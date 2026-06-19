🚨 ENI Blockchain, EDDiD Financial'ı Super Node ağına ve ilk 100 kurum programına dahil etti.

ENI Blockchain, Hong Kong merkezli finans şirketi EDDiD Financial’ın Super Node Network ile Top 100 Institutions Programme kapsamına katıldığını açıkladı. Adım, blokzincir tabanlı finansal hizmetlerde kurumsal katılımı artırma hedefi doğrultusunda atıldı.

Kurumsal katılımı büyütme hedefi

Şirketin açıklamasına göre bu gelişme, ENI’nin düzenlemelere tabi finans kuruluşlarından oluşan ağını genişletiyor. Aynı zamanda gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna ve uyum odaklı dijital finans altyapılarına yönelik ilginin arttığına işaret ediyor.

Taraflar, ortaklık kapsamında dijital varlık inovasyonu ve kurumsal blokzincir kullanımına odaklanan çeşitli girişimlerde birlikte çalışmayı planlıyor. Gündemde tokenleştirilmiş finansal ürünlerin geliştirilmesi, dijital varlık hizmetleri ve geleneksel finans ile blokzincir teknolojisi arasında bağlantı kurmayı amaçlayan zincir üstü çözümler bulunuyor.

ENI, köklü finans kuruluşlarının ağa katılmasının, güven duyulan sektör oyuncularının desteğiyle merkeziyetsiz bir altyapı kurma stratejisinin parçası olduğunu belirtti.

İki şirketin ayrıca likiditeyi, birlikte çalışabilirliği ve ağın kullanım alanlarını güçlendirmeyi hedefleyen ekosistem geliştirme çalışmalarında da iş birliği yapması öngörülüyor. EDDiD Financial, Super Node rolü kapsamında yönetişim faaliyetlerine katılacak ve ENI ekosisteminin uzun vadeli büyümesi ile güvenliğine katkı sunacak.

EDDiD’in dijital varlık alanındaki konumu

Hong Kong’da faaliyet gösteren EDDiD Financial; yatırım bankacılığı, varlık yönetimi, aracılık hizmetleri, dijital varlık alım satımı ve piyasa yapıcılığı gibi alanlarda hizmet veriyor. Şirket, birden fazla bölgede çeşitli düzenleyici lisanslara sahip bulunuyor ve Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’ndan sanal varlık faaliyetleri için onay aldı.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, tahvil, fon, gayrimenkul veya alacak gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital tokenlara dönüştürülmesi anlamına gelir. Super Node ise bir ağda doğrulama, yönetişim ve altyapı desteği gibi kritik görevler üstlenen yüksek kapasiteli düğümü ifade eder.

EDDiD, Hong Kong’daki dijital varlık pazarında spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları için likidite sağlayıcısı olarak da yer alıyor. Şirketin daha önce menkul kıymet tokeni ihracı, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları, stabilcoinler ve kripto para yatırım ürünleriyle bağlantılı çalışmalara destek verdiği aktarıldı.

Ortaklık çerçevesinde tokenleştirilmiş finansal ürünler, dijital varlık hizmetleri ve zincir üstü çözümler üzerinde çalışılması planlanıyor.

ENI’nin altyapı iddiası

ENI, kurumsal kullanıma odaklanan modüler bir Katman 1 blokzincir olarak konumlanıyor. Ağın yapısında ana blokzincir, zincirler arası altyapı ve uygulamaya özel zincir kurulum araçları yer alıyor. Şirket, bu mimarinin yüksek hacimli ticari uygulamaları desteklemek için tasarlandığını belirtiyor.

Platform, saniyede 10.000’in üzerinde işlem kapasitesi, bir saniyenin altında kesinleşme süresi ve paralel yürütme özellikleri sunduğunu öne sürüyor. ENI ayrıca sıfır bilgi ispatı teknolojisini ve kurumsal uyum gereksinimlerine dönük altyapıyı öne çıkarıyor.

Son dönemdeki genişleme süreci

EDDiD Financial’ın ağa dahil edilmesi, ENI’nin Super Node Network yapısına son dönemde yapılan diğer kurumsal katılımların ardından geldi. Bu eğilim, tokenleştirilmiş varlıklara ve kurumsal ölçekte blokzincir çözümlerine ilgi duyan kuruluşların projeye yöneldiğini gösteriyor.