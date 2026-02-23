Michael Saylor’ın Şirketi, Bitcoin Portföyünü Artırmaya Devam Ediyor

Michael Saylor’ın yönetimindeki Strateji şirketi, Bitcoin rezervini bir kez daha büyüttü. Şirket son olarak 592 adet Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Yapılan bu işlem için toplamda 39,8 milyon dolar harcanırken, ortalama alım fiyatı 67.286 dolar seviyesinde hesaplandı. Saylor tarafından paylaşılan güncellemede, işlemle ilgili detaylar ve mevcut portföy durumu kamuoyuna aktarıldı.

Dev Bitcoin Portföyü ve Güncel Veriler

Amerika merkezli ve halka açık olarak faaliyet gösteren Strateji şirketi, özellikle Bitcoin yatırımlarıyla öne çıkıyor. Şirketin 22 Şubat 2026 tarihi itibariyle elinde tuttuğu toplam Bitcoin miktarı 717.722 adede ulaşmış durumda. Bu dev portföyün ortalama maliyeti ise 76.020 dolar olarak belirlendi. Toplam iktisap bedelinin 54,56 milyar doları bulduğu paylaşıldı.

Son Alımın Özellikleri

Şirketin son satın alımı, önceki dönemlere kıyasla görece küçük bir ekleme olarak göze çarpıyor. Ancak yapılan yeni işlemin, stratejinin zayıf piyasa dönemlerinde pozisyon artırma yaklaşımını sürdürdüğüne işaret ettiği değerlendiriliyor. Strateji şirketi özellikle yüksek dalgalanmanın hakim olduğu dönemlerde Bitcoin toplamayı sürdürüyor.

Michael Saylor, “Strateji şirketi yaklaşık 39,8 milyon dolar karşılığında 592 BTC daha aldı. 22 Şubat 2026 itibarıyla toplamda 717.722 BTC’yi portföyümüzde bulunduruyoruz ve bu pozisyonun toplam maliyeti yaklaşık 54,56 milyar dolar seviyesine ulaştı,” şeklinde bilgi verdi.

Şirketin gerçekleştirdiği son işlemle birlikte portföydeki toplam Bitcoin sayısı daha da yükseldi. Ayrıca, bu yeni alım genel ortalama maliyetin altında bir fiyata tamamlandı. Böylece şirketin portföyündeki karma alım fiyatı biraz daha aşağı çekildi.

Piyasa ve Strateji Üzerindeki Etkiler

Bitcoin yılın son çeyreğinde sert değer değişimleri yaşamış ve Ekim 2025’te ulaştığı 126.000 dolarlık zirvesinden sonra dikkate değer bir düzeltme kaydetmişti. Strateji şirketinin bu dönemde de kademeli alımlar gerçekleştirmesi dikkat çekti. Şirket, daha önceki yatırım döngülerinde olduğu gibi ani yükselişler beklemeden, fiyatlarda meydana gelen düşüşleri değerlendirmeye odaklanıyor.

Yeni alınan 592 Bitcoin toplam sirkülasyon içinde kayda değer bir oran oluşturmamakla birlikte, Strateji şirketinin devam eden alım yönlü tavrının piyasada bir işaret niteliği taşıdığı ifade ediliyor. Şirket halihazırda, elindeki Bitcoin miktarıyla kurumsal yatırımcılar arasında önde gelen aktörlerden biri konumunda.

Bitcoin’in arzı dönemsel yarılanmalar sonrasında giderek azalırken, kurumsal şirketlerin devam eden alım yönlü hamleleri önümüzdeki süreçte piyasadaki likiditeyi etkileyebilir. Strateji şirketinin sergilediği bu yaklaşım, şirketin uzun vadeli rezerv yönetimine olan bağlılığını koruduğunu gösteriyor.