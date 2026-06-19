Kayıt Banner
Kripto Para

FBI, ABD’de kripto bağlantılı dolandırıcılık kayıpları 11 milyar dolara çıkınca operasyonlarını genişleteceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 FBI, ABD’de kripto bağlantılı dolandırıcılık kayıpları 11 milyar dolara çıkınca operasyonları büyüteceğini açıkladı.
  • 📉 Geçen yıl siber suçlardan doğan toplam zarar 20,9 milyar dolara ulaşırken en büyük kalemi 10,7 milyar dolarla yatırım tuzakları oluşturdu.
  • 👴 Kayıpların yaklaşık üçte biri yaşlı Amerikalılarda görüldü ve birçok vakada birikimler günler içinde eridi.
  • 🪙 FBI, $BTC benzeri varlıkların da kullanıldığı yasa dışı ağlarda 3.000’den fazla cüzdanı dondurarak 500 milyon dolardan fazla tutarı korudu.
Onur Atam
Onur Atam

ABD’de siber suçlardan kaynaklanan toplam kayıp geçen yıl 20,9 milyar dolara ulaştı. FBI’a bağlı İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nin, kısa adıyla IC3’ün verilerine göre bu tutarın 11 milyar dolarlık bölümü kripto para bağlantılı dolandırıcılıklardan oluştu. Böylece kripto varlıklarla ilişkili vakalar, ülkedeki toplam siber suç zararlarının yarısından fazlasını meydana getirdi.

İçindekiler
1 Kripto bağlantılı kayıplar öne çıktı
2 Yaşlı nüfus daha kırılgan durumda
3 FBI operasyonları büyütmeyi planlıyor

Kripto bağlantılı kayıplar öne çıktı

Raporda en yüksek zararın 10,7 milyar dolarla yatırım dolandırıcılığı başlığında toplandığı görüldü. Sahte platformlar, likidite havuzu tuzakları ve merkeziyetsiz finans uygulamalarını taklit eden düzenekler üzerinden kullanıcıların varlıklarının hedef alındığı aktarıldı. Haberde geçen IC3, FBI’ın internet üzerinden işlenen suçlara ilişkin ihbarları toplayan ve yıllık eğilimleri yayımlayan resmi birim olarak biliniyor.

IC3 verileri, kripto para bağlantılı dolandırıcılıkların ABD’deki toplam siber suç kayıplarının yarısından fazlasını oluşturduğunu ve bu kalemde zararın 11 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

Blockchain işlemlerinin takma isimlerle yürütülebilmesi, suç gelirlerinin izini sürmeyi geleneksel finans sistemlerine kıyasla daha karmaşık hale getirebiliyor. Bu durum, özellikle deneyimsiz kullanıcıları hedef alan yapılar için hareket alanı oluşturuyor. Metinde ayrıca suçluların birden fazla yöntemi aynı anda kullandığı ve dolandırıcılık kurgularının giderek daha gelişmiş hale geldiği belirtildi.

KalemTutar
Toplam siber suç kaybı20,9 milyar dolar
Kripto bağlantılı kayıp11 milyar dolar
Yatırım dolandırıcılığı kaybı10,7 milyar dolar
Dondurulan yasa dışı cüzdan sayısı3.000’den fazla
Korunan tutar500 milyon dolardan fazla

Yaşlı nüfus daha kırılgan durumda

Veriler, geçen yıl toplam kayıpların yaklaşık üçte birinin yaşlı Amerikalılarda toplandığına işaret etti. Bu grubun özellikle yatırım tuzakları, romantik ilişki kurgusuyla yürütülen dolandırıcılıklar ve teknik destek adı altında kurulan sahte temaslar nedeniyle daha fazla risk altında olduğu belirtildi. Bazı vakalarda emeklilik birikimlerinin günler içinde eriyebildiği kaydedildi.

Eyalet bazında en yüksek kripto para kaybının Kaliforniya, Teksas ve Florida’da görüldüğü aktarıldı. Bu tablo, hem nüfus yoğunluğu hem de dijital finans araçlarının kullanım düzeyi yüksek bölgelerde riskin daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

FBI operasyonları büyütmeyi planlıyor

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı kazanç elde etmeye çalışan kripto dolandırıcılarına karşı sert mesaj verdi. Patel, kurumun bu alandaki baskıyı artıracağı yönünde uyarıda bulundu.

Kurumun son açıklaması, varlık kurtarma ve izleme operasyonlarının daha da genişletilmesinin planlandığını ortaya koydu.

FBI’ın şimdiye kadar 3.000’den fazla yasa dışı kripto para cüzdanını dondurduğu ve bu yolla 500 milyon doların üzerinde varlığın korunmasına katkı sağladığı bildirildi. Son açıklama, kurumun iz sürme ve varlık geri alma çalışmalarını önümüzdeki dönemde daha geniş ölçekte sürdüreceğine işaret etti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

8 milyon dolarlık kripto saldırısında kritik itiraf geldi! Dosyada hangi ayrıntılar öne çıktı?

Steam’de binlerce indirme alan içeriklerde kötü amaçlı yazılım bulundu! Ayrıntılarda neler var?

İran, Hürmüz Boğazı’nı 60 günlüğüne ücret almadan yeniden açtı

CZ, yapay zeka ajanlarının milyarlarca kullanıcıyı web3 finansına taşıyacağını söyledi

Bitcoin 62.400 doların altına indi! Piyasada satış baskısını ne artırıyor?

Dijital kredi piyasasında sert satış sonrası STRC 82,50 dolardan 89 dolara, SATA 93 doların altından 97 dolara yükseldi

SEC, türev işlemlerde raporlama kurallarını güncellemek için piyasa katılımcılarından görüş istedi

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı ENI Blockchain, EDDiD Financial’ı Super Node ağına ve ilk 100 kurum programına dahil etti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ENI Blockchain, EDDiD Financial’ı Super Node ağına ve ilk 100 kurum programına dahil etti
BLOCKCHAIN
Bitcoin 59 bin dolara yaklaştı! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?
BITCOIN (BTC)
Cardano’da V11 hazırlığı %87’ye çıktı! Ana ağ öncesinde hangi eşikler izleniyor?
Cardano (ADA)
8 milyon dolarlık kripto saldırısında kritik itiraf geldi! Dosyada hangi ayrıntılar öne çıktı?
Kripto Para
Base’te 25 Haziran öncesi kritik yükseltme geldi! Ağda hangi değişiklikler öne çıkıyor?
COINBASE
Lost your password?