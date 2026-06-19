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SUI

SUI hacmi 373,5 milyon dolara çıktı! Kritik destek kaybının ardından piyasada neler konuşuluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI, 373,5 milyon dolarlık günlük hacimle rakip bazı katman 1 ağları geride bıraktı.
  • 📉 Fiyat aynı dönemde 0,80 dolar desteğinin altına indi ve piyasa yön arayışına girdi.
  • 👀 Yatırımcılar şimdi $SUI’de 0,55 ile 0,65 dolar aralığındaki olası birikim bölgesini izliyor.
  • 🧭 19 Haziran 2026 tarihli paylaşımlarda 0,50 dolara uzanabilecek oynaklık ihtimali de gündeme geldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

SUI, son piyasa güncellemesinde 373,5 milyon dolarlık günlük işlem hacmine ulaştı. Bu veri, ağı Avalanche, TON, Aptos ve Polygon’un önüne taşıdı. Yüksek hacim, varlığa yönelik ilginin sürdüğüne işaret ederken fiyat tarafında daha temkinli bir tablo öne çıktı.

İçindekiler
1 SUI işlem hacminde rakiplerini geride bıraktı
2 0,80 dolar desteğinin kaybı dikkat çekti
3 Yeni odak noktası 0,55 ile 0,65 dolar aralığı oldu

SUI işlem hacminde rakiplerini geride bıraktı

Günlük işlem hacminin 373,5 milyon dolara çıkması, SUI’yi katman 1 ağları arasındaki kısa vadeli piyasa hareketliliğinde üst sıralara taşıdı. Sui, kendi blokzinciri üzerinde çalışan bir katman 1 ağ olarak biliniyor ve özellikle yüksek işlem kapasitesi hedefiyle kripto piyasasında yakından izleniyor.

Sui Media tarafından paylaşılan değerlendirmede, SUI’nin 373,5 milyon dolarlık günlük işlem hacmine ulaşarak Avalanche, TON, Aptos ve Polygon’u geride bıraktığı, bunun da piyasa dinamiklerinde dikkat çeken bir değişime işaret ettiği belirtildi.

Hacimdeki artış, yatırımcıların token etrafında aktif kalmayı sürdürdüğünü gösterdi. Bununla birlikte yüksek işlem hacmi tek başına yön konusunda net bir sinyal vermiyor. Çünkü bu tür artışlar hem güçlü yükseliş dönemlerinde hem de sert satış süreçlerinde görülebiliyor.

Bu nedenle piyasadaki dikkat yalnızca hacim verisine değil, fiyatın kritik seviyelerde nasıl davrandığına da yönelmiş durumda. Özellikle diğer akıllı sözleşme platformlarıyla yapılan karşılaştırmalar, SUI’nin kısa vadeli performansının daha yakından takip edilmesine yol açtı.

0,80 dolar desteğinin kaybı dikkat çekti

Güçlü hacme karşın SUI, 0,80 dolar destek seviyesini koruyamadı. Söz konusu bölge kısa vadede önemli bir eşik olarak görülüyordu. Bu seviyenin altına inilmesiyle birlikte gözler daha aşağıdaki olası destek alanlarına çevrildi.

Sui Insiders tarafından yapılan paylaşımda, 0,80 dolar desteğinin kaybedildiği, bir sonraki ana destek bölgesinin ise 0,55 ile 0,65 dolar aralığında bulunduğu aktarıldı.

Piyasa görünümü, alıcıların 0,80 dolar civarında yeterli karşılık veremediğini gösterdi. Bu durum, kısa vadede satıcıların kontrolünü artırırken fiyat yapısını da zayıflattı. Analistler, 0,80 dolar üzerine olası bir dönüşün satış baskısını hafifletebileceğini, aksi halde daha düşük seviyelerin test edilebileceğini değerlendiriyor.

Yeni odak noktası 0,55 ile 0,65 dolar aralığı oldu

Paylaşılan grafik görünümüne göre bir sonraki önemli destek bölgesi 0,55 ile 0,65 dolar aralığında bulunuyor. Piyasayı izleyenler bu alanı olası bir birikim bölgesi olarak değerlendiriyor. Ancak oynaklığın artması halinde fiyatın 0,50 dolara doğru sarkma ihtimali de masada kalıyor.

Mini sözlük: Birikim bölgesi, alıcıların belirli bir fiyat aralığında kademeli alım yapmayı değerlendirdiği alanı ifade eder. Likidite ise bir varlığın fiyatı belirgin biçimde etkilemeden ne kadar kolay alınıp satılabildiğini anlatır.

Kısa vadede SUI’nin görünümü bu nedenle iki farklı sinyal üretiyor. Bir yanda güçlü işlem hacmi dikkat çekiyor, diğer yanda ana destek seviyesinin altındaki fiyat hareketi zayıf bir teknik yapıya işaret ediyor. Yatırımcıların önümüzdeki süreçte özellikle 0,55 ile 0,65 dolar bandındaki tepkiyi izlemesi bekleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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