Strategy, 100. Bitcoin Alımını Gerçekleştirdi: Toplam Varlık 717 Bin BTC’yi Aştı

Amerika merkezli halka açık yazılım ve iş zekası şirketi Strategy, 2020 yılında bitcoin’i rezerv varlığı olarak benimsemesinin ardından 100. kez bitcoin alımı yaptı. Şirket, son işleminde 592 adet bitcoin satın alarak toplam varlığını önemli ölçüde artırdı.

Hisse Satışıyla Satın Alma

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yeni alımın finansmanı kendi hisse senetlerinin piyasada satılmasıyla sağlandı. Yalnızca bu işlemde 297.940 adet A sınıfı hisse senedi piyasada satılarak yaklaşık 39,8 milyon dolarlık bir gelir elde edildi. Ortalama satın alım fiyatı ise bitcoin başına 67.286 dolar olarak hesaplandı.

Toplam Bitcoin Varlığı ve Piyasa Etkisi

Bu son alımla birlikte şirketin rezervindeki bitcoin miktarı 717.722’ye ulaştı. Toplamda, bugüne kadar 54,56 milyar dolar değerinde bitcoin alındı ve ortalama satın alma fiyatı 76.020 dolar olarak açıklandı. Strategy, bu büyüklükte bitcoin tutan dünyanın en büyük halka açık şirketi konumunda. Şirketin bitcoin varlıklarının büyüklüğü, pay piyasasına da doğrudan etki ediyor ve bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalar Strategy hisselerinde de benzer şekilde etkisini gösteriyor.

Yatırım programı kapsamında şirketin elinde 37,4 milyar dolarlık menkul kıymet daha bulunuyor. Bu varlıklar ileride yapılacak olası ek alımlar için kullanılabilecek. Ayrıca raporlama şartlarına uyan ve halka açık şekilde güncellenen bir bitcoin portföyü kontrol panelini de kullanıcıların erişimine sunmuş durumda.

Son alımın zamanlaması, piyasalarda bitcoin fiyatının hafta sonu yaklaşık 68.000 dolardan 66.000 dolar seviyelerine gerilediği döneme denk geldi. Bu düşüş, şirket hisselerinde de %2’yi aşan kısa vadeli bir gerilemeyi beraberinde getirdi ve hisse fiyatı 128 dolar civarına çekildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, sosyal medyada paylaştığı “The Orange Century” başlıklı mesajıyla bu alımın önemine dikkati çekti.

Kısa bir süre önce de 2.486 bitcoin alımıyla 168,4 milyon dolarlık ek yatırım yapılmış ve portföy genişletilmişti. Ocak 2026 tarihli bir sektörel raporda, şirketin yalnızca bir ay içinde 40.150 bitcoin daha alarak toplam 712.647 BTC’ye ulaştığı belirtildi. Böylece yeni kurumsal bitcoin alımlarında yaklaşık %93’lük pay elde ettiği ifade edildi.

Michael Saylor, şirket olarak bitcoin satışı yapma planları olmadığını ve alımların sürdürüleceğini ifade etti. Saylor’ın açıklamasında şu ifadeye yer verildi: “Satış yapmayı düşünmüyoruz; bitcoin almaya devam edeceğiz. Her çeyrek yeni alımların olmasını bekliyorum.”

Açıklamalara göre şirketin borç ve temettü yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde nakit rezervleri bulunuyor. Saylor, piyasalardaki kaldıraç ve likiditeye dair endişelerin şirket açısından yersiz olduğunu dile getirdi.