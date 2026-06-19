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Solana (SOL)

Solana haftalık spot işlem hacminde 7,19 milyar dolara çıkarak Coinbase ve Kraken’i geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 12 Haziran 2026 ile 18 Haziran 2026 arasındaki haftalık spot işlem hacminde 7,19 milyar dolara ulaştı.
  • 📊 Bu dönemde Solana, Coinbase ve Kraken’i geride bırakarak sıralamada üçüncü basamağa çıktı.
  • ⚙️ Artışta yeni token lansmanları, zincir üstü hareketlilik ve $SOL ekosistemindeki düşük işlem maliyetleri etkili oldu.
  • 📌 Binance ve Bybit önde kalırken, Solana’nın büyük platformlarla arasındaki farkı daralttığı görüldü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana ağında spot işlem hacmi son bir haftada dikkat çekici bir artış gösterdi. 12 Haziran 2026 ile 18 Haziran 2026 arasındaki veriler, ağın haftalık spot işlem hacminin 7.187.605.961 dolara ulaştığını ortaya koydu. Böylece Solana, aynı dönemde Coinbase ve Kraken’in önünde yer aldı.

İçindekiler
1 Haftalık sıralamada üçüncü sıraya yerleşti
2 Artışın arkasında zincir üstü hareketlilik öne çıktı

Haftalık sıralamada üçüncü sıraya yerleşti

Paylaşılan verilere göre haftalık spot işlem hacminde ilk sırada 34.391.978.126 dolarla Binance bulunurken, Bybit 9.472.821.852 dolarla ikinci sırada yer aldı. Solana ise 7,19 milyar dolarlık hacimle üçüncü sıraya çıktı. Bu sonuç, ağın yalnızca merkeziyetsiz yapısıyla değil, işlem yoğunluğu bakımından da büyük platformlarla rekabet ettiğini gösterdi.

Aynı dönemde Coinbase’in yaklaşık 6 milyar dolar, Kraken’in ise yaklaşık 4 milyar dolar seviyesinde kaldığı aktarıldı. Günlük performansa ilişkin ayrıntılar paylaşılmasa da kaynağa göre Solana hem günlük hem de haftalık spot işlem aktivitesinde bu iki büyük merkezi borsayı geride bıraktı.

Veriler, Solana’nın 12 Haziran 2026 ile 18 Haziran 2026 arasında 7.187.605.961 dolarlık haftalık spot işlem hacmine ulaştığını ve Coinbase ile Kraken’in üzerinde konumlandığını gösterdi.

Platform veya ağHaftalık spot işlem hacmi
Binance34.391.978.126 dolar
Bybit9.472.821.852 dolar
Solana7.187.605.961 dolar
CoinbaseYaklaşık 6 milyar dolar
KrakenYaklaşık 4 milyar dolar

Artışın arkasında zincir üstü hareketlilik öne çıktı

Solana, yüksek işlem hızı ve düşük maliyetleriyle bilinen bir blokzincir ağı olarak son dönemde zincir üstü katılımın artmasıyla öne çıktı. Verilerdeki yükselişte yeni token lansmanları ve bireysel yatırımcı ilgisindeki canlanmanın etkili olduğu değerlendirildi. Bu tablo, son dönemdeki piyasa zayıflığına rağmen ağ üzerindeki işlem iştahının korunduğuna işaret etti.

Özellikle son haftalarda ağ üzerindeki kullanıcı faaliyetinin hız kazanması, Solana’nın işlem hacmine doğrudan yansımış görünüyor. Düşük işlem ücretleri ve hızlı transfer imkanı, kullanıcıların ağa girişini kolaylaştıran başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Mini sözlük: Spot işlem, bir varlığın mevcut piyasa fiyatı üzerinden anında alınıp satılması anlamına gelir. CEX ise kullanıcıların işlemlerini şirket yapısı altındaki platformlarda gerçekleştirdiği merkezi kripto para borsalarını ifade eder.

Kaynağa göre Solana, yalnızca haftalık değil günlük spot işlem aktivitesinde de Coinbase ve Kraken’in önüne geçti.

Binance ve Bybit halen spot işlem hacminde daha yüksek seviyelerde bulunsa da Solana’nın ulaştığı rakam, ağın piyasa içindeki yerinin güçlendiğine işaret etti. Son veriler, Solana’nın merkezi borsalarla aynı karşılaştırma seti içinde anılır hale geldiğini ortaya koydu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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