Almanya sırasıyla 19,5 milyon, 16,8 milyon ve 16,2 milyon dolar tutarında girişle başı çekiyor.

Short BTC ürünleri yeniden ilgi görmeye başladığı için Avrupa girişlerine sevinmek güç.

Kripto Raporu: Altcoinler

Ethereum, 36,5 milyon dolarlık çıkışla ikinci sırada yer aldı. Çoklu varlık ürünleri ve Tron ise sırasıyla 32,5 milyon dolar ve 18,9 milyon dolarlık çıkış gördü. XRP (3,5 milyon dolar), Solana (3,3 milyon dolar) ve Chainlink (1,2 milyon dolar) ürünleri zayıf da olsa girişler gördü.

SOL, LINK ve XRP nispeten iyi durumda. Genel piyasa hissiyatındaki zayıflığa rağmen devam eden girişler uzun vadeli beklentilerin majör Altcoinlerde diri olduğunu gösteriyor.