Base’te 25 Haziran öncesi kritik yükseltme geldi! Ağda hangi değişiklikler öne çıkıyor?

Coinbase destekli Ethereum katman 2 ağı Base, Beryl yükseltmesini Sepolia test ağında devreye aldı. Ana ağ etkinleştirmesinin ise 25 Haziran’da yapılması planlanıyor. Güncelleme, token oluşturma, para çekme süresi ve ağ ölçeklenebilirliği başlıklarında önemli değişiklikler içeriyor.

Beryl ile öne çıkan başlıklar

Base tarafından paylaşılan bilgilere göre Beryl, daha önce sunulan Azul yükseltmesinin üzerine inşa edildi. Bu adımla birlikte ağ altyapısının güçlendirilmesi, geliştiriciler ile kullanıcılar açısından verimliliğin artırılması ve performansın iyileştirilmesi hedefleniyor. Base, Coinbase’in desteklediği bir Ethereum katman 2 ağı olarak daha düşük maliyetli ve hızlı işlemler sunmaya odaklanıyor.

Base Build hesabının paylaşımında, Beryl yükseltmesinin Base Sepolia’da kullanıma açıldığı, güncellemenin B20 token standardı, daha kısa çekim gecikmeleri ve Reth V2 olmak üzere üç ana değişiklik getirdiği belirtildi.

Yükseltmenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri B20 adlı yeni token standardı oldu. Bu yapı sayesinde geliştiriciler, Base üzerinde kendi tokenlarını çıkarabilecek. Söz konusu varlıklar arasında stabilcoinler, gerçek dünya varlıklarını temsil eden dijital ürünler ve başka dijital araçlar da yer alabilecek.

Base’in aktardığına göre B20, geleneksel akıllı sözleşme tabanlı yapılardan farklı olarak ağ içinde çalışan bir sistem sunuyor. Bu sayede token işlemlerinin daha hızlı ve daha verimli hale gelmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda token dağıtım sürecinin sadeleşmesi bekleniyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon payı veya emtia gibi zincir dışı finansal araçların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder. Token standardı ise bu varlıkların ağ üzerinde nasıl oluşturulacağını ve transfer edileceğini belirleyen teknik kurallar bütünüdür.

Yeni token standardı ve uyumluluk

B20 standardının ERC 20 ile uyumlu olması da dikkat çeken bir diğer unsur olarak öne çıktı. Bu uyumluluk sayesinde cüzdanların, borsaların ve uygulamaların büyük çaplı değişiklik yapmadan sistemi desteklemeyi sürdürebileceği ifade ediliyor. Böylece mevcut altyapının daha sorunsuz biçimde entegre edilmesi amaçlanıyor.

Base ayrıca B20 için ihraç araç seti sunduğunu belirtti. Bu araçlar basım, yakım ve transfer kontrollerini kapsıyor. Şirketlerin varlık kuralları ve uyum süreçlerini daha kolay yönetebilmesi için farklı B20 türlerinin geliştirildiği aktarıldı. Bunlardan biri genel varlıklara yönelik daha esnek özellikler taşırken, bir diğeri sabit hassasiyet kurallarıyla stabilcoin kullanımına odaklanıyor.

Para çekme süresi ve ağ performansı

Beryl yükseltmesiyle birlikte Base’ten Ethereum’a para çekme süresi de kısalıyor. Daha önce 7 gün olan bekleme süresi, en yaygın kullanım senaryolarında 5 güne indirildi. Bu değişikliğin kullanıcıların varlıklarına daha hızlı erişmesini sağlarken, köprü hizmeti sunan sağlayıcıların sermayeyi daha verimli kullanmasına yardımcı olabileceği kaydedildi.

Base, bu kısalmanın güvenlikten taviz verilerek yapılmadığını vurguladı. Eski hata kanıtlama sistemleri nedeniyle uzayan çekim sürelerinin, daha yeni çoklu kanıt yapıları sayesinde azaltılabildiği belirtildi. Ağdaki işlemlerin önemli bölümünün halen klasik tek kanıt yolundan geçtiği, 5 günlük sürenin de esas olarak bu yaygın kullanım için geçerli olduğu ifade edildi.

Güncelleme kapsamında sunulan Reth V2 ise Base’in yürütme istemcisinde önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Bu sürümün düğümlerin ihtiyaç duyduğu depolama alanını azaltması, işlem hızını artırması ve durum hesaplamasını iyileştirmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak ağın zaman içinde daha fazla blok alanı sunabilmesi, daha çok uygulama ve kullanıcıyı desteklemesi hedefleniyor. Kullanıcıların ek bir işlem yapmasına gerek olmadığı, buna karşılık düğüm operatörlerinin etkinleştirme öncesinde yazılım güncellemesini tamamlaması gerektiği bildirildi.