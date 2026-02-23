Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Michael Saylor’ın Şirketi, Bitcoin Portföyünü Artırmaya Devam Ediyor

Özet

  • Michael Saylor’ın şirketi 592 Bitcoin daha alarak toplam rezervini artırdı.
  • Şirketin toplam Bitcoin varlığı 717.722 adede ve maliyeti 54,56 milyar dolara ulaştı.
  • Portföy yönetiminde piyasa düşüşlerinden yararlanma stratejisi sürdürülüyor.
COINTURK
COINTURK

Michael Saylor’ın yönetimindeki Strateji şirketi, Bitcoin rezervini bir kez daha büyüttü. Şirket son olarak 592 adet Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Yapılan bu işlem için toplamda 39,8 milyon dolar harcanırken, ortalama alım fiyatı 67.286 dolar seviyesinde hesaplandı. Saylor tarafından paylaşılan güncellemede, işlemle ilgili detaylar ve mevcut portföy durumu kamuoyuna aktarıldı.

İçindekiler
1 Dev Bitcoin Portföyü ve Güncel Veriler
2 Son Alımın Özellikleri
3 Piyasa ve Strateji Üzerindeki Etkiler

Dev Bitcoin Portföyü ve Güncel Veriler

Amerika merkezli ve halka açık olarak faaliyet gösteren Strateji şirketi, özellikle Bitcoin yatırımlarıyla öne çıkıyor. Şirketin 22 Şubat 2026 tarihi itibariyle elinde tuttuğu toplam Bitcoin miktarı 717.722 adede ulaşmış durumda. Bu dev portföyün ortalama maliyeti ise 76.020 dolar olarak belirlendi. Toplam iktisap bedelinin 54,56 milyar doları bulduğu paylaşıldı.

Son Alımın Özellikleri

Şirketin son satın alımı, önceki dönemlere kıyasla görece küçük bir ekleme olarak göze çarpıyor. Ancak yapılan yeni işlemin, stratejinin zayıf piyasa dönemlerinde pozisyon artırma yaklaşımını sürdürdüğüne işaret ettiği değerlendiriliyor. Strateji şirketi özellikle yüksek dalgalanmanın hakim olduğu dönemlerde Bitcoin toplamayı sürdürüyor.

Michael Saylor, “Strateji şirketi yaklaşık 39,8 milyon dolar karşılığında 592 BTC daha aldı. 22 Şubat 2026 itibarıyla toplamda 717.722 BTC’yi portföyümüzde bulunduruyoruz ve bu pozisyonun toplam maliyeti yaklaşık 54,56 milyar dolar seviyesine ulaştı,” şeklinde bilgi verdi.

Şirketin gerçekleştirdiği son işlemle birlikte portföydeki toplam Bitcoin sayısı daha da yükseldi. Ayrıca, bu yeni alım genel ortalama maliyetin altında bir fiyata tamamlandı. Böylece şirketin portföyündeki karma alım fiyatı biraz daha aşağı çekildi.

Piyasa ve Strateji Üzerindeki Etkiler

Bitcoin yılın son çeyreğinde sert değer değişimleri yaşamış ve Ekim 2025’te ulaştığı 126.000 dolarlık zirvesinden sonra dikkate değer bir düzeltme kaydetmişti. Strateji şirketinin bu dönemde de kademeli alımlar gerçekleştirmesi dikkat çekti. Şirket, daha önceki yatırım döngülerinde olduğu gibi ani yükselişler beklemeden, fiyatlarda meydana gelen düşüşleri değerlendirmeye odaklanıyor.

Yeni alınan 592 Bitcoin toplam sirkülasyon içinde kayda değer bir oran oluşturmamakla birlikte, Strateji şirketinin devam eden alım yönlü tavrının piyasada bir işaret niteliği taşıdığı ifade ediliyor. Şirket halihazırda, elindeki Bitcoin miktarıyla kurumsal yatırımcılar arasında önde gelen aktörlerden biri konumunda.

Bitcoin’in arzı dönemsel yarılanmalar sonrasında giderek azalırken, kurumsal şirketlerin devam eden alım yönlü hamleleri önümüzdeki süreçte piyasadaki likiditeyi etkileyebilir. Strateji şirketinin sergilediği bu yaklaşım, şirketin uzun vadeli rezerv yönetimine olan bağlılığını koruduğunu gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy, 100. Bitcoin Alımını Gerçekleştirdi: Toplam Varlık 717 Bin BTC’yi Aştı

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 23 Şubat

Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu, 5 Haftadır Satışlar Sürüyor

Michael Saylor’ın Strateji Şirketi 100. Bitcoin Alımına Yaklaşıyor

Bitcoin’de Hızlı Düşüş: Yatırımcı Korkusu ve Büyük Tasfiyeler Piyasayı Sarstı

Brezilya Merkez Bankası’ndan Kurumsal Kripto Varlık Hizmetlerine Düzenleme Hamlesi

Bitcoin’de Kısa Vadeli Yatırımcılar Kayıplarını Sürdürüyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Strategy, 100. Bitcoin Alımını Gerçekleştirdi: Toplam Varlık 717 Bin BTC’yi Aştı
Bir Sonraki Yazı Yapay Zeka Çağında Bitcoin ile Hisse Senetleri Arasında Uzun Vadeli Rekabet
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Yapay Zeka Çağında Bitcoin ile Hisse Senetleri Arasında Uzun Vadeli Rekabet
DEFI
Strategy, 100. Bitcoin Alımını Gerçekleştirdi: Toplam Varlık 717 Bin BTC’yi Aştı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 23 Şubat
Kripto Para
Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu, 5 Haftadır Satışlar Sürüyor
Kripto Para
Kripto Piyasası Yükselişi Öncesi Satın Alınabileceği İddia Edilen 3 Altcoin
Kripto Para Hukuku
Lost your password?