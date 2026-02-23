ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 23 Şubat

Bitcoin (BTC) 66 bin doları korumak için mücadele ediyor ve Strategy geçen hafta yine BTC aldı. Gümrük tarifeleri Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi ve ülkeler geçtiğimiz yılki uzun pazarlık sürecinin ardından bu yıl yine belirsizliğin içine atıldı. Peki ABD piyasalarında son durum ne?

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Ticaret politikasına dair belirsizliğin Cuma günü itibariyle tekrar artmasıyla ABD hisse senedi vadeli işlemleri düşüşe geçti. Dolar kayıplarını telafi ederken değerli metaller toparlanıyor. Trump’ın acil durum vergileri iptal edilse de yeni %15’lik küresel tarife kazanımları tersine çevirdi. S&P 500 vadeli işlemleri %0,5 düştü ve altın güçleniyor.

Yeni gümrük vergisi tartışması, yapay zeka ve Orta Doğu’daki gerginliklerle zaten sarsılmış olan piyasalarda yatırımcıların işini daha da zorlaştırıyor. Salı günü Trump’ın Ulusal Durum Konuşması ve ertesi gün Nvidia’nın kazanç raporuyla bu hafta fazlasıyla hareketli geçecek. Önümüzdeki gün ve saatlerde %15’lik küresel verginin mevcut ticaret anlaşmaları olan ülkeleri nasıl etkileyeceğine dair açıklamalar göreceğiz. Bu da risk piyasalarını etkileyecek.

Trump’ın öngörülemezliği ve ABD’nin büyük gelişmeleri normalleştirir hale gelmesi dolara dair şüpheleri besliyor.

Bitcoin’in 64.290 dolara gerilemesiyle altcoinleri çoğu son 7 günlük kayıplarını %5’in üzerine taşıdı. En büyük 100 kripto para arasında ZRO, WLFI, MNT, HYPE %7 ve üzerinde kayıplar elde etti. Aynı grupta PIPPIN, JST ve ETHFI %18 ile %5 arasında yükseliş yaşadı. Korku endeksi 14’te ve kripto paraların toplam piyasa değeri 2,28 trilyon dolarda.

Son 24 saatte 435 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edilirken likidasyonlar önceki gönüe %487 arttı.

Önemli Gelişmeler

18:00’da Trump, Angel Families Anma Törenine katılacak. 19:00’da Trump’ın politika toplantısına katılması bekleniyor. 21:00’da Trump başka bir etkinliğe daha katılacak. Yarın için İran’a saldırı ihtimali hafta sonu boyunca konuşuldu ve ilerleyen saatlerde İran konusunda daha fazla sızıntı görebiliriz. Fed üyelerinin bugün ve yarın açıklamaları devam edecek.

Almanya ve İngiltere yeni küresel gümrük tarifeleri ve Yüksek Mahkeme kararının ardından açıklamalar yaptı. ABD’nin ticaret oraklarının tarifelerle ilgili yapacağı açıklamalar bugün ve yarın piyasaların odaklanacağı konulardan olacak.