FBI, ABD’de kripto bağlantılı dolandırıcılık kayıpları 11 milyar dolara çıkınca operasyonlarını genişleteceğini açıkladı

ABD’de siber suçlardan kaynaklanan toplam kayıp geçen yıl 20,9 milyar dolara ulaştı. FBI’a bağlı İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nin, kısa adıyla IC3’ün verilerine göre bu tutarın 11 milyar dolarlık bölümü kripto para bağlantılı dolandırıcılıklardan oluştu. Böylece kripto varlıklarla ilişkili vakalar, ülkedeki toplam siber suç zararlarının yarısından fazlasını meydana getirdi.

Kripto bağlantılı kayıplar öne çıktı

Raporda en yüksek zararın 10,7 milyar dolarla yatırım dolandırıcılığı başlığında toplandığı görüldü. Sahte platformlar, likidite havuzu tuzakları ve merkeziyetsiz finans uygulamalarını taklit eden düzenekler üzerinden kullanıcıların varlıklarının hedef alındığı aktarıldı. Haberde geçen IC3, FBI’ın internet üzerinden işlenen suçlara ilişkin ihbarları toplayan ve yıllık eğilimleri yayımlayan resmi birim olarak biliniyor.

IC3 verileri, kripto para bağlantılı dolandırıcılıkların ABD’deki toplam siber suç kayıplarının yarısından fazlasını oluşturduğunu ve bu kalemde zararın 11 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

Blockchain işlemlerinin takma isimlerle yürütülebilmesi, suç gelirlerinin izini sürmeyi geleneksel finans sistemlerine kıyasla daha karmaşık hale getirebiliyor. Bu durum, özellikle deneyimsiz kullanıcıları hedef alan yapılar için hareket alanı oluşturuyor. Metinde ayrıca suçluların birden fazla yöntemi aynı anda kullandığı ve dolandırıcılık kurgularının giderek daha gelişmiş hale geldiği belirtildi.

Kalem Tutar Toplam siber suç kaybı 20,9 milyar dolar Kripto bağlantılı kayıp 11 milyar dolar Yatırım dolandırıcılığı kaybı 10,7 milyar dolar Dondurulan yasa dışı cüzdan sayısı 3.000’den fazla Korunan tutar 500 milyon dolardan fazla

Yaşlı nüfus daha kırılgan durumda

Veriler, geçen yıl toplam kayıpların yaklaşık üçte birinin yaşlı Amerikalılarda toplandığına işaret etti. Bu grubun özellikle yatırım tuzakları, romantik ilişki kurgusuyla yürütülen dolandırıcılıklar ve teknik destek adı altında kurulan sahte temaslar nedeniyle daha fazla risk altında olduğu belirtildi. Bazı vakalarda emeklilik birikimlerinin günler içinde eriyebildiği kaydedildi.

Eyalet bazında en yüksek kripto para kaybının Kaliforniya, Teksas ve Florida’da görüldüğü aktarıldı. Bu tablo, hem nüfus yoğunluğu hem de dijital finans araçlarının kullanım düzeyi yüksek bölgelerde riskin daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

FBI operasyonları büyütmeyi planlıyor

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı kazanç elde etmeye çalışan kripto dolandırıcılarına karşı sert mesaj verdi. Patel, kurumun bu alandaki baskıyı artıracağı yönünde uyarıda bulundu.

Kurumun son açıklaması, varlık kurtarma ve izleme operasyonlarının daha da genişletilmesinin planlandığını ortaya koydu.

FBI’ın şimdiye kadar 3.000’den fazla yasa dışı kripto para cüzdanını dondurduğu ve bu yolla 500 milyon doların üzerinde varlığın korunmasına katkı sağladığı bildirildi. Son açıklama, kurumun iz sürme ve varlık geri alma çalışmalarını önümüzdeki dönemde daha geniş ölçekte sürdüreceğine işaret etti.