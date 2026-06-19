8 milyon dolarlık kripto saldırısında kritik itiraf geldi! Dosyada hangi ayrıntılar öne çıktı?

Texas eyaletinin Waller kentinden iki kardeş, Minnesota’da bir aileyi saatlerce silah zoruyla alıkoyup 8 milyon dolardan fazla kripto varlığı transfer ettirdikleri davada suçlarını kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı’na göre Isiah Angelo Garcia ile Raymond Christian Garcia, federal mahkemede ticareti soygun yoluyla engelleme suçlamasını kabul etti.

Dokuz saate yaklaşan alıkoyma

Mahkeme kayıtlarına göre 25 yaşındaki Isiah Garcia ile 24 yaşındaki Raymond Garcia, Texas’tan Minnesota’nın Grant kentine giderek bir ailenin evine zorla girdi. Savcılığın aktardığı olay örgüsünde Raymond Garcia’nın uzun namlulu bir silahla ailenin annesi ve yetişkin oğlunu plastik kelepçeyle bağladığı, ikisini saatler boyunca yerde tutmaya zorladığı belirtildi.

İddianameye göre Isiah Garcia da av tüfeğiyle babayı kripto hesaplarına giriş yapmaya ve varlıklarını transfer etmeye mecbur bıraktı. Soruşturma dosyasında, saldırı sırasında ailenin Jacobson’daki kulübesinde de ek kripto varlık bulunduğunun öğrenildiği, babanın buraya götürülerek kalan fonların da aktarıldığı bilgisi yer aldı. Toplam tutarın 8 milyon doların üzerine çıktığı açıklandı.

Federal savcıların sunduğu dosyaya göre kardeşler, 8 milyon dolarlık kripto varlığı ele geçirdikleri olayda suçlarını kabul etti ve çaldıkları tutarın tamamını geri ödemeyi de kabul etti.

Ailenin oğlu daha sonra 911’i aramayı başardı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı, ancak geride bıraktıkları kişisel eşyalar FBI ile Washington County Şerif Ofisi’nin iz sürmesine yardımcı oldu. Yetkililer, iki kardeşin Houston bölgesinde yakalandığını bildirdi.

Federal cezalar ağırlaşabilir

Garcia kardeşlerin her biri için azami 20 yıl federal hapis cezası gündemde bulunuyor. Ayrıca mahkemeye sunulan uzlaşma kapsamında 8 milyon doların tamamının iade edilmesi kabul edildi. Dava, kripto varlıkların hedef alındığı fiziksel saldırılarda savcıların daha sert cezalar talep ettiği daha geniş bir eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor.

Haberde anılan bir başka dosyada, kendisini “The Godfather” olarak tanıtan 25 yaşındaki Adam Iza’nın Connecticut’taki bir çifti kaçırma girişimini organize ettiği suçlamasında suçunu kabul ettiği hatırlatıldı. Bu olayın yaklaşık 245 milyon dolar değerindeki 4.100 Bitcoin ile bağlantılı olduğu, federal savcıların ise 35 yıl hapis cezası istediği aktarıldı.

Fiziksel zor kullanılarak yapılan saldırılar artıyor

Güvenlik uzmanları, dijital güvenlik önlemlerini aşmak için doğrudan fiziksel baskı kullanılan saldırıların arttığını belirtiyor. Blockchain güvenlik şirketi CertiK, 2026’nın ilk dört ayında doğrulanan 34 fiziksel zorlama vakası tespit etti. Bu sayı, 2025’in aynı dönemine göre %41 daha yüksek. Mevcut hız korunursa yıl sonunda yaklaşık 130 olay görülebileceği öngörülüyor.

Mini sözlük: Fiziksel zorlama saldırısı, saldırganların cüzdan anahtarı ya da hesap erişimi gibi bilgileri dijital yöntemlerle değil, kişiyi tehdit ederek elde etmeye çalıştığı suç türünü ifade eder. CertiK ise blokzincir güvenliği ve olay takibi alanında çalışan bir araştırma şirketidir.

Fransa’da 2026 başından bu yana kripto bağlantılı yaklaşık 70 kaçırma ya da zorla para alma girişimi kayda geçtiği, bu dosyalarda 88 kişinin suçlandığı belirtildi. Bazı vakaların, kripto vergi platformu Waltio’daki veri sızıntılarıyla ilişkilendirildiği ve yaklaşık 50 bin kullanıcının portföy değeri ile kişisel bilgilerinin açığa çıktığı öne sürüldü.

Artan şiddet olayları sonrasında merkeziyetsiz sigorta platformu Nexus Mutual’ın kripto varlık sahiplerine yönelik kaçırılma ve fidye teminatı sunmaya başladığı aktarıldı. Yıllık primlerin sigortalanan tutarın %0,75 ile %2’si arasında değiştiği, 250 bin dolarlık bir poliçenin yıllık maliyetinin 5 bin dolara kadar çıkabildiği belirtildi. Blockchain istihbarat şirketi TRM Labs ise internet üzerindeki görünür zincir üstü servetin potansiyel hedeflerin kolayca profillenmesine yol açtığını vurguluyor.