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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 59 bin dolara yaklaştı! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 59 bin dolar eşiğine yeniden yaklaştı ve piyasada $BTC için kritik bölge öne çıktı.
  • 📉 59 bin dolar çevresinde yaklaşık 4 milyar dolarlık kaldıraçlı uzun pozisyon birikimi bulunuyor.
  • 📊 19 Haziran’da Binance, Coinbase ve Coinbase Prime’a orta ölçekli yatırımcı girişleri 4 Nisan’dan bu yana en düşük düzeye indi.
  • 🧭 Bu tablo, fiyat baskısı sürerken borsalara giden satış amaçlı transferlerin bir miktar yavaşladığını gösteriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, başarısız kalan toparlanma denemesinin ardından yeniden 59 bin dolar civarındaki yıllık dip bölgesine yaklaşırken, kısa vadeli görünümde aşağı yönlü riskler öne çıktı. Fiyatın kritik direnç seviyelerini geri alamaması, piyasada yeni dip ihtimalinin tartışılmasına yol açtı.

İçindekiler
1 Likidite odağı 59 bin doların altında toplandı
2 Borsalara girişler geriledi
3 Analistler kısa vadede temkinli kalıyor

Likidite odağı 59 bin doların altında toplandı

Piyasadaki son harekette Bitcoin’in yükseliş çabası, 67 bin 500 dolar ile 70 bin 500 dolar arasındaki günlük değer boşluğuna ulaşamadan zayıfladı. Satıcıların 50 günlük ve 100 günlük üssel hareketli ortalamalar çevresinde yeniden ağırlık kazanması, bu bölgenin güçlü direnç olarak çalıştığını gösterdi.

Dört saatlik grafikte yükselen kanalın altına sarkan fiyat, teknik olarak aşağı yönlü yapı kırılımını teyit etti. Bu görünümde 60 bin 700 dolar civarı ilk iç destek alanı olarak izlenirken, bunun altında 59 bin dolardaki yıllık dip seviyesi öne çıkıyor.

Likidasyon verileri de bu bölgeyi destekliyor. 59 bin dolar yakınında yaklaşık 4 milyar dolarlık kümülatif kaldıraçlı uzun pozisyon birikmiş durumda. Fiyatın bu alana gerilemesi halinde zorunlu satışların devreye girmesi ve geç açılan uzun pozisyonların tasfiye edilmesi mümkün görülüyor. Yukarı tarafta ise bir sonraki büyük likidite kümesi 68 bin dolar civarında bulunuyor. Burada 4,75 milyar doların üzerinde kümülatif pozisyon yoğunlaşması yer alıyor.

Kripto analisti Killa, Bitcoin’in 60 bin doların altındaki likidite havuzunu tamamen süpürmeden önce bu bölgeye yaklaşarak yön değiştirebileceğini savundu. Analiste göre piyasa, geniş kesimlerin dikkatle izlediği seviyelerin tersine hareket etme eğilimi gösterebiliyor.

Göreceli güç endeksi de aşırı satım bölgesine yaklaşıyor. Fiyatın yıllık dip seviyelere bir kez daha inmesi halinde göstergenin 30 seviyesinin altına sarkabileceği, bunun da tasfiyelerin ardından sert bir tepki yükselişine zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

Borsalara girişler geriledi

Öte yandan CryptoQuant analisti Amr Taha’nın aktardığı verilere göre orta ölçekli Bitcoin yatırımcılarının borsalara gönderdiği miktar 19 Haziran’da aynı anda geriledi. Binance’e yaklaşık 3 bin 500 BTC, Coinbase’e yaklaşık 3 bin BTC ve Coinbase Prime’a yaklaşık 1 bin 700 BTC giriş oldu. Bu rakamlar, 4 Nisan’dan bu yana görülen en düşük seviyeler olarak kaydedildi.

CryptoQuant, zincir üstü veri ve borsa akışlarını izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor. Bu tür veriler, yatırımcıların satış hazırlığında olup olmadığına dair kısa vadeli ipuçları sunabiliyor.

Borsalara yapılan transferler genellikle potansiyel satış niyetinin göstergesi olarak takip ediliyor. Daha düşük girişler, daha az sayıda coin’in kısa vadede satış için işlem platformlarına taşındığına işaret ediyor. Bu da yakın dönem satış baskısının bir bölümünün hafiflemiş olabileceğini düşündürüyor.

Analistler kısa vadede temkinli kalıyor

Bununla birlikte akış verileri tek başına yeni talebin oluştuğunu göstermiyor. Veriler daha çok, Bitcoin 62 bin dolar civarında işlem görürken orta ölçekli yatırımcıların borsalara transferlerini azalttığını ortaya koyuyor. Fiyat yıllık dip bölgesine yakın büyük bir likidite alanını test ederken, borsa tarafındaki baskının bir miktar hafiflediği görülüyor.

Piyasadaki bazı işlemciler kısa vadede aşırı karamsar olunmaması gerektiğini savunuyor. BTC işlemcisi LP, haziran ayının sonuna doğru bir dip oluşumunun gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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