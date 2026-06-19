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Cardano (ADA)

Cardano’da V11 hazırlığı %87’ye çıktı! Ana ağ öncesinde hangi eşikler izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano’da V11 hardfork hazırlığı hızlandı ve son 100 blokta yeni sürüm oranı %87’ye ulaştı.
  • 📈 Son 24 saatte V11 blok üretimi %83,65 oldu ve bu oran son 30 gündeki %67,99 seviyesinin üstüne çıktı.
  • 🏦 19 Haziran 2026 tarihli güncellemeye göre 33 borsa çalışmayı tamamladı ya da başlattı ve $ADA için geçiş hazırlığı sürdü.
  • 🧭 Test ağlarında yükseltme tamamlandı ve ana ağ için yönetişim sonucunun netleşmesi bekleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Cardano ağında “van Rossem” olarak anılan V11 hardfork güncellemesi ana ağa bir adım daha yaklaştı. Test sürecinde kullanılan preview ve preprod ağlarında yükseltme tamamlanırken, ana ağ tarafında stake havuzu operatörleri ile borsalardaki hazırlık düzeyinin arttığı görüldü. Sürecin son aşamasında ise yönetişim oylamasının sonucu bekleniyor.

İçindekiler
1 Test ağlarında yükseltme tamamlandı
2 Ana ağda operatör desteği yükseldi
3 Borsalarda çalışmalar sürüyor
4 Son adımda yönetişim sonucu bekleniyor

Test ağlarında yükseltme tamamlandı

Preview ve preprod test ağlarının Protokol Sürümü 11 geçişini tamamlaması, geliştiriciler ve operatörler için ana ağ öncesinde canlı bir deneme zemini oluşturdu. Bu ortamlar, teknik değişikliklerin ana ağa taşınmadan önce sınanması için kullanılıyor. Tamamlanan geçiş, daha geniş kapsamlı hazırlık sürecinde önemli bir adım olarak öne çıktı.

Cardano, hisse ispatı temelli bir blokzincir ağı olarak stake havuzu operatörleri üzerinden blok üretimini sürdürüyor. Bu nedenle güncellemenin sorunsuz ilerlemesi, yalnızca yazılım tarafındaki hazırlığa değil, operatörler, borsalar, geliştiriciler ve yönetişim katılımcıları arasındaki eşgüdüme de bağlı bulunuyor.

Cardanians tarafından paylaşılan son duruma göre ana ağdaki Cardano “van Rossem” V11 hardfork hazırlığı büyümeyi sürdürüyor; preview ve preprod test ağları geçişi tamamladı, ana ağ operatörleri yükseltme yapıyor ve yönetişim işlemi zincir üzerinde aktif durumda bulunuyor.

Ana ağda operatör desteği yükseldi

Ana ağdaki stake havuzu operatörlerinin yeni sürüme geçişi de hız kazandı. Son 100 blokta V11 üzerinde gerçekleşen blok üretimi %87 seviyesine ulaştı. Son 24 saatteki oran ise %83,65 olarak kayda geçti. Bu veri, son 30 gündeki %67,99 seviyesinin belirgin biçimde üzerine işaret ediyor.

Söz konusu artış, daha fazla ana ağ operatörünün yeni protokol sürümünü devreye aldığını gösteriyor. Cardano’da hardfork öncesinde en yakından izlenen göstergelerden biri operatör hazırlığı oluyor. Ağ genelinde daha yüksek uyum, destek dengesizliği riskini azaltırken blok üretimi ve istikrar açısından da kritik kabul ediliyor.

Borsalarda çalışmalar sürüyor

Borsa tarafında da hazırlık devam ediyor. Son güncellemeye göre 33 borsa gerekli çalışmaları ya tamamladı ya da süreci başlattı. Buna karşılık 25 borsa henüz yükseltme sürecine başlamadı. Bu tablo, ana ağ geçişi öncesinde piyasa altyapısında halen tamamlanması gereken bir alan bulunduğunu ortaya koyuyor.

Borsaların teknik uyumu, özellikle yatırma, çekme ve cüzdan hizmetlerinin protokol değişikliği sırasında aksamaması açısından önem taşıyor. Platformların güncellemeyi tamamlaması, kullanıcıların hizmet kesintisiyle karşılaşma olasılığını düşürebilir. Bu nedenle borsa koordinasyonu, hardfork takviminin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

Cexplorer.io verilerine göre Cardano Protokol Sürümü 11 için operatör ve borsa hazırlığı yükselişini sürdürüyor; son 100 blokta V11 oranı %87’ye çıkarken, 33 borsa çalışmayı tamamladı ya da başlattı.

Son adımda yönetişim sonucu bekleniyor

Ana ağ hardforku için başlatılan yönetişim işlemi zincir üzerinde aktif durumda bulunuyor. Sonuç henüz kesinleşmese de desteğin güçlendiği aktarıldı. Nihai geçişin gerçekleşmesi için operatör hazırlığı, borsa yükseltmeleri ve yönetişim onayının aynı noktada buluşması gerekecek.

Mevcut veriler, Cardano’nun V11 ana ağ hardforku için gerekli destek seviyesine yaklaştığını gösteriyor. Buna karşın sürecin tamamlanması, hem teknik yükseltmelerin yaygınlaşmasına hem de zincir üzerindeki resmi kararın netleşmesine bağlı kalmayı sürdürüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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